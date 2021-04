Pokus prorazit s auty s převratnými interiéry je stále větší průšvih, firma už je v insolvenci před 5 hodinami | Petr Miler

Prorazit z ničeho mezi harcovníky automobilového průmyslu s často i víc než 100 lety zkušeností je nepochybně velmi náročné a ve většině případů to nutně skončí špatně. Byton se zdá být jedním z takových.

Snad ještě nikdy v historii jsme nebyli svědky tolika pokusů rozjet nové automobilky s globální působností, jako je tomu nyní. Důvod je prostý - zásadní technologická změna, která cloumá celým automobilovým průmyslem a dává k něčemu takovému prostor. Nebo alespoň panuje obecná představa, že tomu tak je.

I když je vynucovaný přechod ze spalovacích motorů na elektrické nepochybně příležitostí pro nové firmy dostat se mezi významné výrobce aut, není zase tak velkou šancí, jak se může zdát. Jednak proto, že je vynucovaný, a tedy zákazníky nevyžádaný, což pramení v obecně rizikovou snahu vyvíjet nová auta spíše pro regulátory než pro potenciální kupce. Větším problémem je ale fakt, že ona změna není zase tak velká - nepochybně představuje výrazný zásah do konstrukce aut a nutí výrobce ke změně smýšlení, většina dílčí techniky je ale pořád stejná, stejně jako většina kroků vedoucích k postavení kvalitního auta.

Lidé, kteří umí udělat dobrý diesel, budou umět udělat i dobrý elektromobil a ve spoustě případů ani nebudou muset nic měnit. Konstrukce podvozků, brzd, bezpečnostní aspekty či kroky vedoucí k dobře vyvedeným interiérům zůstávají nezměněny. Jsme proto přesvědčeni, že ze záplavy start-upů pokoušejících se přijít s novými elektromobily vlastích značek výhledově nebude mnoho. Jedna, dvě, možná tři větší značky? To bude tak maximum, desítky jiných budou pohlceny větším soupeři nebo jednoduše odejdou z trhu z nepořízenou.

Děje se to nakonec v nejednom případě už nyní, ten nejviditelnější se ale zatím týká značky Byton, která svého času zaujala světe s modelem M-Byte. Ten už se měl v tuto chvíli dávno prodávat, jak jsme vás ale informovali v únoru automobilka se potýká s velkými problémy. Týkají se hlavně jejích divizí v Evropě a USA, které měly své kanceláře, továrny i zaměstnance, teď už ale nemají skoro nic. A pokud mají alespoň ony zaměstnance, neplatí jim mzdy.

V případě evropské divize sídlící v Německu, kterou měl na starosti bývalý manažer BMW, Daniel Kirchert, už zašla situace tak daleko, že ji soud poslal do insolvence. Informace o tom, co tomu vše předcházelo, se různí v závislosti na tom, koho se zeptáte, máme-li se ale držet informací doktora Kircherta, pak Číňanům prostě došly peníze na další investice a jiné zdroje vyschly. Kichert tak měl usilovat o dobrovolné vyhlášení insolvence již loni v létě, tomu ale Číňané odporovali, a tak situace došla až tak daleko, že je ex-manažer BMW stíhán jako uprchlý pro úmyslné odkládání vyhlášení bankrotu, které mělo ublížit některým věřitelům.

Insolvenci jako takové to beztak nezabránilo, byla vyhlášena soudem na základě požadavku věřitelů. Nuceným správcem tak byl jmenován Michael Bauer a Kirchert je dále ve věci veden jen jako dlužník. Nemilé. Jak se bude vše dále vyvíjet, uvidíme, Byton se tváří, že není po všem a M-Byte dostane do prodeje v roce 2022. Že věci nejdou, jak by měly, je ale nabíledni a aktivity firmy mimo domácí Čínu jsou zjevně ve velkých problémech.

