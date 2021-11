Údajně ostrá verze elektromobilu v testu ukázala, jak daleko má k autům s benziny a diesely před 5 hodinami | Petr Miler

Elektrickým autům je obvykle přiznáván kredit v případě akcelerace a vůbec dynamiky v přímce. Jsou to skutečně velmi rychlá a výborně akcelerující auta, ale dokáží své výkony podávat konzistentně? Ani omylem a Ford Mustang Mach-E Performance je dalším důkazem.

Kdyby elektrická auta přišla jako přirozená, a tedy lepší náhrada vozů se spalovacími motory, neměli bychom proti nim vůbec nic. Za takových okolností by představovala buď zcela komplexně, nebo alespoň v naprosté většině ohledů lepší řešení, které by někteří nepreferovali pouze z iracionálních důvodů. I ty jsou sice relevantní, týkaly by se ale okrajové časti trhu. Takto se ovšem věci nemají.

Elektromobily přišly jako politicky vnucované, a tedy z podstaty uspěchané řešení, které uživatelsky, ekonomicky a leckdy ani ekologicky není s to překonat vozy s benziny a diesely. Automobilky tak k nepochopení jasné většiny dotacemi „nepodplaceného” publika (viz české prodeje - či spíše neprodeje) nabízejí velmi drahé modely s omezeným využitím a v lepším případě nejasnou ekologickou bilancí. Problémy ale nekončí zde, jsou i technického rázu.

Za uplynulých mnoho dekád jsme si zvykli na to, že vůz má určité technické parametry, které... prostě má. Mohou se v jistých nuancích lišit s ohledem na nadmořskou výšku, teplotu vzduchu, teplotu provozních kapalin, kvalitu paliva a další proměnné, obvykle jde ale o velmi malé rozdíly. Můžete sednout do auta, přejet s ním celou Evropu a máte pod zadnicí v podstatě pořád totéž. A neplatí to jen dnes - pakliže se o vůz rozumně staráte a nenajedete s ním půl milionu kilometrů, i za 10 nebo 15 let ztratí ze své původní formy velmi málo.

Automobilkám trvalo hodně dlouho, než se se svými produkty dostaly sem, tohle nebylo ještě před nějakými 25, 30 roky vůbec samozřejmé. Teď to skoro samozřejmé je a takto vypiplané stroje jsou nyní násilně nahrazované těmi, u kterých to vůbec samozřejmé není.

Že už po jednotkách let mohou být elektromobily sotva použitelné, jsme probírali nejednou, problém ale není jen zde. Ony nenabízí konzistentní projev ani v rámci jednoho nabití, jak si ostatně lze všimnout v řadě tak proslulých sprintů Tesel. Nejeden majitel při nich zmiňuje tzv. SOC, tedy „state of charge”, míru nabití akumulátoru. Protože auto s 90 % a 30 % baterek není to samé - ve druhém případě jede mnohem hůř. Ostatně jsme toto mohli vidět několikrát i skoro v přímém přenosu, když třeba Tesla Model 3 na německé dálnici ztrácela dynamiku skoro před očima.

Netýká se to jen Tesel a nemusí nakonec dojít ani na snížení kapacity akumulátoru. Elektromobily jsou pro automobilky pořád novum a mají problém pracovat s jejich pohonnými soustavami tak, aby dodávaly vozu konzistentně plný výkon. Nejnověji na to přišli kolegové z Car and Driver, kteří otestovali Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition. Tedy nejostřejší verzi elektrického Mustangu Mach-E s výkonem až 487 koní, která se chlubí svými papírovými dynamickými parametry.

V praxi toho ale až tak moc nepředvedla. Stovka za 3,7 sekundy byla ještě v pořádku, čím rychleji ale s autem jeli - a stačil 400metrový sprint - tím pomalejší se zdálo. Při dalším testování tak zjistili, že auto dosahuje vysoké rychlosti dokonce hůře než slabší verze GT v provedení bez přídomku Performance, protože ve 130 km/h pohonná jednotka uměle snižuje výkon - patrně kvůli ochraně akumulátoru, teplotním limitům, čemukoli takovému. To je docela smutné na auto, které má být stvořeno pro podávání vysokých výkonů, má to dokonce přímo v názvu.

Magazín se na vše otázal Fordu, který takové omezení přiznal a uvedl, že vůz „byl stvořen okolo každodenní dynamické použitelnosti pro zábavu, nikoli pro sprinty nebo okruhy”. Mohlo by být, kdyby ovšem verze Performance neměla jízdní režim výslovně určený pouze pro sprinty a okruhy...

Elektromobily prostě potřebují ještě spoustu dalšího vývoje, testů a nákladových optimalizací, aby uměly oslovit kohokoli více než pana Průměrného s průměrnými nároky při průměrném použití automobilu. Může se zdát, že takových lidí je většina, ale ona to není pravda - skoro každý chce od auta aspoň jednu mimořádnou věc, ve které elektromobily selhávají. A když jsou k tomu drahé a nikdo neví, jestli vám poslouží déle než 8 let, proč by se pro ně někdo měl hnát?

