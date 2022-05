Největší legendu Lady jen tak něco nezabije, pořád se jako nová dostává i do „nepřátelské země” před 5 hodinami | Petr Miler

Tohle auto už ukázalo, že má hodně tuhý kořínek, a tak se nedá očekávat, že se někdy vzdá bez boje. Pokud vydržíte v prodeji 45 let, jen tak vás něco nerozhází, pokud se ale nezmění geopolitická situace, i Niva bude mít problémy.

Asi jste ani nemuseli vyrůst na seriálu Návštěvníci, abyste měli povědomí o tom, co je to Lada Niva. Slavný ruský off-road a svého času nejprodávanější auto s pohonem 4x4 v celé Evropě (skutečně, však si vzpomeňte, kolik vozů mělo v 80. letech pohon všech kol) se dodnes vyrábí v jádru ve stejném provedení, v jakém začalo v roce 1977 sjíždět z výrobních linek. A je nakonec i proto dobře připraveno na následky toho, co se dnes děje mezi Ruskem a Ukrajinou.

Největší zemi světa zasáhly v reakci na ukrajinský konflikt bezprecedentní sankce, které mimo jiné komplikují či zcela znemožňují import věcí do Ruska, výrobu věcí v Rusku a export věcí z Ruska. Zasažena je jimi i Lada, která momentálně nevyrábí nic, pokud ale něco vyrábět začne, bude to v prvé řadě stará Niva, jejíž produkce se nejsnáze obejde bez dovážených komponentů. Co je ale pozoruhodné, dál se také vyváží.

Niva je dnes kult a už pro všechno zmíněné má spoustu příznivců po celém světě, byť její vnímaní se na různých místech liší. V Rusku je to pořád normální auto nabízené i po vlně zdražování od 818 900 rublů, tedy asi 286 tisíc Kč. To je pořád lidová cena, za kterou lidé dostanou vcelku nekompromisní off-road, ale také ne zrovna pohodlný a moderní vůz. Rusové jej kupují jako to, čím je - „na machrování” si takový stroj v Rusku vážně nikdo nepořídí, to by bylo jako pokoušet se u nás ohromit davy s Fabií s litrovým tříválcem bez turba na „plecháčích”.

V Česku už je situace jiná, ale trochu rozporuplná. Za normální auto nemá Nivu snad nikdo - pro někoho je to legenda a nadšenecká záležitost, pro jiné vysmívaný komunistický relikt, který měl být dávno po smrti. A protože jich tu jezdí docela dost už od 70. let, najdete tu v prodeji ojetiny v cenách od řádově desítek tisíc Kč. Nic až tak mimořádného.

V Japonsku ale platí Niva za něco úplně jiného, tam je to ryzí kult a stylovka, které zatím nezlomila vaz ani nastalá geopolitická situace. Jak informuje Avtostat, Niva se do Japonska i po 24. únoru vesele dováží a importovány jsou také veškeré náhradní díly. Auto si u specializovaných firem jako Le Parnass lze koupit od 2,98 milionu jenů, tedy asi 540 tisíc Kč. Je to pochopitelně výrazně více než kolik se za tento vůz platí v Rusku, ale tak to bylo vždy, náklady na převoz, cla, daně, registrační poplatky... To vše udělá své.

Přesto Niva v zemi vycházejícího slunce letí, však si to představte - nový sovětský off-road v roce 2022 na japonských silnicích, pochopitelně dál s volantem vlevo. Holky budou koukat snad i kdyby nechtěly... Otázkou je, jak dlouho budou moci. Sankce se zatím dovozu aut jako Niva nedotýkají, podle Rusů tomu tak ale bude jen do 18. července, pak se podmínky změní. Jestliže se situace na Ukrajině do té doby neuklidní a sankce nebudou v reakci na to zmírněny, může být i s Nivou v Japonsku amen.

Ladu Nivu chováme v úctě tak nějak z podstaty, pro Japonce je to ale kult. A pořád jej mohou dovážet a kupovat, nejméně ještě měsíc a půl se na tom nic nezmění. Ilustrační foto: AvtoVAZ

