Nové Škody v Rusku už nikdo nechce, říká šéf dealerské sítě, i když skladem má pořád všechny modely

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině Škoda zastavila výrobu v Rusku a její prodeje se postupně propadly na minimální čísla. Je to logické - kde nejsou nová auta, nejsou ani prodeje, šéf dealerské sítě Avtodom ale říká, že auta pořád jsou, jen je nikdo nechce.

Diskuze o tom, jaký smysl a dopad mají sankce západních zemí uvalené proti Rusku, jsou nekonečné a asi neřešitelné, spousta lidí k nim zaujímá postoj podle toho, jak moc největší zemi světa nenávidí. Náš postoj k této věci je dlouhodobě konzistentní, nikomu jej ale nevnucujeme. Pokud sankce měly Rusy rychle odradit od toho, aby dál útočili na Ukrajinu, minuly se účinkem. A jejich dlouhodobé dopady nejsou příliš relevantní, pokud k tomuto výsledku zjevně nevedou - ubližují totiž oběma stranám a je celkem nepodstatné, komu víc a komu míň.

Jsme přesvědčeni, že týkat se měly a mají - jako v podobných případech obvykle - jen produktů přímo či nepřímo spojených s vojenstvím. Je třeba nezapomínat, že alternativní zdroje některých komodit nejsou v principu o mnoho lepší a jestli jsme závislí více či méně na Rusku, Saúdské Arábii, severoafrických zemích nebo Číně... Možná to není prašť jako uhoď, smysl ale jako obvykle dává široké portfolio a z něj vyplývající omezená závislost na komkoli. Skočit z jedné závislosti do druhé je přesun z bláta do louže.

Dopady aktuálních sankcí na byznys řady evropských firem jsou totiž zřetelné a ničemu nepomáhající. Vyprávět by o tom mohla Škoda, pro níž bylo Rusko druhým největším trhem na světě, místo vysokých prodejů ale dnes už sčítá jen ztráty. Koncern VW - a Škoda s ním - to v Rusku pořád nevzdal a čeká na lepší časy, momentálně se ale nezdá, že by se takové blížily. Místo nastolení udržitelnějších obchodních vztahů se naopak hovoří o dalších a dalších sankcích.

Další otázkou je, zda - i kdyby se stal zázrak a Škoda mohla znovu v Rusku působit - by o její auta Rusové stáli jako dřív. Ať už je realita jakákoli, Česko je nyní v Rusku prezentováno jako nepřátelská země a o její auta spousta lidí nemusí stát už proto. Co se v zemi vlastně děje, je za všeobjímající propagandy z obou stran obtížné zjistit, obvykle neutrální Avtostat se ale vydal k tamním prodejcům západních aut zjišťovat, jaká zahraniční auta se v zemi stále dají koupit a za jakých podmínek. A přináší zajímavé pohledy na věc.

Je totiž třeba říci, že i když se nová západní auta v zemi už povětšinou nevyrábí (výjimky ale existují, třeba Kie vznikaly až dosud) a hromadně nedováží (individuální dovoz je opět výjimkou), na skladě jich zůstala dost. Spousta z nich už k dispozici není, některá ale ano - například vybrané modely Nissanu, Volva, Chevroletu nebo Cadillacu se pořád dají koupit nové. Zajímavá je ale situace kolem aut koncernu VW.

Část dealerů uvádí, že vozy Škody nebo Volkswagenu už nemá, Andrej Olchovskij, šéf velké dealerské sítě Avtodom, ale hovoří o něčem docela jiném. Podle něj jsou všechny modely těchto značek stále skladem a dealerství je umí dodat, pokud je o ně zájem. V případě značky Škoda ale hovoří o „katastrofálně nízké poptávce” - podle něj česká auta skoro nikdo nechce, a tak Avtodom omezuje jejich nabídku.

Je pochopitelně otázkou, co je na tom pravdy, ale tohle jsou obchodní informace a nevidíme důvod, proč by je někdo zkresloval. Jinou otázkou je, co je důvodem. Škoda v Rusku dramaticky zdražila a dříve supervýhodná Octavie IV je nyní k dispozici za 2 613 000 rublů. Že to je 1,15 milionu v korunách, není až tak podstatné, i vedle konkurence je to ale víc. Tak či onak, Škody se zjevně v Rusku neprodávají, i když k mání jsou, také oficiální web automobilky nabízí pořád dost skladových vozů.

