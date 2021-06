Nové nejlevnější SUV Škody se nakonec bude prodávat i v Evropě. A nejen zde před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda odhalila své plány pro další roky a při jejich zkoumání jsme se soustředili na klíčové strategické kroky. Vedle nich trochu zapadlo, že nejnovější SUV značky jménem Kushaq zdaleka nezůstane jen indickou záležitostí.

Největší česká automobilka se tento týden vytasila se svými plány pro další léta a nemůžeme říci, že by nás ohromila. Její vize jsou více než čím jiným pohádkou o tom, že Evropané začnou zcela opomíjet, co od auta potřebují a za kolik jsou ochotni si jej koupit a poddají se vůli politiků, kteří mají pocit, že si budou s nadšením za více jak milion kupovat auto s ekvivalentem 12litrové nádrže na naftu.

Může se to stát, my tomu ale zkrátka nevěříme. Jsme přesvědčeni, že většina lidí nejsou takové ovce, mají svůj vlastní rozum a budou na dále vyhledávat v nabídkách automobilek dobrou hodnotu za peníze, kterou v ryze elektrických autech prostě nenajdou. Nedokážeme si tak představit, jak by Škoda mohla v Evropě už za 9 let prodávat 50 až 70 procent ryze elektrických aut, tedy statisíce takových vozů ročně. Pokud ovšem nepočítá s tím, že aut bude oproti dnešku prodávat zlomek, pak to možné je.

Vedle těchto, podle nás absurdních, zákazníka zcela ignorujících vizí ale Škoda zmínila i některé další záměry, kterých jsme si zprvu nevšimli. A jeden z nich je opravdu zajímavý, neboť se týká nového nejlevnějšího SUV značky, které se nedávno začalo vyrábět v Indii. Už s ohledem na svá specifika se model jménem Kushaq zdál být ryze indickou záležitostí, tou ale nezůstane.

Škoda oznámila, že s prodejem tohoto modelu počítá i v Evropě, jmenovitě v Rusku a v některých okolních zemích. Byť tato možnost byla od začátku teoreticky ve hře, teď už je záměrem samotné automobilky. A třebaže do prodeje v zemích EU je to ještě kus, vyloučit nelze nic, zvláště když škodovka počítá i s prodejem v Africe.

Dodejme, že Kushaq je takový jednodušší Kamiq - oproti němu je kratší, širší, vyšší, rozvor má totožný. Interiér je pak více přizpůsoben přepravě osob, neboť zatímco Kamiq vychází vstříc spíše zavazadlům, kufr Kushaqu pobere „jen” 385 litrů. Pod kapotou se objeví litrový tříválec se 115 koňmi a 1,5litrový čtyřválec se 150 koňmi. U slabší pohonné jednotky bude na výběr šestistupňový manuál nebo šestistupňový automat, u té výkonnější pak manuál či sedmistupňové DSG. Pohon kol je vždy přední a ceny by měly být lidové. Fakticky se vůz začne prodávat až 12. července, měl by se ale pohybovat v přepočtu v rozmezí 254 a 432 tisíci Kč. Za to u nás od Škody nekoupíte nic.

Škoda Kushaq se nedávno začala vyrábět a v Indii stále ještě není fakticky k mání. Foto: Škoda Auto



Přesto už je nyní jasné, že prodávat se bude také v Rusku a v okolních zemích a v Africe, přinejmenším. Foto: Škoda Auto

