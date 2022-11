Pokus BMW o návrat legendy je stále větší fiasko, na okruhu dostal napráskáno rozdílem dvou tříd před 11 hodinami | Petr Miler

Už jeho technické parametry přinesly obrovské zklamání, pořád se ale mohl stát zázrak a cosi v jeho naladění mohlo předpoklady vyplývající z fyzikálních zákonitostí alespoň částečně popřít. Nestalo se.

Občas se může zdát, že jsme k BMW až moc příkří, náš vztah k této značce je ale složitější, než se může zdát. Jednak je v tom spousta emocí, neboť v naší redakci nenajdete člověka, který by v životě pár BMW nevlastnil či dodnes nevlastní. Více než kdo jiný jsme tak byli svědky deteriorace mnichovské automobilky od charakterově jasně zaměřených, velmi kvalitních a nadčasově elegantních vozů směrem k mnohem rozplizlejším, mainstreamověji pojatým strojům baleným do záměrně provokativního designu. A jsme přesvědčeni, že žádná jiná značka neprošla za posledních 20 let tak výrazným úpadkem.

Ani tohle ale není jen mince s jednou stranou. Podobně jako se ode dna dá jen odrazit, nelze z extrémních výšin padnout zase tak hluboko. Přes dramatický technický sešup bavorské automobilky pořád platí, že je pro nadšence jedním z posledních útočišť. Od BMW si pořád můžete koupit několik šestiválcových kupé a dokonce i jeden sedan, který spojuje pohon zadních kol s ručním řazením. Kdo vám dnes něco takového nabídne? A není vše jen černé - zatímco třeba řady 3 E90 a F30 znamenaly oproti legendární E46 kvalitativní sestup, G30 je zase o něco výš, třebaže ne o moc. A také platí, že velmi záleží na tom, kdo měl vývoj toho kterého modelu či typu na starosti.

Je zjevné, že v BMW pořád pracuje dost lidí, kteří pamatují „staré časy” a zůstávají věrní někdejším zásadám. Existují tak vyloženě povedené stroje, na které se podle nás jednou bude vzpomínat bez ohledu na okolnosti, třeba současná M5 CS. Vznikají ale také velmi kontroverzní vozy, na které se bude vzpomínat snad jen tehdy, když vývoj automobilismu zamíří definitivně do kanálu. A jsme přesvědčeni, že takovou je současná M4 CSL.

Stačí jeden důvod - ona tři písmena značí „lehké sportovní kupé” a M4 CSL s 1 700 kg hmotnosti prostě není lehká. Navíc přichází po skoro dvou dekádách čekání na nové CSL, kdy se automobilka obávala tato legendární písmena znovu použít v obav, aby po senzační M3 CSL E46 nedegradovala jejich hodnotu. Přitom kdyby je nalepila na předchozí M3 Competition (od 1 520 kg v závislosti na specifikaci), stvořila by oproti dnešku pírečko. Nakonec je to jedno, marketing vyhrál, čert vem' význam CSL, hlavně že máme co prodávat za 4 685 200 Kč v základu.

Tohle auto jsme prostě nepochopili - je moc těžké na to, aby mohlo konkurovat okruhově zaměřeným specialitám, k tomu má velmi nevhodný automat s hydrodynamickým měničem. A byť další provedené úpravy jsou vítané, tohle nedokážou přebít. Donedávna to byl jen náš názor, srovnání s docela jinak pojatým Porsche 911 GT3 ale M4 CSL nastavují kruté zrcadlo reality.

Už nedávno zmiňované klání pod taktovkou francouzského magazínu Motorsport odsoudilo CSL do role poražených, když vůz nad GT3 sice o fous zvítězil ve sprintu, na okruhu v Magny-Cours ale byla 911 GT3 téměř o 3 sekundy rychlejší, což je na relativně krátké trati (při časech 1:20.10 vs. 1:17.18) opravdu dramatický rozdíl. Zdůrazněme, že na stejných pneumatikách v rukou stejného řidiče. Nyní se ty samé vozy dostaly do rukou německého Sport Auta a výsledek je pro CSL znovu zdrcující.

Není až tak zdrcující, ale čas 1:50,1 z okruhu v Hockenheimu nemůže zdaleka konkurovat výsledku 1:47,8, kterého dosáhlo Porsche, to jsou znovu dvě třídy rozdílu. 911 GT3 je přitom výrazně slabší, navíc nemá turbo, je ale o dva metráky lehčí a má podstatně vhodnější automatickou převodovkou se dvěma spojkami (a může pořád mít i manuál). Když se podíváme na další výsledky Sport Auta ze stejného okruhu, M4 CSL může konkurovat leda autům jako zmíněné M5 CS (což je ale pořád podstatně komfortnější sedan o třídu výš - písmeno L ze svého označení vynechává i při hmotnosti 1 835 kg, která není zase o tolik vyšší), vyšším verzím Mercedesu-AMG GT (mnohem více cestovní, salónní vůz) nebo podstatně obyčejnějším 911 typu Carrera S.

Tohle je prostě fiasko. BMW buď mělo udělat CSL skutečně „pořádně L”, nebo mělo jeho legendu nechat spát. Na jednu stranu můžeme být rádi, že BMW takové auto nabídne, ale za takové peníze? 911 GT3 stojí skoro stejně, navíc u dealera nemusíte žebrat (a přeplácet ceníkovou cenu), aby vám ji prodal. Existuje vůbec důvod, proč chtít CSL?

