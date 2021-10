Nejdražší Škodu za víc jak 1 milion v testu jízdních vlastností pokořil Fiat za 380 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Smutný obrázek podivné evoluce kreslí dva krátce po sobě následující testy jízdního projevu nejdražšího modelu Škody a jednoho z levných Fiatů. Obě auta jsou mizerná, škodovka je na tom ale ještě podstatně hůř.

Budeme se opakovat, ale losí testy nejmodernějším autům prostě nejdou. Je to zvláštní, neboť evoluce na poli jízdních vlastností automobilů kráčela po dekády rychle vpřed a pokud jste měli možnost poznat jen pár milníků vývoje, musíte uznat, že rozdíly mezi například VW Brouk, Škodou 120, modernějším VW Golf a některým skutečně moderních z aut minulých dekád jsou propastné. Rychlost, ve které by se v zatáčce Brouk převrátil na střechu, Škoda 120 vám způsobila horké chvilky a VW Golf kupříkladu 3. generace navodil mořskou nemoc, moderní auta zvládají s naprostým nadhledem. A čím rychleji jedete, tím více je to znát.

Mysleli jsme si, že tento vývoj bude pokračovat dál a dál, protože tak to zkrátka chodí. Pak se ale něco pokazilo a nikdo nedokáže jednoznačně ukázat na hlavní důvod. Podle nás je to hlavně pneumatikami majícími za cíl spíše minimalizaci spotřeby než optimalizaci jízdních vlastností, roli ale jistě bude hrát i opět rostoucí hmotnost. Ať už to ale čímkoli, výsledek je jediný - nová auta v losích testech propadají.

Dříve obvyklých 77 km/h ve zkouškách konaných pod taktovkou kolegů z km77.com se rázem stalo nesplnitelným snem pro spoustu nových vozů. Naposledy to ukázala Škoda Eynyaq, která se postarala o jeden z nejhorších výsledků vůbec. Pouhých 67 km/h je tak daleko za metou dříve považovanou za minimum, že to nemohlo být hodnoceno jinak než jako „obzvláště špatný výsledek”.

Do zajímavého světla jej staví i novější test faceliftovaného Fiatu Tipo, tedy jednoho z mála stále relativně levých kompaktů, který dnes koupíte od 380 tisíc Kč. Dobře, s tříválcem 1,0, který si říká Světluška asi proto, jak s ním pohasínají jakékoli dynamické ambice, se 100 koňmi ale nenabízí o mnoho méně než třeba Škoda Octavia, která je o víc jak 100 tisíc dražší. Ani Tipo v losím testu neuspělo, pořád jen na tom ale lépe než Škoda Enyaq, která s cenou začíná na 1 089 900 Kč.

Jeho projev můžete vidět níže, je to festival nedotáčivosti, Tipo ale na rozdíl od Enyqu působí ve své marnosti aspoň vyzpytatelně a dosáhne pořád rychlosti 70 km/h. Zázrak to skutečně není, ovšem pořád je to o dobrou třídu výše než u Škody. Uvážíme-li, že za jeden základní Enyaq můžete mít skoro tři základní Tipa, je to pro českou automobilku další nepříjemný políček.

Fiat Tipo není žádným vrcholem evoluce, je to jeden z nejlevnější kompaktů. Přesto i ten v losím testu předvádí mnohem víc než Škoda Enyaq, jak můžete vidět na videu níže. Enyaq přitom vrcholem evoluce být má a je to dnes jasně nejdražší škodovka. Foto: Fiat

Zdroj: km77.com@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.