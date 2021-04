Nová Škoda Octavia dorazila do Ruska i s vrcholným motorem, o její ceně lze u nás jen snít před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už výchozí nabídka nové Octavie v Rusku je hodná závisti, náročnější zájemce ale žádný z dosud dostupných motorů zaujmout nemohl. To se teď mění, agregát 2,0 TSI neurazí nikoho, stojí přitom jen nepatrně víc než český základ.

Nad českou cenovou politikou Škody v posledních letech kroutíme hlavou pravidelně, a tak se dnes nebudeme opakovat. Nové škodovky jsou prostě drahé, o hodně dražší než ještě před pár léty, a to i když se prakticky nezměnily. Patrné to bylo i při nedávném procházení cen vlajkového Superbu v Rusku, kdy jsme probírali nejen vývoj místních cen, ale i ruskou realitu.

Ta je navzdory tomu, že škodovka v této zemi prodává prakticky úplně to samé auto, o hodně jiná a liší se tím více, čím výše v nabídce šplháte. Taková verze Laurin & Klement s motorem 2,0 TSI s pohonem 4x4 tak stojí v Rusku v přepočtu o neskutečných 314 tisíc korun méně. Za ruské ceny by Škody byly i v ČR výhodným zbožím, to při cifrách v současných cenících vždy říci nelze.

Je tomu tak i v případě jiného modelu, nové Octavie, která do faktického prodeje v Rusku vstoupila už v únoru. Že je o mnoho levnější než zde, jsme psali už tehdy, kdy téměř plně vybavený vůz s tehdy nejlepším, 150koňovým benzinovým motorem, přišel levněji než úplný český základ téměř s ničím a tříčtvrtinovou pohonnou jednotkou 1,0 TSI. Bylo to zajímavé, jedna věc ale tehdy Octavii v Rusku chyběla, pořádný motor. Automobilka ovšem slíbila brzkou nápravu a dnes je tady.

Není to aprílový žert, nic z dále zmíněného. A skoro se chce říci bohužel. Nabídku Octavie v Rusku totiž rozšiřuje varianta s motorem 2,0 TSI s výkonem 140 kW (190 koní) spojená vždy se sedmistupňovou automatickou převodovkou. Takový vůz vyjde nejméně na 1 929 000 rublů, což je v přepočtu asi 563 tisíc Kč. Za to u nás koupíte leda verzi 1,5 TSI s manuálem, navíc v základní výbavě Active. V Rusku je to provedení Ambition Plus už s celkem slušným výčtem prvků.

V základu jsou mj. vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant, litá kola, LEDkové mlhovky, klimatizace, elektrická výbava nebo multimediální systém s 8palcovou obrazovkou. To jsou věci, za které musíte u českého základu verze 1,5 TSI ještě připlácet, nakonec sám automat tu stojí 50 tisíc korun. Přesto zmíněná cifra. U nás verze 2,0 TSI startuje nejméně na 746 900 Kč.

Ne snad, že by se u nás Octavii nedařilo, s cenami podobnými těm ruským by ale jistě byla zajímavá pro podstatně širší okruh zájemců.

Nová Škoda Octavia už se prodává v Rusku i s benzinovým dvoulitrem. Za 563 tisíc Kč v přepočtu s rozšířenou výbavou Ambition a automatem je to z našeho pohledu snová nabídka. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

