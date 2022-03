Nejodvážnější verze nového BMW 7 ukázala svůj pravděpodobný vzhled, vypadá jako z jiné planety před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Soudný člověk nemůže říci, že by se sedmičková řada bavorské značky držela v posledních dekádách designově při zemi. Nová generace ale posune měřítka ještě docela jinam, proti ní bude i současné faceliftované provedení konzervativním vozem.

Design nových BMW má už nějaký ten pátek na starosti Nizozemec Adrian van Hooydonk, který pod sebou postupně nashromáždil vesměs progresivní autory odpovědné za jednotlivé části nových aut. Sám se opakovaně nechal slyšet, že podobou nových modelů značky chce dráždit, a tak přesně to dělá. Jestli jsou nové bavoráky hezčí nebo ošklivější než dříve, posuďte sami, rozhodně jsou ale kontroverznější. A nám se nelíbí.

Ze značky, která bodovala vrcholnou technikou skrytou do nenucených, nadčasově střižených hávů, se stal výrobce technicky více a více kompromisních aut zabalených do křiklavých hávů, kvůli jejichž pojetí má nutkání vzít si život i bývalý šéfdesignér. Pokud byste ale měli pocit, že situace už zašla tak daleko, že nemůže zajít dál, mýlíte se, na spadnutí je další revoluce, kterou započne zbrusu nová řada 7.

Už déle se hovoří o tom, že dostane dvojici oddělených světelných zdrojů vpředu umístěných nad sebou. Mohlo to působit jako spekulace, špionážní záběry prototypů s finálními světly ale už dříve ukázaly, že tomu tak skutečně bude. A lidé z SRK Designs nyní ukázali vizualizace pravděpodobného vzhledu hotového auta v elektrickém provedení i7, které by mělo v některých detailech ještě odvážnější. Máme obavu, že se moc nepletou. A pokud ano, pak snad leda v tom, že se vše snaží vykreslit v líbivějších barvách.

Je to zjevně další provokace a nejsme si jisti, zda není zbytečná. BMW už léta hřeší na to, že lidé jeho auta zkrátka kupují primárně z jiných důvodů a na vzhled si nakonec zvyknou, ať už je skoro jakýkoli. Našlo by se pár výjimek, většinou ale bylo zkrátka jedno, jak obří nakonec byla maska chladiče, BMW zůstávalo pro lidi pořád BMW. Jak dlouho to vydrží, je otázkou, v dalších mohutných úkrocích jinam ale velký smysl nevidíme. Podobné designy málokdy někoho přitahují - buď spíše odrazují, nebo jsou tolerovány.

Názor si ale pochopitelně udělejte sami, pohled na design je vždy velmi subjektivní záležitostí. Bez ohledu na váš pohled se pak připravte na to, že obdobný design s vícero oddělenými světelnými zdroji na přídi dostane i modernizovaná X7 a je zřejmě jen otázkou reakcí publika, jakým směrem bude vývoj dále pokračovat. Nedělejme si ale iluze, že by s van Hooydonkem v čele zamířil do jakkoli klidnějších vod, to prostě není jeho styl.

Současné BMW 7 je minimálně po faceliftu střiženo dost kontroverzně, vizualizace níže ale ukazují, jak by měla vypadat nová generace v provedení i7. To bude ještě jiná káva. Foto: BMW

Zdroj: SRK Designs@Youtube

Petr Miler

