Pokus VW o stylovou náhradu Passatu je stále větší propadák, za mořem už ho nechce skoro nikdo

Kdysi to vypadalo jako dobrý nápad, jak vnést více svěžího větru do nabídky velmi konzervativního modelu. Chvíli to i fungovalo, později se dokonce mluvilo o tom, že by Passat takto mohl být nahrazen. Teď už je ale jasné, že jde o ryzí utopii.

Pro každého tradičního výrobce čehokoli je to současně dar i prokletí. Na jednu stranu máte štěstí, že nabízíte produkt, který oslovil už miliony a miliony lidí několika generací a zajišťuje vám už proto slušný odbyt bez jakékoli snahy nad rámec zopakování úspěšného receptu. Na tu druhou vám ale nedovoluje hnout se z místa. A pokud se svět toho či onoho začne měnit, může se pro vás stát i více přítěží než hnacím motorem. Jenže když to zkusíte změnit, přijdete zase o ony tradicionalisty.

Do podobné situace se dostal kde kdo, začněme třeba u BMW. To mělo (a stále má) spoustu zákazníků, kteří vyrostli na velmi kvalitních sedanech a kupé této značky se špičkovými atmosférickými šestiválci, zadním pohonem a manuálními převodovkami. Zájemců o taková auta ale jen ubývá a držet se jen jich, automobilka by měla problém držet si pozice na trhu. Současná realita přeje spíše SUV s turby, automaty a pohony všech kol, jenže nad takovými vozy tradiční klientela jen ohrne nos.

Podle nás není vůbec složité nabízet jedno i druhé, takové Porsche vám pořád prodá 911 GT3 s motorem 4,0 bez turba, manuálem a zadokolkou, i když jej dávno živí SUV poháněná čímkoli. Zrovna BMW se ale rozhodlo touto cestou nejít a představení každé jeho novinky je nadále provázeno kontroverzí, které se mělo, mohlo, ale nechtělo vyhnout. VW na to šel svého času chytřeji, ani jeho recept se ale nakonec neukazuje být úspěšným.

Volkswagen si nespojíte s ničím jako motory 3,2 R6 cinkající zvonky štěstí u řidičova ucha, má jiné ikony. Jde hlavně o Golf a Passat, které se sice nikdy nepřežily, zejména druhý jmenovaný ale začal coby sedan a kombík podléhat trendům mířícím výše zmíněným směrem. VW se ale Passatu zbavit nechtěl, netroufne si to nakonec ani dnes, přesto chtěl v této třídě nabídnout i něco jiného. Na přelomu předminulé a minulé dekády tak přišel s modelem Passat CC, jakými trendy tímtéž. Zpočátku to byl hit, i v USA se prodalo v roce 2011 skoro 30 000 aut, a tak si později vysloužil separátní označení CC.

Zájem postupem času slábl, VW ale dále chtěl jít touto cestou. V roce 2017 tak stvořil model Arteon, který jsme překřtili na Superb po návštěvě u německého krejčího. Krom velmi stylového vzhledového pojetí totiž přišel i s karoserií typu liftback, tedy větší praktičností. Němci tehdy doufali, že to bude náhrada Passatu, v podstatě stylovější a praktičtější totéž. Však kdo by dál chtěl Passat v momentě, kdy můžete mít za podobné peníze auto se stejnou technikou, ale atraktivnějším vzhledem a lepší použitelností?

Odpověď je ale překvapivě jednoduchá: Všichni. Tedy téměř všichni. Arteon se v Evropě nějak drží, jeho asi 20 tisíc aut prodaných za rok ale není úspěch. Jinde je podstatně hůře a autu měl k lepším výsledkům pomoci facelift spojený s příchodem verze kombi a dokonce i variantou R. Ale nestalo se a na některých trzích padá Arteon ke dnu.

Nejvíce patrné je to v USA, kde se prodeje vozu propadly z někdejších 30tisícových met verze CC až k 2 449 Arteonům prodaným za rok v roce 2019. Loňský facelift přinesl nakopnutí a aspoň přes 5 tisíc prodaných vozů, letošek je ale tragédií. Za první kvartál se v zemi prodalo pouhých 47 aut a tamní média informují, že celkový letošní odbyt stále nedosáhl ani 50 kusů.

Dá se čekat, že do věci promluvit i nedostatek... všeho, tohle je ale propadák tak či onak. Sen o nahrazení Passatu stylovějším, moderněji střiženým strojem se zjevně rozplynul a může to být nakonec právě Passat, který bude žít déle. I jeho odbyt je relativně nízko, pořád se ale bavíme o číslech okolo 100 tisíc vozů prodaných za rok jen v Evropě. O tom si Arteon mohl nechat zdát kdykoli, natož pak nyní...

VW Arteon už hitem a náhradou Passatu nebude, i když dorazil také ve verzi R a jako kombík Shooting Brake. Je to zajímavé auto, je ale moc drahé a většinu zákazníků Passatu zjevně nebere. V USA se nezájem o něj projevuje v plné nahotě. Foto: Volkswagen

