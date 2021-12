Policisté v Austrálii dostali do výzbroje auto, kterému už neujede zřejmě nikdo s ničím před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Ne snad, že by to bylo nejrychlejší auto na světě, spojíte-li si ale jeho nepochybně mimořádnou dynamiku s právem přednosti v jízdě, bude těžké najít situaci, ve které by BMW M3 G80 ve verzi Competiton nebylo pánem.

Čeští policisté dostali před pár léty do výzbroje Škody Superb ve verzi 2,0 TSI 4x4 s výkonem 280 koní, posledním přídavkem jsou pak BMW 540i Touring s pohonem xDrive. V obou případech jde o už velmi rychlá auta, zvlášť s majákem na střeše, není ale zase tak těžké si představit, že se najde řidič, který se jich nezalekne a ujede jim. Na palubě jsou obvykle dva policisté, kteří spolu s dodatečnou výbavou přidají autu na hmotnosti snadno 300 až 400 kg. V takové chvíli oněch výkon okolo 300 koní a pohon všech kol zase tak moc neznamenají, dnešní 500-, 600- i vícekoňové sporťáky či ostré verze ostatních aut jsou ještě podstatně rychlejší.

Policisté z dálničního oddělení v australské Victorii nyní dostali k dispozici auto trochu jiného kalibru, kterému už nebude zřejmě reálné ujet v čemkoli alespoň trochu normální. Z hlediska využití v policejních službách jde o dosti neobvyklý stroj - BMW M3 G80 ve verzi Competition. Tradičním fanouškům em-trojek tohle auto moc neučarovalo hlavně kvůli své vysoké hmotnosti snadno okolo 1 800 kg, nic to ale nemění na tom, že jde o velmi rychlý vůz. Přesně 510 přeplňovaných koní z něj dělá slušnou zbraň, kterou zpomalí snad jen mokro či sníh, zrovna s tím se ale ve Victorii moc často potýkat nemusí.

Vůz zrychlí na stovku za 3,9 sekundy a pokud se najde dostatečně dlouhá rovinka, nemá s příplatkovým omezovačem rychlosti problém dosáhnout až 290 km/h. Je třeba kvitovat, že jde o označené auto, třebaže tradiční majáky nahrazují v tomto případě jen ty namontované v interiéru. I tak by mohlo sloužit k tomu, k čemu má - odradit řidiče široko daleko v jeho okolí od dělání jakýchkoli nepravostí.

Nasazením tohoto vozu se pochlubilo samo australské zastoupení BMW, které vůz policii zatím zapůjčilo na zkušební provoz a jedině čas ukáže, zda se dočká stálého nasazení. Mohlo by, však je to vůz, kterému v této podobě nebude s to konkurovat na silnici prakticky nic. Jen naprostá smetánka mezi supersporty s výkony přes 1 000 koní bude citelně rychlejší, i takové vozy by ale potřebovaly prakticky prázdnou silnici.

Připomeňme, že i česká policie měla svého času k dispozici jedno velmi rychlé BMW, též zapůjčené. Jak to s modelem i8 dopadlo, patrně nemusíme připomínat. Snad bude mít australská M3 více štěstí, třebaže s výbušným stádem 510 koní mířícím na zadní osu je to citelně záludnější stroj než i8.

BMW M3 se v policejních službách se skutečně nevídá, v Austrálii teď jedno takové mají. Zda se u u policie zabydlí na stálo, ukáže teprve čas. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

