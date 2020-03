Nový policejní speciál Škody má řadu neobvyklých funkcí, které by ocenili i jiní včera | Petr Miler

Nemáme nyní na mysli majáky nebo sirény, takové jsou lidem mimo bezpečnostní složky tak jako tak zapovězeny. Jde tu o jiné možnosti, tohle auto totiž neslouží ani tak lidem, jako psům.

V České republice používá policie auta značky Škoda tak nějak ze zvyku, domácí trh ale není tím jediným, kde si našla u podobných institucí zastání. Vozy české značky není těžké zahlédnout v „uniformě” například v Rusku, Rakousku a nebo třeba ve Velké Británii. Právě pro tamní policisty připravila škodovka nový speciál, který ale v prvé řadě nemyslí ani tak na policisty samotné, jako spíše na jejich věrné pomocníky - psy.

Vznikl z největšího modelu značky, tedy z Kodiaqu, který nyní pojme už jen dvojici lidských cestujících vpředu. Celý zbytek vozu je vyčleněn pro psy, pro které může být v zadních partiích vyčleněna jedna nebo dvě improvizované boudy. Když se milovníci zvířat zadívají na mříže, které jim brání místo opustit, pomyslí si možná cosi o krutosti, v tomto autě ale není s nikým jiným zacházeno lépe než se psy.

Auto kvůli nim dostalo dodatečnou klimatizační jednotku, který se stará o udržování ideální teploty, ať už v létě nebo v zimě. Aby se nestalo, že psi zůstanou uvězněni v autě třeba v případě nehody, existuje možnost dostat je ven nejen skrze víko zavazadelníku, ale i předními partiemi. A pokud se ptáte, jak o ně bude postaráno třeba v létě, kdy policisté budou muset vyrazit do akce bez nich, i na to se myslelo.

Kodiaq je jako jiné policejní speciály vybaveno řadou zvláštních funkcí, jejichž ovládání probíhá skrze dodatečný panel v kabině. Na tom najdeme i tlačítko „Run Lock”, po jehož zmáčknutí vám auto dovolí zacházet s ním, jako by bylo vypnuté a přitom jej nechat v chodu. Pokud tedy např. policisté musí opustit vůz, nechat psy uvnitř a k tomu třeba i nechat spuštěné majáky, mohou auto zamknout a nechat přitom jeho motor běžet - klimatizace zůstane v chodu a přídavná světla nevybijí akumulátor. Něco takového dovolí některé vozy i sériově, třeba BMW s bezklíčovým vstupem, modely koncernu VW ale nikoli.

Jsme přesvědčeni, že takové možnosti by ocenili i jiní kupci, pro které je pes nejlepším přítelem, nevíme ale o tom, že by cokoli ze zmíněného mělo být k dispozici pro běžné zákazníky. Pro policii bude vůz v nabídce se dvěma benzinovými a dvěma naftovými motory s výkony od 150 do 240 koní (zjevně tedy lze mít i „psí” Kodiaq RS) za blíže neupřesněné ceny.

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler