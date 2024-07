Nové Audi A4 s falešnou identitou kompletně odhalil únik, tohle je teď A5. Vypadá jako facelift, ale je prý úplně nová před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Premiéra naplánovaná na dnešní den se nakonec odehrála dříve, než Němci zamýšleli. Venku je už nyní prakticky úplně všechno o obou karosářských verzích včetně klíčových technických informací a záběrů kabiny.

V posledních dnech jsme o něm mluvili hned několikrát, neboť jeho oficiální premiéra je na spadnutí. Teď už nemusíme zůstávat jen u slov, neboť nové Audi A4, které si ale nebude říkat A4, aby svým skutečným jménem podpořilo prodejnost kontroverzní náhrady, je předčasně venku. Hned několik webů včetně Art Technica nebo Motor.es z nějakého důvodu nedodrželo embargo na zveřejnění oficiálních fotek i informací a tajit už skutečně není co.

Prohlédnout si tedy můžeme nové Audi A5, které pro změnu „ukradlo” označení dosavadnímu kupé a kabrioletu, které podle všeho končí bez náhrady. Aby mnohými kritizovaný krok úplně neztratil vazbu na dosavadní karosářské varianty á-čtyřky, přichází nová A5 jako kombi Avant a liftback zvaný Sportback. Sedan tedy podle všeho končí spolu s oběma dvoudvéřovými variantami.

Na obě verze novinky se můžeme podívat ze všech stran na kvalitních fotkách, za které Audi může čekat jen vlažný potlesk. Ne snad, že by nová á-pětka vypadala špatně, žádná výraznější designová změna se ale nekoná. Auto vypadá jako uhlazenější A4 B9, hlavně změny oproti faceliftovanému provedení dosavadní generace á-čtyřky jsou ale opravdu malé. Jak mi kdysi s lehčí nadsázkou řekl jeden známý, který pracuje pro Audi: Děláme nová auta tak, aby žádný ze současných zákazníků neměl důvod si je nekoupit. Vizuálně to platí bezezbytku, technicky jsme jinde, ale nechceme znovu píchat do vosího hnízda.

Zevnějšek auta je tedy dokonale vyzpytatelný, nižší přední světla vypadají šik, ale nepřekvapí, spojená zadní světla po vzoru dosavadní A7 nebo modelů e-tron též ne. Kvitovat lze, že mřížka chladiče se mezigeneračně zmenšila, což působí trochu jako vzkaz BMW, které obvykle míří opačným směrem. Kromě exteriéru je venku také interiér obou verzí A5, který naopak poslední bavoráky hodně připomíná. Přístrojovka a displej infotainmentu jsou integrovány do jednoho celku, Audi ale jde ještě dál - přidalo další obrazovku pro spolujezdce, takže „digitální nabídka” je dokonce širší, zde doslova.

Po technické stránce se nabídka novinky bude točit hlavně kolem dvoulitrových čtyřválců, které jsou prý optimalizované pro maximální efektivitu při částečném zatížení. K dispozici budou v benzinové i dieselové formě, motor V6 můžeme zatím potvrdit pouze v benzinové mild-hybridní verzi do variantu S5 s 362 koňmi. Čtyřválce budou nabízet maximálně 268 koní a bez zajímavosti není, že benziny nově pracují v Millerově cyklu místo tradičnějšího Ottova.

Převodovky budou vždy automatické - 2,0litrové motory a překvapivě i ty 3,0litrové vsadí na dvouspojkový automat, dosud měly šestiválce automat s hydrodynamickým měničem. Jestli se vrátí také V6 TDI pro standardní nabídku (dosud jako 45 TDI a 50 TDI) či pro verze S5, není zřejmé automobilka o tom zatím nehovoří. Pohon kol bude primárně přední, quattro bude volitelné, jen u S5 se stane standardem.

Ačkoli auto vypadá jako velký facelift, Audi říká, ze stojí na nové platformě PPC (Premium Platform Combustion), trochu si ale nejsme jisti, zda PPC není jen nové označení pro jen částečně vylepšenou platformu MLB Evo, kterou A4 používala dosud. Elektronická architektura ale kompletně nová je - digitální nervový systém novinky tvoří čtyři počítače sdružené do separátní platformy zvané HCP (High-performance Computing Platform).

Na další detaily si musíme počkat, stejně jako na další verze. Ostrá RS5 Avant, která nahradí dosavadní RS 4 Avant, bude k dispozici „za několik let”, přičemž už teď je jasné, že dostane motor 2,9 V6 TFSI po vzoru aktuálního provedení, ovšem v plug-in hybridní formě. Na ceny je pochopitelně brzy, i když tušíme, že minimálně německé cifry spojené se základními provedeními by mohly být známé ještě dnes. Novinka se má začít v Evropě prodávat během zbytku letošního roku.

Nové Audi A4, které si ovšem říká A5 a A5 Avant, je předčasně venku. Vyčíst mu moc není co, horší to bude s autem, které si vezme jeho skutečné jméno. Foto: Audi

Zdroje: Art Technica, Motor.es

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.