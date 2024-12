Porsche už nevěří v obrat, zavře 30 procent dealerství do dvou let v Číně. „Ani elektromobily nám nepomůžou,” říká šéf před 7 hodinami | Petr Miler

Porsche se ocitá v situaci, kterou nepoznalo dekády - jeho prodeje klesají a vyhlídky samotné firmy do budoucna věští jenom další zhoršení. Na rozdíl od jiných na jednu kartu vše nevsadilo, i tak ve svém uvažování upozadilo zákazníka až příliš.

Jestli byl na něco v posledních letech spoleh, byly to dobré výsledky automobilových značek prodávajících velmi drahá auta. Už není. Potíže má letos i Ferrari, což obvykle znamená, že kdokoli níž je bude mít též a jen větší. A Porsche rozhodně není výjimkou.

Problémem se pro něj stala hlavně neúspěšná sázka na elektřinu, která se projevuje drastickými propady prodejů Taycanu v době, kdy chtělo udělat krátký proces s řadou dalších spalovacích vozů. Dnes ví, že to neudělá, škody ale už byly napáchány, a to v momentě, kdy se to nejméně hodí. Porsche totiž z vícero důvodů padá dolů na čínském trhu, který je pro něj klíčový, ale ne zase tak klíčový jako pro některé jiné automobilky.

Za jiných okolností by tedy mohlo kompenzovat ztráty za velkou zdí tlakem na růst jinde, ale jak to chcete udělat, když nabídku posouváte směrem k většinou trhu zřetelně nechtěnému zboží? Tohle Porsche nezvládlo a nyní musí realisticky uznat, že šance na obrat před zásadní změnou nabídky, která si ale může vybrat klidně několik dalších let, jsou nulové.

Tedy matematicky vzato jsou jistě nenulové, sama automobilka ale ztratila víru v obrat do takové míry, že plánuje tvrdé restriktivní kroky. V prvé řadě se dotknou Číny, jak informuje China Daily, kde firma zavře na 30 % svých tamních dealerství během následujících dvou let. Není to spekulace, potvrdil to šéf čínské filiálky Porsche Alexander Pollich s tím, že se podle něj do konce roku 2026 sníží počet zastoupení značky ze současných 138 na přibližně 100. A nejde jen o dealery, automobilka prý dále optimalizuje své lokální investice a přehodnocuje, jakým regionům země se věnovat víc a jakým míň.

Tyto kroky přichází v reakci na padající prodeje v Číně. Ještě v letech 2021 a 2022 Porsche v tehdy nejlidnatější zemi světa prodávalo okolo 95 tisíc aut ročně, loni už jich nebylo ani 80 tisíc a letos je na tom automobilka o dalších 29 % hůř. To se může stát, ztráta víry jakýkoli v další pozitivní vývoj je ale pozoruhodná. „Je rozumné upravit síť prodejců resp. zajistit nejen ziskovost sítě, ale také zaručit luxusní a exkluzivní služby pro našeho zákazníka,” říká k věci s náznaky pozitivity Pollich.

Pozitivní se pokouší být i zbytek vedení, ale moc mu to nejde. Jak uvádí Autocar, automobilka se připravuje na svět, ve kterém bude prodávat míň aut, zejména pak těch elektrických. Původně si Němci malovali, že budou do 6 let prodávat 80 procent vozů s elektrickým pohonem. To už si nemyslí, s ohledem na chybnou modelovou strategii z předchozích let je to ale zřejmě nevyhnutelně zasáhne poklesem prodejů.

Finanční šéf Lutz Meschke k tomu říká, že situace, do které se firma dostala, „je velmi náročná”, a připravuje se na stagnující či klesající prodeje v následujících letech jak kvůli Číně, tak kvůli přicházejícím elektrickým modelům typu Macan, které firmě očividně nemohou pomoci nahoru.

„V nadcházejících letech nemůžeme očekávat výrazné oživení, pokud jde o segmenty elektrických modelů” řekl Meschke s tím, že bezprostřední reakcí firmy bude osvěžení nabídky spalovacích modelů. „Spousta zákazníků v prémiovém luxusním segmentu se dívá směrem k autům se spalovacím motorem, podle toho budeme reagovat,” uvedl dále realisticky Meschke.

Poněkolikáté už musíme říci, že to je zcela, ale zcela nepřekvapivý vývoj, o kterém jsme nuceni s rostoucí intenzitou psát už asi 10 let od chvíle, kdy se plány na nucený přechod na trhem nevyžádanou, technicko-ekonomicky zřetelně problematickou technologii začaly objevovat. Škoda, že si většina automobilek jela svou, i tohle je bohužel projev „éry arogance”, která v automobilovém světě zavládla. Snad se blížíme jejímu konci, snad výrobci opět pochopí, že dělat byznys bez zákazníka prostě nejde.

