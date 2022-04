Pokus vzkřísit umírající třídu aut luxusní novinkou je obrovský hit, soupeře prodejně poráží na hlavu před 10 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Buick

V dnešní době by si na to nevsadil snad nikdo, receptem na úspěch se ale stal vůz třídy, v níž odbyt roky jen klesal. S novinkami v nabídce přepisuje historické rekord a letos si z konkurence dělá vyloženě dobrý den.

Řady aut kategorie MPV v Evropě i Americe postupně řídnou, dnes takové modely nabízí stále méně výrobců a podle toho se prodávají. Či spíše neprodávají. Kdysi populární víceúčelové vozy vytlačují z trhu ty sportovně-užitkové a nezdá se, že by na tom někdo něco mohl změnit. Však i průkopník a někdejší král této třídy zašel na úbytě, třebaže roky vypadal spíše jako SUV než MPV.

Ne všude je to ale s empévéčky tak zlé. Posledním mohykánem mezi velkými odbytišti MPV je Čína. Tato auta se tam stále řadí mezi velmi prodávaná, třebaže i za velkou zdí postupně ztrácí půdu pod nohama. Z jejich přetrvávající obliby se ale zjevně dají nejen vycucat poslední zbytky života, prodeje lze dokonce obrátit v masivní růst v době, kdy leccos míří opačným směrem.

O tento pozoruhodný výsledek se postaral americký Buick a jeho MPV GL8. Automobilka už dříve zaujala odhalením modernizovaného provedení, které nejvíce zaujalo přepychovým vrcholem s přídomkem Avenir. Do sériové výroby zamířilo ve čtyřmístném, šestimístném i sedmimístném provedení a byť jeho samotné prodeje už vzhledem k ceně (dostaneme se k ní) nemohou být mimořádně vysoké, image tohoto modelu nakoplo až ke hvězdám.

Na poměry MPV totiž tohle auto vypadá opravdu zajímavě. Mnoho vlnek karoserie musí v Číně doplňovat chromové lišty, největší doménou auta se ale stal vskutku velkorysý vnitřní prostor, v němž po vyjmutí druhé řady křesel vznikne pomalu taneční parket ozvučený z moderního infotainmentu. Veškeré audiovizuální zážitky se pouští přes dotykovou, 12,3" obrazovku vloženou těsně vedle druhého displeje zastupujícího přístrojovou desku. Nechybí Aplle CarPlay či 4G-konektivita přes LTE, obrazovky pak mají lemovat nejlepší materiály přírodního charakteru.

Vůz navíc pro rok 2022 dostal řadu vylepšení dotýkající se právě interiéru. Ten nově může být vyvedený v bílo-červené (šesti- a sedmimístné provedení) nebo bílo-modré barevné kombinaci (čtyřmístná verze), kterou může doplnit nový vnější lak Pearl White. Vůz dále topí pod kotlem pohodlí i komfortních funkcí, když přidává širší loketky a větší opěrky hlavy zabalené do „rafinovaných materiálů“ - tak o nich alespoň hovoří výrobce. K dispozici jsou také nové úložné prostory, další nabíjecí porty USB, světla na čtení pro ty, kteří sedí ve třetí řadě, a lepší odhlučnění oken pro tišší jízdu.

Vůz je nadále nabízen s jediným motorem, 230koňovým dvoulitrovým turbem, které posílá svůj výkon na přední kola přes 9stupňový automat. Nově se ale dočkal mild-hybridní technologie s 48V elektrickým okruhem, která má zvýšit jeho provozní efektivitu o 6 %. Číňané tedy dostali i v tomto směru zajímavé MPV, neboť i když jde o relativně velké auto, s takovou technikou jistě nebude brzdou provozu. A zjevně není ani brzdou prodejů, právě naopak.

Třebaže modernizovaný GL8 se i s Avenirem do prodeje dostal v momentech rozpuku koronavirové pandemie, odbyt tohoto modelu se žene jen výš. Za loňský rok se tak prodalo v Číně rekordních 170 011 kusů GL8 a byť letošní čísla zůstávají podobná, vzhledem k problematické situaci na čínském trhu jako takovém se z výsledků tohoto Buicku stala hotová krasojízda. Lednových 17 859 prodaných aut a únorových 9 075 kusů znamená vždy skoro dvojnásobek prodejů druhého MPV v pořadí. To je fascinující.

Přímo Avenir přitom stojí v Číně od 463 900 do 533 900 yuanů, tedy od 1,65 do 1,9 milionu Kč. Ani skromnější verze ale nejsou levné, základ v přepočtu začíná na 830 tisících Kč. Přesto lidé berou showroomy útokem, a to v době, kdy spousta konkurentů řeší docela jiné problémy. Zní to zvláštně, dříve trpící by nyní mělo trpět ještě více, nakonec to ale dává smysl. Avenir se povedl a i když přímo ten se jistě nemůže dovolit každý, kdo by nechtěl mít auto vypadající jako to, které se do paměti zarylo coby soukromý tryskáč na kolech?

Rozsáhle inovovaný Buick GL8 je v Číně hit, a to jistě i díky luxusní verzi Avenir, která pro rok 2022 nabízí ještě víc. I s ní po prodejní stránce překonává všechny dosavadní rekordy. Foto: Buick

Zdroj: Buick, Data o prodejích: CAAM

Mirek Mazal

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.