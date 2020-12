Nejhorší auta roku 2020 podle Jeremyho Clarksona: Jednu z ran schytala i Škoda před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Asi nejslavnější automobilový novinář všech dob má škodovky historicky spíše v oblibě a svého času se v podstatě sám postaral o obchodní úspěch SUV Yeti v Británii. Jeden z jeho nástupců se ale ocitl na přesně opačné straně spektra.

Přelom roku je tradičně spojen s rozličnými ohlédnutími se za uplynulými dvanácti měsíci a Jeremy Clarkson stejně tradičně není tím, který by u něčeho takového chtěl chybět. Krom svého vystupování před kamerou nejen pro The Grand Tour pořád píše testy aut pro The Sunday Times, a tak nemá problém na konci roku říci, která z vyzkoušených aut se mu líbila nejvíce a která nejméně.

Začněme těmi druhými jmenovanými, kterých je za letošek pět. A nebo vlastně šest. Bývá jich více, ale letošní rok nepřál ani testování aut, a tak toho Clarkson zkusil méně než jindy. I dále zmíněná šestice vozů ale stačí k tomu, abyste si udělali obrázek o tom, co mu není po chuti. A pokud čekáte, že se to tu bude hemžit nepovedenými Ferrari či Porsche, mýlíte se.

Clarkson pro The Sunday Times, přesněji řečeno pro jejich přílohu Driving, testuje převážně „normální” auta, a tak se do žebříčku dostala hlavně ta, nevyjímaje zmíněnou Škodu. Jen cena či výkon ale nejsou důvodem, proč by Jezza měl nějaký vůz milovat, jak ostatně uvidíte hned zkraje žebříčku. Nezdržujme ale už, tady je nejhorší pětka a k ní jedna „potupná zmínka”.

5 + 1 nejhorších aut roku 2020 podle Jeremyho Clarksona

1. Aston Martin DBX

Hvězdičkové hodnocení: 2 z 5

Ani Jeremymu Clarksonovi není cizí jisté národnostní cítění, a tak kolikrát v testech adoruje domácí „nesmysly”, kterým jiní příliš nepodléhají. Leckdo tak mohl čekat, že k novému Astonu Martin DBX bude vstřícný, ostatně jde o klíčový model značky, dnes tak módní SUV, s nímž do značné míry stojí i padá další budoucnost značky. Jenže nebyl, ani trochu, je to podle něj dokonce nejhorší vůz, který letos testoval.

Problémem není vzhled, který naopak hodnotí kladně, nakonec je to taková variace na obecně adorované Porsche Macan. Potíž není ani technika v čele s motorem 4,0 V8 převážně od Mercedesu, která podle Clarksona „fungovala dobře”. Iritovala jej hlavně volba jízdních režimů automatické převodovky tlačítky, tradiční to nesmysl v některých Astonech nebo pojetí interiéru, který kvůli mohutnému obšití kůží vypadá jako po „zpackané plastické operaci”. A pak hlavně jízda. „Na dálnici se auto doslova klepe. Pokud se v této věci pokusíte zpívat, abyste zabili čas, získáte docela dobrou představu o tom, co se míní slovem 'vibrato',” říká Clarkson.

Foto: Aston Martin

2. BMW M8 Competition Coupe

Hvězdičkové hodnocení: 2 z 5

Dnes vcelku raritní, výkonné luxusní kupé by Clarksonovi též mohlo být po chuti, ale není. „Je to docela chytrá odpověď na otázku, kterou nikdo nepoložil,” říká úvodem. Pod slovem „chytrá” ale míní snad až příliš chytrá - nemůže vystát stále tradičnější bolístky moderních BMW M, které zabíjejí jejich ovladatelnost, zde hlavně řízení a elektronické brzdy bez fyzického spojení pedálu s třmeny. Ale nejde jen o to - M8 Competition je prý ať moc těžká a také kvůli tomu moc výkonná.

Možná by pomohlo, kdyby zkusil verzi bez přídomku Competition, taková se ale v Británii ani nenabízí. Tato je podle něj „brutální, až moc brutální”. A jet s ní je prý jako „ovládat baletku holinkách”. Žádná pěkná slova ani v tomto případě.



Foto: BMW

3. Kia XCeed

Hvězdičkové hodnocení: 2,5 z 5

Zatímco přítomnost Astonu a BMW může v přehledu nejhorších aut roku překvapit, přítomnost moderního crossoveru značky jako Kia nepřekvapí ani trochu. Jízda s tímto autem jej prý jen přivádí k nervozitě k pozdnímu příjezdu kamkoli, neboť ani 140koňový motor 1,4 turbo není podle Clarksona výkonem „ani trochu blízký” tomu, co by bylo potřeba. A to se dělá i o 20 koní slabší litr.

„Chtěl jsem se zabít,” říká Jezza ke snaze přejet svižně hrabství Oxfordshire v Kie XCeed 1,4. Navzdory mizerné dynamice auto při akceleraci tahá za volant a jeho zadní osa poskakuje po špatném povrchu jako kamzík - to nejsou věci, které byste v moderních autech zažívali často. „Cítil jsem se, jako bych se vrátil do 80. let,” říká. A fajnová nostalgie to zjevně nebyla.



Foto: Kia

4. Hyundai i10

Hvězdičkové hodnocení: 3 z 5

Tohle auto Clarksona iritovalo natolik, že z 1 153 slov, kterými jej recenzoval, zasvětil i10 pouze 120 z nich. Už se ani nechtěl obtěžovat zmiňováním jednotlivých výtek a vše shrnul slovy: „Pokud nám budou prodávána jako bezduché nástroje, jako lednice s mrazákem s navigací a systémem zabraňujícím kolizi, rychle se rozhodneme, že nejlepší a nejlevnější způsob, jak to přežít, je nemít žádné auto.” To v Koreji zabolí.



Foto: Hyundai

5. Škoda Kamiq

Hvězdičkové hodnocení: 3 z 5

Radost ale tentokrát nebudou mít ani v Mladé Boleslavi. Clarkson byl možná kdysi unešen Škodou Yeti, časy promyšlených SUV dobře fungujících na silnici i v terénu, jsou ale v tomto segmentu dávno pryč. Škoda Kamiq je jen stylově jinak pojatá, přizvednutá Scala s pohonem ryze předních kol a to Jeremyho C. neohromuje ani zdaleka.

Ani tentokrát se nechtěl zdržovat jejím detailním recenzováním, prý raději bude mluvit o čemkoli jiném než popisovat vlastnosti takového auta. Je to podle něj znovu bezduchá kopie Seatu Arona a VW T-Cross nezasluhující si špetku pozornosti.



Foto: Škoda Auto

Potupná zmínka: VW T-Roc Cabriolet

Může se zdát, že Škoda z toho přes průměrné hvězdičkové hodnocení vyšla mizerně, je tu ale ještě jedno auto, které Clarkson dostal do rukou a vůbec o něm nechtěl psát - otevřená verze Volkswagenu T-Roc. A tak nedostal ani žádné konkrétní hodnocení.

Prý „neexistuje jediná dobrá věc, kterou by o něm šlo říci”. Podle něj jde o „odporné” auto, se kterým se nakonec vypořádal nakonec snadno - když jej přece jen vytáhl na silnici, tak se po „tvrdohlavém odmítání akcelerovat raději otočil, vrátil se domů a šel místo ježdění farmařit”. Ani u VW letos (a nejspíše ani příští rok...) z Clarksona radost mít nebudou.



Foto: Volkswagen

Zdroj: The Sunday Times Driving

Petr Miler