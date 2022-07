Nové největší SUV Audi je venku, po vzoru země svého vzniku je dokonale falešné před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

O jeho příchodu se mluvilo 11 let a už to vypadalo, že nikdy nepřijde. Nakonec je tady, výsledek ale dalece zaostává za vyhlíženým příchodem elegantního SUV-kupé. Je to obří krabice. A ještě ke všemu to ani pořádně není Audi.

V roce 2011 jsme se vůbec poprvé zmínili o Audi Q6. Informaci o jeho možném vzniku vytáhl Rupert Stadler, tehdejší šéf značky, který médiím sdělil, že si dokáže představit vůz, jenž by zapadl mezi již existující Q5 a Q7, přičemž by mělo jít o SUV-kupé s pohonem všech kol. Jinými slovy by se jednalo o přímého konkurenta pro BMW X6, čemuž by odpovídalo označení Q6. Právě to si čtyři kruhy později nechaly registrovat na patentovém úřadu, tím byl ale se zmínkami o Q6 prakticky konec A spousta lidí v mezičase zapomněla, že by podobný stroj mohl někdy dorazit.

O to překvapivější je jeho dnešní oficiální premiéra. Zaujme už tím, že se vůbec odehrála, jedním dechem je ale nutné dodat, že se ani v nejmenším nejedná o typ vozu, která Stadler svého času avizoval. Místo stylového SUV je novinka spíše prakticky zaměřeným monstrem, které nepřichází prakticky s žádným novým nápadem. Velikostně by si vůz zasloužil spíše označení Q8 či Q9 (protože Q8 už existuje), hierarchicky ale mnohem níže. Audi se totiž rozhodlo jít cestou co nejnižších nákladů, a tak v podstatě jen překarosovala největší SUV Volkswagenu, tedy model Atlas resp. Teramont (název se liší dle toho, zda je nabízeno ve Státech či v Číně). Jistě, každé Audi je do nějaké míry jako velikostně podobné VW, málokteré ale vznikne tak, že Audi lehce upraví dávno existující levnější sesterské značky.

Pokud se vůz pozorně podíváte, VW Teramont v něm jasně uvidíte. Nemusíte ovšem sami sebe přesvědčovat, že se vám líbí, Audi jej odhalilo v Číně a s prodejem vozu za hranicí země nepočítá. Není asi dostatečně na úrovni, neboť u takto velkých modelů Audi obvykle používá platformu MLB umožňující podélnou zástavbu pohonných jednotek, nová Q6 stojí na architektuře MQB s motory napříč.

Vůz tak dostal velmi nepřekvapivou techniku v podobě základního dvoulitrového čtyřválce naladěného na 265 koní, k dispozici je také 2,5litrový šestiválec s 299 koňmi. Výkon míří na kola obou náprav výlučně přes automatické převodovky, přičemž stovku auto v nejlepším případě zvládne za 7,3 sekundy. O maximální rychlosti se Audi nezmiňuje.

Dodejme, že auto je to skutečně obří, když na délku měří 5 099 mm, na šířku 2 014 mm, na výšku 1 784 mm a rozvor náprav činí 2 980 mm. Vedle Atlasu resp. Teramontu jsou to prakticky totožná čísla, kupodivu to ale není největší model postavený na platformě MQB, tím je VW Talagon s délkou 5 152 mm.

Bohatě vybavený interiér ve stylu bližším VW než Audi si prohlédněte níže, my už jen dodáme, že auto je možné v Číně hned rezervovat. Ceny se pohybují mezi 500 a 650 tisící CNY (asi 1,78 až 2,3 milionu Kč) v závislosti na motorizaci a provedení. Žádná láce, žádná zajímavá řešení, tohle prostě vypadá na další tuctové SUV udělané tak, aby koncern VW stálo co nejméně.

Audi Q6 se ukázalo na prvních oficiálních fotkách. Není to ani pořádně Audi, ale spíše převlečený VW Teramont či Atlas, koncern VW se tak drží spíše čínských než vlastních tradic. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.