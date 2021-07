Pokus uspět v USA s evropskou libůstkou je propadák, po čtyřech mizerných letech končí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Automobilky občas podlehnou přesvědčení, že jsou chytřejší než trh, že lidem nějakým způsobem „vnutí” auto, o které už léta nestojí. Naposledy si to myslelo Volvo s modelem V90 a dopadlo hůř než sedláci u Chlumce.

Ač se nám to jako Evropanům nemusí zdát, zdejší trh s auty má řadu specifik, která neplatí téměř nikde jinde na celém světě. Kupujeme tu vozy velmi malé, s velmi malými motory, prodává se tu výjimečně mnoho aut s manuálními převodovkami a přes pokračující ústup ze slávy pořád nebývale často volíme dieselové motory. Důvody jsou různé, od regulací v té či oné oblasti, přes historicky stísněnější centra měst nebo ceny paliv až po prosté zákaznické preference vyplývající z historických zvyklostí. Zejména jimi je dána místní masivní obliba kombíků, hlavně pak těch drahých.

Auta s tímto typem karoserie neznamenají nic velkého prakticky nikde jinde ve světě a pokud ano, tak jen v nižších segmentech trhu jako utilitární záležitost. Ne tak v Evropě. Z kombíku se tady stal jakýsi symbol životního stylu a čím výše jdete s cenou auta, tím více jsou paradoxně preferovány. Z takových Audi A6 je Avantů valná většina, spousta je i BMW 5 Touring a Mercedesů E kombi. Záplavu tvoří i kombíky nižších tříd těchto značek a spousta je též Passatů nebo Superbů kombi.

Už zmíněné Audi dokonce zašlo tak daleko, že modely RS vám obvykle s jinou karoserií než kombi neprodá. V USA nic takového neplatí. Tam jsou kombíky obecně na okraji zájmu, vládu dávno převzala SUV. Spojení „prémiový kombík” je tam skoro vulgární, neboť lidé v USA vnímají kombi podobně jako my u nás MPV - neatraktivní auta pro otroky rodin bez životní perspektivy, s nadsázkou řečeno.

Přesto se čas od času někdo pokusí s kombíky v USA uspět. Loni za oceán vyrazilo Audi s novou RS6 a jen čas ukáže, jestli si ji nekoupí více než pár hladových nadšenců. V minulosti se o pokusilo třeba BMW s řadami 3 a 5 Touring, dnes už ve Státech neprodává ani jednu. V roce 2017 se do party přidalo Volvo s modelem V90 a dnes toho může jen litovat.

Jinak nelze hodnotit dosavadní čtyři roky působení na trhu, během nichž Švédové ani jednou neprodali více než 500 aut za celý rok. To je na obrovitost amerického trhu hotové plivnutí do rybníka a je navíc třeba dodat, že toto je výsledek nejlepší, nikoli typický. Loni se v USA prodalo jen 279 kusů V90 a letos jde za 6 měsíců o 153 aut. To je v době, kdy lidé kupují skoro cokoli, co je na skladě, protože auta prostě nejsou, až neuvěřitelná mizérie.

V tomto kontextu není divu, že se Volvo rozhodlo trápení V90 v USA ukončit a dále jej za oceánem nenabízet. „Volvo už dále nebude nabízet standardní V90,” potvrdil pro kolegy z Autoblogu mluvčí amerického zastoupení značky. V prodeji tak zůstane varianta V90 Cross Country, což je ale trochu jiné auto, napůl SUV, zkrátka dnes módní crossover.

I Švédové tak z USA odchází v případě prodeje kombíků s nepoříznou a jsme si celkem jisti, že podobný experiment nebudou znovu opakovat. Stejně jako se před ním poučilo BMW, do značné míry i Audi nebo třeba Jaguar. Jen Mercedes - zdá se - drží prodeje kombíků v USA na alespoň nějak snesitelné úrovni. Těžko říci, proč Volvo čekalo něco jiného, ale Američané zkrátka na drahé kombíky historicky neslyší. Možná je načase vzít to jako fakt.

S tímto kombíkem se Volvo pokusilo uspět v USA a dobře to nedopadlo. Auto si nikdy nekoupilo více jak 500 lidí za rok a prodejní bilance loňského a letošního roku je ještě citelně mizernější. Foto: Volvo

Zdroje: Autoblog

Petr Miler