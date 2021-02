Nejstylovější Duster se vrátí v novém, u nás ale bude znovu zakázaným ovocem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Dacia a styl jdou dohromady asi jako whisky s jasnou myslí, tohle auto ale technicky vzato není Dacia, a tak si i krok stranou může dovolit. Zatím se prodává ve svém původním provedení, to se ale příští rok změní.

Dacia Duster jako pick-up je u nás žhavou novinkou, v Jižní Americe jde ale o už šest let prodávaný vůz. Neříká si tam Dacia, protože tato značka je na jihoamerickém kontinentu zcela neznámou, a tak na něm přistálo logo Renaultu. A liší se i svým zaměřením.

Zatímco evropský Duster pick-up je spíše pracovní náčiní, ten jihoamerický je stylovou záležitostí. Neříkáme, že jeho 1,35 metru dlouhá korba s nosností 680 kg neuveze nic, je to ale o dost méně než u prakticky zaměřených konkurentů. A tak se tento Duster opravdu stylizuje spíše jako auto pro volný čas, čemuž odpovídá i jeho přídomek Oroch.

Nebyl by důvod o něm psát, protože se za oněch šest let nezměnil, samotný Duster pro Brazílii ale nedávno prošel modernizací. To samé podle Renaultu logicky stihne i Oroch, ještě si na to ale chvíli počkáme - vůz má dorazit v roce 2022. Brazilský designér Kléber Silva ale předem nakreslil, co můžeme očekávat. A mimo terč bude mířit jen stěží.

Níže si tak můžete prohlédnout pravděpodobný vzhled nového Duster Orochu, jak se jej Brazilci dočkají příští rok. Ve stejné podobě by měl dorazit i na další trhy Jižní Ameriky a možná překvapivě také do Jihoafrické republiky. Auto má být nadále nabízeno s motory 1,6 a 2,0 bez turba, manuální převodovkou pro ten menší a manuál či automat pro ten větší.

Dodejme, že i když je Duster Oroch stylovější záležitostí než místní Duster pick-up, vychází levněji. Brazilci jej dnes mohou mít od 82 490 brazilských realů, což je asi 329 tisíc Kč. V Evropě spartánštější Duster pick-up stojí od 22 546 euro, což je asi 581 tisíc korun, skoro dvojnásobek. Můžeme jen závidět a budeme moci dál, Oroch u nás určitě k mání nebude.

Současný Duster Oroch s logem Renaultu je nejstylovějším a přesto levným Dusterem pro Jižní Ameriku. Zatím se prodává s podobou první generace rumunského SUV, příští rok má ale přijít s novým designem, jak nejlépe ukazují ilustrace níže. Foto: Renault

Zdroj: Kéber Silva@Instagram

Petr Miler