Nejlevnější SUV Škody v úplném základu se v České republice raději ani neprodává

Škodovky v posledních letech v České republice obecně nejsou levným zbožím a nový model Kamiq není výjimkou. Za 408 tisíc toho v základu mnoho nenabídne, na západě ale lidé platí za méně ještě podstatně více.

Pokud jste posledních pár let nesledovali vývoj cen nových aut značky Škoda, můžete při procházení jejích aktuálních ceníků zažít menší šok. Nejlevnějším autem v nabídce značky je Fabia za 280 tisíc Kč, Octavia dnes začíná na 494 tisících Kč a na Kodiaq a Superb to chce přes 700 tisíc. To jsou dost vysoké sumy za výbavově i motoricky obvykle nezajímavé verze. A ani novější modely vyplňující cenový prostor situaci moc nezlepšují.

Scala coby nástupce Rapidu začíná s litrovým tříválcem a výbavou typu „díky bohu za každý další prvek” na 398 tisících, za to šlo kdysi koupit Rapid se silnějším 1,2 TSI ve velmi slušné specifikaci. A Kamiq coby Scala na chůdách je pochopitelně ještě výše: „Cena od 407 900 Kč,” praví současné propagační materiály Škody. Pokud se ale podíváte na nabídku Kamiqu v podání nizozemského zastoupení české značky, a ta více než co jiného potvrzuje rčení, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Kamiq u nás za zmíněnou sumu koupíte v provedení Ambition, což není zrovna plná výbava, něco ale dostanete. Třeba lakované kliky dveří, lakovaná vnější zpětná zrcátka, více lakované nárazníky s jinak ztvárněným „lízátkem”, slušivá plechová kola s kryty... Dobře, to je žert, ale takové věci jako světelný senzor, klimatizace, asistent udržování v jízdním pruhu nebo tempomat přijdou vhod. Moc jich není, ale aspoň něco.

To je tedy český základ, není to ale úplný základ. Ten u nás Škoda kvůli odporu Čechů k příliš „oholeným” autům nenabízí vůbec, v zahraničí ale ano. Třeba v onom Nizozemsku je tedy k mání Kamiq Active, který v základu nemá nic skoro z výše uvedeného. Je to doslova holobyt s černými klikami dveří, zrcátky, nárazníky jak z užitkového auta a jen o málo lépe působícím interiérem, kde si zadní okna stáhnete jen klikou a i za tempomat musíte přihodit tisíce korun.

Tohle auto vážně nevypadá vábně, cena? 22 790 Eur, tedy 596 tisíc Kč. Jistě, je to jiný kraj, část ceny (tady ovšem opravdu hodně malou) dělá i jiný daňový systém, přesto se suma skoro 600 tisíc korun za takto ožebračený vůz jeví být extrémně vysokou. Tím nechceme říci, že Škody jsou v České republice levné, nejsou. Jinde ale dostanete za více ještě citelně méně.

Škoda Kamiq v úplném základu opravdu není atraktivní auto, u nás se verze Active vůbec nenabízí. Vizualizace: Škoda Auto



Český základ Ambition také není žádný Rolls-Royce, až tak ale neurazí a cena je oproti nizozemskému základu o více jak 200 tisíc nižší. Vizualizace: Škoda Auto

