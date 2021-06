Největší hity ruského trhu s auty ukazují, jak velkou chybu Škoda v Česku dělá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je to na jednu stranu pozoruhodný úspěch, na tu druhou ale současně i reflexe fiaska, jaké značka utrpěla v jiných zemích, Českou republiku nevyjímaje. Části zákazníků nemá co nabídnout.

Nedávno jsme se dívali na prodeje Škody Scala a nešlo k nim říci nic jiného, než že jsou stále větším zklamáním. Zájem o model, který měl nahradit Škodu Rapid a stát se větším prodejním úspěchem, nikdy pořádně nezabodoval a jeho pozice na trhu se dále zhoršuje. Rapid jako takový přitom neskončil, jen se přestal prodávat u nás.

V Rusku a okolních zemích je v modernizované, poněkud „scaloidní” podobě nabízen dál a dosahuje pozoruhodných úspěchů. Minulý víkend jsme zmiňovali, že podle dat ruského Avtostatu jde o nejprodávanější auto v Moskvě a Petrohradu - nikoli ve své třídě nebo z dovozu, ale absolutně, prostě nejvíc. A až další studie ruské agentury ukazuje, jak populární model to nyní je.

Květnová analýza největších hitů celého ruského trhu totiž Rapid vykresluje jako prodejně jasně nejvíce rostoucí vůz. I když letošní odbyt téměř všech aut byl kvůli loňským koronavirovým omezením u většiny značek i modelů výrazně vyšší, škodovka je mezi značkami králem s meziročním růstem o 230 %. A to v podstatě jen díky Rapidu, o nějž se zájem meziročně zvýšil dokonce o 475 %. Jde tak o pátou nejprodávanější značku na trhu a Rapid je devátým nejžádanějším modelem. Pokud bychom vzali v potaz jen neruská auta, pak jde znovu o číslo pět, fascinující.

Když ale uvážíme, co Rapid v Rusku nabízí - a za kolik - zase tak překvapivé to není. Tamní zákazníci si v něm mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která aktuálně stojí od 937 tisíc rublů, tedy asi 273 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním.

Škoda zkrátka udělala chybu, když takto koncipovaný vůz z nabídky v zemích EU vyřadila - pro kupce dostupných aut byl Rapid dobrý až až a pokud by mu nadělila modernější design Scaly jako v Rusku, bodovala by tu s ním zaručeně též. Nyní česká značka nemá pro část své typické klientely nic. Ani Fabia, ani Scala (natož pak Octavia) nejsou skutečně dostupná auta nabízející ohromné množství muziky za malé peníze v atraktivním hávu. Technicky tomu přitom nic nebránilo, Rapid by po své poslední modernizaci obstál i před současnými evropskými požadavky na emise i povinnou výbavu.

V Rusku momentálně není větší automobilový hit než Škoda Rapid, zcela jednoznačně. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Avtosta



Inovovaná Škoda Rapid je zajímavé auto - slušně vypadá, je velmi praktické, technicky solidní a přitom zdaleka nestojí ani 300 tisíc Kč. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

