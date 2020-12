Pár najel 666 tisíc km za 6 let s jedním z nejlevnějších aut, tomu se říká oddanost před 3 hodinami | Petr Miler

Byl by to pozoruhodný výkon bez ohledu na typ vozu, s autem startujícím v ČR na necelých 225 tisících Kč je ale o to pozoruhodnější. Nejvtipnější ovšem nakonec je, že dotyční vyměnili takto ojeté Mitsubishi Space Star za to samé, jen úplně nové.

Průměrný řidič najede něco mezi 10 a 15 tisíci km za rok v podstatě kdekoli na Zemi, třebaže v některých částech světa je běžné najíždět s auty o něco více kilometrů než v jiných. Není tedy těžké se dopočítat toho, že průměrný vůz má po 6 letech ježdění na tachometru něco mezi 60 a 90 tisíci km a cokoli více je třeba považovat za neobvyklé. Auta s dvojnásobnou porcí kilometrů se vídají ještě celkem běžně, najet více jak 60 tisíc km za rok už je ale krajně neobvyklé. Jakékoli větší číslo je pak možné považovat za extrém.

I s takovými se lze setkat, v průběhu let jsme ostatně viděli dost vozů, které najížděly přes 100 tisíc km za rok. Ovšem, obvykle k tomu byly řádně uzpůsobeny - šlo nejčastěji o auta střední nebo ještě spíše vyšší střední třídy, v nichž absolvování nějakých 300 km za den v průměru nezanechá na řidiči či posádce až takové následky. Dnes vám ale ukážeme auto, které za 6 let najelo ďábelských 666 tisíc km a je pro to dělané asi jako plavky pro radovánky ve sněhu.

Jde o Mitsubishi Mirage, které se u nás nabízí jako Space Star. Stojí tu od 224 850 Kč, a je tak jedním z nejlevnějších vozů na trhu vůbec - levnější jsou v podstatě jen Dacie. Jde o designově i technicky jednoduché mini, které se po svém představení nesetkalo zrovna s nadšenou odezvou, protože emoce budí asi jako lednička v rohu vaší kuchyně. Jenže funguje a je na poměry své třídy evidentně extrémně trvanlivé.

Svědčí o tom zkušenost Janice a Jerry Huotových z americké Minnesoty, kteří si americkou verzi Space Staru koupili v roce 2014. V USA dokonce šlo a dodnes jde o nejlevnější auto na trhu vůbec, a tak skutečně nebylo předurčeno k najíždění vysoké kilometráže. Ale Huotovi jej tímto způsobem opravdu používali - sáhli po verzi s motorem 1,2 v neobvyklé barvě, na auto si nechali dát značku PURPLEWON (něco jako „Nachová vyhrála”) a jezdili a jezdili.

V průměru přes 110 tisíc km za rok je bláznivý výsledek, zvlášť když uvážíme, že autu se za celou dobu nic zvláštního nepřihodilo. Jezdilo skoro jen na pravidelné prohlídky, výjimečnými poruchami byl nefunkční startér někde mezi 320 a 480 tisíci najetými km a hlučná ložiska kol vyžadující výměnu o něco později. Není tedy divu, že dotyční si koupili stejné auto znovu, prý za skvělou cenu. Mitsubishi se možná mohlo plácnout přes kapsu a auto Huotovým nadělit zdarma - ujet 666 tisíc km ve Space Staru a pak si koupit další, to chce opravdu nebetyčnou oddanost tomuto modelu.

Je to skoro k nevíře, ale tento pár najel v Mitsubishi Space Star (v USA Mirage) z roku 2014 neskutečných 666 tisíc km. A pak si místo nachového koupil nový černý kus. Foto: Mitsubishi

