Nejnovější Honda má v interiéru prvek, který dnes ocení jen fajnšmekři, o to víc je třeba si ho vážit před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Žijeme v době prázdných show, to nemá smysl zastírat. Forma i v automobilovém světě dávno zastínila obsah a také jindy racionálně uvažující technici jsou schopni plamenně obhajovat ten či onen nesmysl. O to víc je třeba ocenit ostrůvky inteligentního přístupu k věci.

Honda tento týden odhalila novou generaci Civicu Type R. Za jiných okolností bychom po takové novince hned skočili, tentokrát jsme se ale v redakci dohodli, že se jí zatím věnovat nebudeme. Nejde tu ani tak o to, že Japonci přišli nejspíše jen s jinak oblečeným autem, které prodávali dosud, to je v současné době zřejmě vrcholem možného. Oni k němu neřekli prakticky nic.

Víme tedy jen, že pod kapotou má znovu motor 2,0 turbo, má znovu převodovku se třemi pedály, přední pohon, samosvor... To všechno je fajn, konkrétní data ale nezazněla. Nevíme, jaký má motor výkon, kolik vůz váží, jak rychle jede, jak mocně akceleruje, nevíme skutečně nic podstatného. Honda vůz v zásadě jen ukázala, což za článek nestálo, nakonec vám jej ale přece jen aspoň takto přiblížíme.

Důvodem je aspekt, na který poukázali kolegové z Carscoops a který za aktuálních okolností za řeč stojí. Je to volant, kulatý volant. Zdánlivě banální věc je dnes stále větší raritou, neboť - s prominutím - sebepitomější auta dostávají volant s různě nekulatými tvary. Stačí náznak hry na sportovnost a už se zplošťuje spodní část, jako by to k něčemu bylo.

Známý mi nedávno ukazoval Škodu Scala Monte Carlo 1,6 TDI. Nic proti ní, je to velmi dobré auto s extrémně efektivním motorem, které i jakž takž jede. Ale má dole plochý volant. Jaký to má smysl? I kdyby se do vozu nasoukal Shaquille O'Neal s rodinou, nebude nic takového potřebovat. A to samé platí o 99,9 %, ne-li 100 % moderních aut, která takový volant dostala. Tyto vozy jsou velmi prostorné, volanty mohou být díky všudypřítomným posilovačům velmi malé, spodní zploštění ničemu nepomáhá. Zato vás vytočí v první vracečce, při ostrém odbočení ve městě, otáčení na úzké silnici... Obvykle volant není zploštělý tak, abyste vyloženě sahali do prázdna, část kontroly nad vozem ale prostě ztrácíte.

Je to jeden z nesmyslů moderních aut, naprosto prázdná show na místě, kde nejenže ničemu nepomáhá, ale dokonce škodí. Snažím se mít pro automobilky pochopení skrze premisu, že „tupý je zákazník”, neboť jsem v životě narazil na lidi, kteří toto řešení na základě vizuální atraktivity oceňovali. Lidé z automobilek by ale měli být natolik moudří, aby něco takového zavrhli a řekli, že kulatý volant je pro silniční auto s řízením s X otáčkami mezi dorazy jediné možné rozumné řešení.

Většina značek si to neříká, o to více je třeba ocenit ty, které zůstávají věrné zdravému rozumu. Je třeba smeknout před Porsche GT nebo BMW M, že nedělají jediný model s nekulatým volantem. A mezi nimi zůstává i Honda. Nový Civic Type R má „prostě” kulatý volant a jakkoli nudně to vypadá, u mě tím Japonci zaznamenávají jedno významné plus. Škoda, že celá automobilka v posledních letech neuvažuje stejně a mimo Civic Type R nenabízí už pomalu nic, co dokázalo nadšenou, ale racionální uvažování neztrácející klientelu ohromit. Ale víte, jak to je - někdy nemusí pršet, stačí, když aspoň kape...

Nová Honda Civic Type R si udržela stoprocentně kulatý volant, za to klobouk dolů. S jakými technickými a dynamickými parametry jej spojuje, se dozvíme až časem. Foto: Honda

Zdroj: Honda, Inspirace: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.