Nový levný soupeř Škody Octavia, který se v Číně prodává 26krát líp než český „originál”, dorazil do Evropy včera | Petr Miler

/ Foto: Changan

Nevíme, jestli to Škodu ještě vůbec trápí, neboť ze svého bestselleru dělá hráče druhých houslí a na představy zákazníků už otevřeně kašle. Pokud ovšem vás trápí, že si některá auta od české značky nebudete moci dále koupit, přijdou jiní, kteří vám nabídnou podobná.

Škoda za posledních pár let naprosto změnila své uvažování. A většina lidí z jejího vedení, kteří se ještě řídili zdravým rozumem, odešla z firmy úplně, nebo byla uklizena na pozice, kde nemohou rozhodovat o jejím dalším směřování. Ze značky postavené okolo představ racionálně uvažující klientely se tak stává automobilka ideologicky kráčející ke stoprocentní elektromobilitě, i když na svých českých prodejích musí nejlépe vidět, jak moc její kdysi (a do značné míry i dodnes, Česko je pro firmu stále jedním z největších trhů na světě) klíčová klientela o tato auta nestojí.

Abychom nemluvili jen obecně, zmiňme, že elektromobily mají na českých prodejích Škody v tuto chvíli 3procentní podíl, a to je třeba se ptát, jak se jej automobilka domohla. Jde téměř výlučně o fleetové prodeje jiným firmám, které mají s racionální preferencí takového řešení společného přibližně tolik jako Miloš Zeman s maratónským během. A to raději nezmiňujeme příběhy zaměstnanců Komerční banky, kteří si místo takto nakoupených Škod Enyaq (pořídila jich 131) za více jak milion na služební cesty raději berou starší auta za třetinovou cenu, protože aspoň někam dojedou...

Škoda ví, že to tak je, ne že ne. A její zaměstnanci, se kterými přicházím do styku, nemají absolutně žádný racionální argument, proč toto směřování podporovat. Prostě to někdo rozhodl, tak to tak bude. Vedení navíc zašlo v této věci velmi daleko, jak jsme zmiňovali naposledy včera - dealerům už je oficiálně sdělováno, že preference zákazníků nejsou zajímavé, prodeje zajistí ESG firmám jako je ona Komerční banka.

S tímto přístupem není divu, že Škoda míří tam, kam míří. A to teprve začala, její prodejní portfolio je pořád plné racionálně pojatých aut, „jen” někdy až neúměrně zdražených kvůli investicím do oné elektrické budoucnosti a jejich umělému upozaďovaní vedle horších alternativ. Prodeje za první tři kvartály roku 2022 jsou Taková Octavia se tak už jen na 544 500 vozech, o dalších 22,3 procenta hůře oproti už tak mizernému loňsku. A Octavia se prodává nejhůř za 22 let. Firma klesá prakticky všude, kde působí, až na Indii, kde ale - světe div se - pořád prodává ona levná, racionálně pojatá auta. Zdravý rozum 0, ideologie 100, to je přibližně poměr vlivů těchto dvou faktorů na další směřování Škody.

Je tak jen otázkou času, než česká automobilka vozy podobné současné Octavii přestane prodávat zcela - buď skončí nadobro, nebo je nahradí něco jako další nesmyslný elektrický crossover za milion. Co koupit pak? Bazar nebo Čína, chce se říci. Zatímco evropské značky vesměs míří jen k elektromobilitě, Číňané stále přichází i s novými spalovacími auty, kterým hlava a pata nechybí. A některé jdou přímo proti Octavii.

Takovým je i Changan UNI-V, o kterém jsme se naposledy zmiňovali v září. Tento vůz je skutečně moderní čínskou obdobou Octavie, je to dokonce i liftback, navíc docela sympaticky střižený zvenčí i uvnitř. Má spoustu výbavy a pod kapotou motory 1,5 nebo 2,0 turbo s až 232 koňmi. Auto startuje v Číně na v přepočtu na 359 tisících Kč, dvoulitr je k mání od 430 tisíc korun. Není divu, že tohle auto roznáší Octavii na kopytech, prodává se 26krát lépe, to je úplně jiná prodejní dimenze.

Řada UNI od Changanu (spadá do ní více aut včetně několika SUV) je navíc od začátku koncipována jako luxusně pojatý, technicky nadstandardní vývozní artikl. Cílem tedy je prodávat tento vůz i v zemích EU, zatím jsou Changany (obecně, nejen modely UNI) k dispozici v Rusku. To nám dnes z podstaty není příliš blízký trh, důkazem expanze jakékoli čínské značky na západ ale pořád je a právě tam má nyní namířeno i UNI-V.

Značka zatím v Rusku prodává jen crossover UNI-K, UNI-V je k dispozici neoficiálně, třebaže u dealerů značky díky dovozu z Číny. Oficiálně k dispozici má být brzy za ceny startující pod hranicí 2,5 milionu rublů. To je přímým přepočtem hodně peněz, asi 968 tisíc Kč, ale oficiální směnný kurs rublu už chvíli nemá validitu. Škoda Octavia v Rusku startuje na 2 613 000 RUB, takže UNI-V se dostane pod ní - s výkonnějším motorem i vyšší výbavou.

O to tu ale nakonec nejde, podstatné je s ohledem na zkraje zmíněné, že teritoria, která Škoda dobrovolně, nesmyslně, jen ve jménu ideologie opouští, jiní s gustem převezmou. Proč to tak musí být, netušíme, ale to podle všeho dnes není schopen vysvětlit ani nikdo ze samotné Škody: „Prostě to tak bude.”

Changan UNI-V v Číně prodejně drtí Škodu Octavia. A nyní vstupuje na další trh, kde si s ní snadno poradí už proto, že z něj škodovka postupně mizí. Sama česká značka ale dělá prostor tomu, aby od podobných vozů dostala za vyučenou i kdekoli jinde - už ji primárně nezajímají zákazníci a jejich potřeby, ale vlastní ideologické cíle. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.