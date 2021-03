Nová nejlevnější Dacia v úplném základu má na to být noční můrou manažerů Škody před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Prodává se u nás už nějaký ten pátek a všichni zájemci o ní jistě viděli prezentační fotky vybavených modelů v kombinaci s informací o „ceně od”. Co ale za tuto cenu dostanete? Skoro nic, doslova.

Když jsme poprvé zahlédli obrázky nové nejlevnější Dacie, tedy modelu Sandero v úplně základním provedení, mysleli jsme si, že to je vtip. Že jde o jedny z oněch ilustrací, na nichž libovolný vůz dostane černé nárazníky, malá ocelová kola, černé kliky dveří a černá zrcátka s tím, že takto by vypadalo třeba Ferrari v základu.

Jenže on to vtip není. Zatímco prakticky všichni ostatní podobná auta vyřadili ze svých nabídek coby až příliš okatě laciná a image značky ve výsledku dehonestující, Dacia přesně takové prodává.

Neříkáme, že to špatně, zarážející to ale zkrátka je. I taková Škoda, která kdysi nabízela třeba Fabii Junior či Octavii 1,4 MPI, které byly či méně blízké podobně „oholeným” verzím, je dnes na jakkoli žertovné zmínky o návratu jakéhokoli Junioru extrémně alergická. A když zveřejníte ilustrace možné podoby jakéhokoli nástupce, můžete se skoro spolehnout, že vám do pár desítek minut zazvoní telefon od PR manažera s upřesňujícím komentářem, že česká značka takové auto už nikdy, nikdy, ale opravdu nikdy nenabídne.

Máme tedy skoro obavu, že až někdo takový uvidí přiložené obrázky, bude se další dny budit ze snu v obavách, že Škoda znovu vyrazila do boje s Dacií s nějakým tím Juniorem, ale co naděláte, je to zkrátka realita. A je svým způsobem komická i proto, že podoba nejlevnějšího Sandera, které jako jediné je tak levné, jak automobilka avizuje, má nekonečně daleko k tomu, co s takovou informací prezentuje za fotografie.

Vysoké specifikace Sandera jsou totiž docela slušně vyhlížejícím, vybaveným vozem, základ je ale holobyt ad infinitum. Celou - ale opravdu celou - nabídku Dacie Sandero v základní výbavě Access, shrnuje pár obrázků níže. Můžete mít takový vůz jen s jedním motorem (65koňovým litrem bez turba) v jednom laku s jedněmi koly a jedním typem interiéru. Dobře, omezené možnosti konfigurace nejsou neobvyklé, tak přidáte něco v příplatkových prvcích, že? Ne, nepřidáte nic, jedinou možností konfigurace je příplatek 4 000 Kč za rezervu. To je celé, nemůžete si koupit jinak ani ň, ani autorádio, prostě nic.

Rumuni zjevně chtějí, aby si takové auto nikdo nekoupil a když už ho přece koupí, aby se nemuseli zabývat jeho specifickou výrobou - pár takových základů se jistě bude někde válet na skladě. Musíte tedy připlatit nejméně 35 tisíc Kč, to jest více jak 15 %, abyste dostali aspoň ocelová kola s kryty, lakované nárazníky (ale už ne kliky dveří a kryty zrcátek) a možnost vybrat si jinou barvu (ale už ne čalounění). Bude tedy těžké dostat se ke slušně vyhlížejícímu Sanderu za méně než 300 tisíc, „cena od” je zde opravdu jen lákadlo, po němž nakonec málokdo sáhne.

Toto jsou reálné pohledy na úplně základní Sandero s kompletními možnostmi konfigurace - je to v podstatě jedno auto do nejmenšího detailu, totálně oholené bez šance připlatit si za cokoli. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

