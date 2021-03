Nový nejlevnější elektromobil Škody je absurdně drahý, i když se na něj složí půl Německa před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda ve snaze udělat ze svého nejdražšího modelu dostupné zboží stvořila jakousi novodobou Fabii Junior, které krom malého výkonu dala i prťavou „nádrž”. A zapomněla přidat skutečně nízkou cenu.

Jestli nás něco v posledních letech nepřestává udivovat, pak jsou to cenové ambice Škody. Přes veškerý respekt k jejím autům zůstáváme přesvědčeni, že smysl dávají za rozumné ceny, jimiž lze těžko nazvat cifry, které třeba u Octavie začínají na 493 tisících Kč - mezigeneračně o 159 tisíc, skoro o 50 % výš. A to je třeba dodat, že jde o variantu 1,0 TSI Active, kterou kupuje málokdo - první obstojná specifikace 1,5 TSI Ambition vyžaduje bezmála 600 tisíc Kč, diesel se stejným výkonem pak dokonce 642 tisíc.

Ceny Octavie jsou ale ničím vedle toho, co stojí model Enyaq. Když jsme psali o její základní variantě v prosinci, byli jsme udiveni, co Škoda prodává za více jak milion, dnes je tu ale nový základ. A jsme udiveni znovu. V nabídce českého zastoupení značky jej nevidíme, v Německu, patrně v honbě za vyššími prodeji na trhu se štědrými dotacemi, ale škodovka nyní nabízí Enyaq ve verzi zvané 50, které ořezala výkon, akumulátory i výbavu a dostala se s cenou na... bubny... 33 800 Eur, tedy asi 893 tisíc Kč.

Možná si říkáte, že na elektrické SUV to není zase tak špatné, první dojem ale má pár háčků. Tím prvním, menším je, že cena je poněkud horsto-fuchsová, neboť nezahrnuje žádný lak krom nádražní modré, ve které jsme žádnou novou škodovku neviděli, ani nepamatujeme. Za cokoli jiného je třeba připlatit 620 Eur, tedy asi 16,5 tisíc Kč, ale dobrá, za 910 tisíc už se auto koupit dá. Sice s nepěknými 18" koly a výbavou, jejímž vrcholem jsou LED světla, která jsou ale na palubě spíše proto, že s jakýmikoli jinými by už auto nedojelo vůbec nikam, ale budiž, potíže jsou jinde.

Tento vůz jednak dostal jen 109kW (148koňový) motor, což na auto vážící kolem dvou tun (přesnou hodnotu neznáme, ale verze 60 váží právě tolik) bez kohokoli krom řidiče na palubě bude opravdu málo. Ten pravý problém ale představují pouze 51kWh akumulátory, což je výbava na tak velké a těžké auto za hranicí únosnosti.

Možná vám kilowatthodiny mnoho neříkají, ale ony se dají dobře připodobnit k palivové nádrži auta, které znáte. Je to jednoduchá matematika - pokud 1 litr nafty skrývá 9,78 kWh energie a diesel jej dokáže velmi konzervativně řečeno přetvořit v pohybovou energii s 40% účinností, máme tu asi 3,9 kWh v 1 litru nafty. A pokud budeme počítat, že elektromotor zvládne využít energii z akumulátoru s 90% účinností, pak z oněch 51 kWh v baterii Enyaqu iV 50 zbude asi 46 kW. Pak si stačí 46 vydělit 3,9 kW a máme ekvivalent asi 12litrové nádrže nafty.

Dvanáct litrů nafty v nádrži, to je realistický ekvivalent zásobárny energie nového základního elektromobilu Škody za 910 tisíc Kč. To je skutečně absurdní poměr ceny a hodnoty.

Škoda udává, že vůz najede na jedno nabití 361,8 km, což nezní tak tristně, je to ale něco jako kalkulovat, že Octavia 2,0 TDI 85 kW najede s 50litrovou nádrží a spotřebou 4,1 l nafty na 100 km 1 219 km. Teoreticky jistě ano, krom Gerharda Plattnera to ale nezvládá skoro nikdo, stejně tak neujede skoro nikdo 361,8 km s ekvivalentem 12litrové nádrže, byť teoreticky to možná jistě bude - za ekvivalent 3,3 litru nafty bude obtížné v Enyaqu jet, ale s nějakou tou rekuperací to třeba vyjde. Realističtější ale bude počítat tak s polovinou a dvoutunové auto se 150 koňmi a dojezdem 180 km na nabití za 910 tisíc Kč jako dobrá nabídka opravdu nezní.

Česká značka jde v Německu po dotacích, na které se musí složit všichni ti, kteří o elektrická auta z jakéhokoli důvodu nestojí. Pak je možné dostat se s cenou auta (v nádražní modré) až k 24 230 eurům, což je asi 643 tisíc Kč. To možná nezní špatně vedle Octavie 2,0 TDI, znovu nám to ale přijde nepřijatelně mnoho za vůz, se kterým jednoduše nepůjde nikam dojet, protože má příliš malý akumulátor. Podle nás toto není cesta do budoucnosti, ale někam trochu jinam, třeba to ovšem uvidíte jinak.

Škoda chce v Německu rozbít bank s novým základním Enyaqem s akumulátorem, jehož kapacita odpovídá asi 12 litrům nafty v dieselovém autě. Nezbývá než popřát hodně štěstí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

