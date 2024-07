Nové Porsche Macan v úplném základu vypadá skutečně základně, za stěrač se připlácí 9 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle auto je na některých absurdně výrazně levnější než do poslední chvíle byla základní 718, což jen připomíná motivaci automobilky se tímto směrem vydat. Zda to bude stačit k obecnému úspěchu, ukáže jen čas.

Porsche chováme ve velké úctě kvůli jeho schopnosti po dekády nabízet auta na jednu stranu řidičsky podmanivá, na tu druhou pořád velmi každodenní a na tu třetí relativně dostupná. Z povrchního pohledu je to možná drahá luxusní značka, když ale zvážíte, co jste v případě této automobilky dostávali za hodnotu za peníze, nevyznívala investice do jejích vozů jako rozmar. Nejsme žádní boháči, každý z členů naší redakce ale historicky nejméně jedno Porsche vlastnil, typicky starší 911. Prostě to jde, nebo aspoň šlo, pokud jste spojili nadšení s trochou odříkání a specifickými preferencemi.

A šlo zajít i dál, neboť svět Porsche skoro nikdy nebyla jen 911. Byly tu Cayman a Boxster, jakési juniorské sporťáky, a pak i Macan coby taková stuttgartská Octavie. Dobře, to je trochu přehnané, ale upřímně - a to nemám SUV v lásce - se s Macanem dalo žít jako s jedním autem pro všechno. Byl to spíš takový zvýšený hatchback, mohli jste mít i provozně únosné verze s motory 2,0 TSI nebo 3,0 TDI (říkaly si jinak, ale byly to ony), naložit do nich rodinu a jezdit s nimi kamkoli. A znovu nešlo o rozmar, symbol čehokoli, ovladatelnost Macanu byla tak výtečná, že vás vtáhla do děje víc než kdejaký ostrý hatchback.

Co z toho zbylo? Toť otázka, na první pohled se ale zdá, že ne mnoho. Dostupné modely 718 jsou pryč, už se prodávají jen drahé verze RS, 911 po faceliftu začíná daleko za třímilionovou hranicí a spalovací Macan je minulostí. Místo něj tu máme nové elektrické provedení, které stěží zastane výše popsanou roli, to dnes s elektrickým pohonem a jeho limity jednoduše není možné. A o dlouhodobých nákladech hlavně kvůli předpokládané ztrátě hodnoty raději ani nechceme mluvit. Ostatně druhým nejlevnějším Porsche je dnes Taycan, které přesto ztrácí hodnotu doslova brutálně.

Přesto je dnes Macan jedinou cestou k levnému Porsche, a tak se mu podívejme na zoubek. Můžete ho mít od 2 060 977 Kč a za tyto peníze dostanete to, co vidíte na vizualizacích níže. Takové provedení vypadá skutečně dost základně - barva může být jen bílá nebo černá, kola výchozí „dvacítky” v docela těžkopádném designu, světla jsou jen základní LED, chybí bezklíčový vstup... Nejbizarnější je ale asi absence zadního stěrače, které jsme kdysi dokonce věnovali zvláštní článek. Pokud ho chcete mít, bez příplatku okolo 9 tisíc korun v závislosti na aktuální podobě ceníku to nepůjde.

Českou cenu vozu už jsme zmínili, za sebe dodám ještě jednu libůstku. V mém druhém domově v Nizozemsku stojí stejný vůz od 85 300 Eur, což není ani o trochu méně (právě naopak, jde asi o 2,16 milionu Kč), pikantní ovšem je relativní výše této ceny. Dříve základ nabídky Porsche v této zemi tvořila dvoulitrová 718 (Cayman, tedy kupé) s cenou od 108 200 Eur. To je asi 2,75 milionu Kč, nový elektrický Macan tedy cenu základního Porsche snižuje masivně, ale pochopitelně ne přirozeně - je to tak jen kvůli daním vycucaným z prstu s nápisem CO2, nakonec i proto v zemi stojí nové BMW M5 méně než model M3 a možná nejpikantněji byl dříve hybridní Cayman levnější než základní spalovací Macan.

Je tohle karta, na kterou Porsche nyní sází? Pokud ano, je to dost ošidné. A patrně si toho je vědomo, když odpískalo své elektrické plány a maluje si více spalovací budoucnost, na současné realitě to ale moc nemění - skutečně dostupná a skutečně univerzální základní spalovací 718 a Macan jsou pryč a místo nich nepřišlo nic. Elektrický Macan, navzdory své relativní dostupnosti zvlášť na některých trzích, z podstaty nemůže být plnohodnotnou náhradou dosavadního benzinového provedení.

Základní Porsche Macan skutečně neohromí, ale to základní modely obvykle nedělají. Pokud ovšem tohle má být v následujících letech jediné relativně dostupné Porsche, pak máme pocit, že automobilce utíká nikoli nepodstatná část trhu už jen do bazarů. Foto: Porsche

