Po léta vymírající třída aut zažívá nečekaný comeback, pokud to tedy není poslední záchvěv

/ Foto: Kia

Jen politici a neprozíraví manažeři si mohou myslet, že lidé jsou tupé stádo, které bude dělat to, co se pomazaným hlavám zrovna hodí. Lidé mají své nálady, a tak se stalo, že léta opadající zájem o MPV je najednou zpět, alespoň v USA.

Trh je kouzelný mechanismus, do kterého nasypete různé proměnné a vypadne z něj... něco. Nikdo nedokáže s jistotou předem říci, co to bude, každý ale může „vsadit” na to, co očekává. A buď si později užije chvíle obrovského úspěchu, nebo obchodní fiasko, o kterém se bude psát ještě léta. Nebo cokoli mezi tím.

Ruku na srdce, kdo mohl před 20 léty říci, že i babičky budou používat dotykové smartphony, že tehdy sotva někoho zajímající SUV budou dnes vládnout trhu aut nebo že spousta hotelů v Praze budou zmírat s 20% obsazeností? Pořád se zkrátka něco děje, trh je živý mechanismus, na kterém může být jeden den ta samá firma vítězem a druhý poraženým.

To je nakonec také důvod, proč se jej ti, kteří dnes vládnou, snaží pokud možno neutralizovat. Mezi ony proměnné patří také rozličné regulace a leckdo by chtěl, aby vládly právě ony. Nedělejme si iluze, že takový Volkswagen si vynucuje regulace dovolující prodej jen elektrických aut s vidinou zelenější planety. Nikoli, vynucuje si je s vidinou eliminace rizika, že vsadil na elektromobily jako na špatnou kartu a že by se to mohlo otočit proti němu.

My ale zůstáváme přesvědčeni, že lidé nejsou tak tupé stádo, že je všechny nelze dostat tam, kam si firmy přejí, a to za pomoci čehokoli. Člověk sám a jeho nálady jsou zásadní proměnnou, která je naprosto nevyzpytatelná. Proč ostatně frčí ona SUV? Racionální důvody se výrobci aut snaží popisovat, mnozí marketéři automobilek vám ale mezi čtyřma očima řeknou: „Nevíme, prostě se jim líbí.” Přízeň a nepřízeň jsou vrtkavé a jedno se může proměnit v druhé z milionu nevyzpytatelných důvodů. A tak se stalo i to, že v USA nyní získávají na oblibě léta odepisovaná MPV.

Také ona byla jednu chvíli jasnou budoucností aut - říkalo se to tak dlouho, až najednou nebyla a začala zacházet na úbytě. Dnes je to v Evropě třída na vymření, což do značné míry platilo i v USA, CNN ale informuje, že tyto vozy najednou zažívají nečekaný comeback. Nevíme, co všechno to způsobilo, svou roli může jistě hrát i současný nedostatek jiných vozů, není to ale tak, že by jejich rostoucí odbyt byl jakousi z nouze ctností. Podle dat Cox Automotive se dnes MPV v USA prodávají průměrně 8 % nad svými ceníkovými cenami, což jasně svědčí o tom, že poptávka po nich výrazně roste - nejdou na odbyt, jako to poslední, co zbylo ve skladu.

Auta jako Honda Oddyssey, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica nebo i u nás známá Kia Carnival jsou opět v kursu a odborníci znovu tápou, čím to je. Možná lidé zjistili, že moderní SUV má každý a MPV je praktičtější totéž, že jim tato auta vždy dobře sloužila a chtějí je znovu, že jsou s nimi zajímavější než s čímkoli jiným, protože na silnicích jich jen a pouze ubývá. Důvody nejsou jasné, ale děje se to, prostě je zákazníci najednou začali chtít - navzdory všem předpokladům a jistě i přáním výrobců. V Evropě takový trend zatím nesledujeme, ale to neznamená, že nemůže přijít, móda SUV také začala v USA. Může ale také pochopitelně jít jen o poslední záchvěv zájmu v době tenčící se nabídky, to nikdo neví.

Ať už to ale dopadne jakkoli, měli by to ti, kteří si myslí, že najednou začnou trhu vládnout, brát jako varování. Krátkodobě je možné kde co, dlouhodobě ale vládne trhu vždy zákazník a ignorovat ho je tou největší chybou, jakou můžete udělat. Je pozoruhodné, kolik automobilek ji teď dělá - nebo se aspoň tváří, ze ji dělá, neboť je obtížné uvěřit tomu, že by realitu byly s to ignorovat roky.

Zájem o MPV, jako je Renault Espace, je v Evropě stále na dně. Foto: Renault



V USA ale poptávka po nich najednou strmě roste, v kursu je třeba Kia Carnival. Tyto vozy se prodávají dobře a vzhledem k omezené nabídce vysoko nad ceníkovými cenami. Foto: Kia



Na některých místech světa ale MPV nikdy zcela nezajímavá být nezačala, takový Buick GL8 je obrovským hitem v Číně a stojí o ně i většina zbytku Asie. Foto: Buick

Zdroje: CNN, Cox Automotive

