Požár elektromobilu, který zničil 140 aut a zranil 23 lidí, vede k zákazům jejich parkování, další kroky přijdou

Je smutné, že ani roky varování hasičů, ani řada dřívějších varovných událostí nevedla k obecně opatrnějšímu přístupu na tomto poli. Muselo dojít až k tak ničivé události, aby se konečně začalo něco dít.

Někteří říkají, že žijeme v době „bezpečnostní totality”. Možná je to přehnané označení, faktem ale je, že preventivních opatření vedoucích k potíraní i velmi potenciálních rizik existuje historicky bezprecedentní množství. Nakonec si stačí uvědomit, jaká a jak tvrdě vymáhaná pravidla platí na jakých silnicích a za jakého stavu vývoje automobilové techniky se s nimi potýkáme. Můžete na tento stav pohlížet jakkoli, názory na něj se jistě budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, objektivně vzato je ale překvapivé, jak jsou za tohoto rozpoložení společnosti přivírány oči nad mnohem hmatatelnějšími riziky. A to jen proto, že se z jiných důvodů nehodí je spojovat s jakýmikoli negativy.

Řeč je o požárech elektromobilů, které jsou statisticky časté relativně málo (pojišťovny ovšem dlouhodobě upozorňují na nízký průměrný věc těchto aut - u nových vozů jsou bez ohledu na typ pohonu spontánní vznícení vzácná), jejich intenzita je ale tak velká a „uhasitelnost” tak problematická, že představují nesrovnatelně větší riziko ve srovnání s požáry spalovacích vozů. A není to něco, co bychom si přáli, vysnili si nebo cokoli podobného, jde o dávno empiricky podložený fakt, před kterým hasiči opakovaně varovali už roky před tím, než se z toho stalo větší téma. Marně. Přitom kdo má o této záležitosti vědět víc?

Budíčkem se nestala ani řada tragických událostí od zapálených lodí po zdevastované domy, přitom k nim dochází už řadu let. Je navíc třeba říci, že většině těchto událostí obvykle nepředcházelo nic mimořádného, čím by šlo je vysvětlit nebo omluvit. Vzplanuvší elektrická auta se obvykle ani nenabíjela, nebyly známy informace o jejich předchozích poškozeních a pozdější vyšetřování dost často vyzněla do ztracena. Mocnost jejich požárů vedla i k varováním před jejich pobytem v pakovacích garážích či domech. Britové svého času upozorňovali na možnost kolapsů celých budov, jen zřídka jsme ale byli svědky preventivních zákazů vjezdu či jiných podobných omezení.

S takovým přístupem se jen čeká na to, až jednou pohár přeteče. K tomu došlo minulý týden v Jižní Koreji, kde elektrický Mercedes EQE shořel v podzemním parkovišti, aniž by se nenabíjel. Jak informují Japan Times, agentura Reuters a Korea Now, vyšetřování události dál pokračuje, jedno se ale ví - auto bylo v garáži odstavené bez nabíjení už 59 hodin v momentě, kdy se vzňalo, což značně zpochybňuje teorii o možném předchozím poškození akumulátoru nehodou. Cizí zavinění bylo vyloučeno téměř okamžitě. Vypadá to, že auto „prostě chytlo”, jako nezřídka.

Jak jsme před pár dny probírali, následky tohoto konkrétního požáru jsou děsivé. Upřesněné informace hovoří o tom, že poničil 140 (!) aut okolo a vyžádal si hospitalizaci 23 (!) zraněných lidí, často kvůli nadýchání toxických zplodin. Je mezi nimi i několik malých dětí, které v momentě vzniku požáru spaly ve vyšších patrech obytného komplexu, v jehož garáži došlo k požáru. Celkem si tato událost vyžádala evakuaci víc jak 700 osob - to všechno je neuvěřitelná bilance požáru jednoho jediného auta, které dva a půl dne stálo na jednom místě.

Až tato událost Jihokorejce přiměla jednat. Podle uvedených zdrojů v reakci na ni provozovatelé některých parkovacích domů a správci části budov s obdobnými parkovišti zakazují elektromobilům parkování v jejich nitru, to je ale jen první krok. Na příští týden je naplánováno krizové jednání zástupců několika ministerstev a relevantních úřadů, které má vést k obecnějším omezením.

Reuters uvádí, že vláda brzy oznámí „komplexní opatření týkající se požárů elektrických vozidel”, které mají vést nejen definici pravidel pro používání tohoto druhu aut, ale také zkoumání toho, jaké baterie jací výrobci automobilů používají. Terčem se mohou stát i konkrétní výrobci jako čínská firma Farasis Energy, která měla vyrobit baterii pro zmíněný Mercedes.

Jsme ti poslední, kteří by volali po drastických omezeních, ale v tomto případě je zejména v kontextu s děním v jiných oblastech až tragikomické, jakým způsobem bylo roky přehlíženo tak hmatatelné riziko. Jako obvykle se musel stát průšvih, aby někdo otevřel oči. Tento požár naštěstí nikoho nestál život - doufejme, že si z něj poučení vezmou i jinde, abychom nemuseli čekat na mrtvé, nikoli „jen” intoxikované lidi, aby odpovědné osoby začaly naslouchat těm, kteří říkají v podstatě jedno: Může to chytnout, bude to hořet s mimořádnou intenzitou a nedá se to jednoduše uhasit. Co nepochopitelného na tom je? Jak obtížné je se znalostí tohoto rizika s takovou věcí adekvátně zacházet?

Záběry přímo z místa neštěstí můžete vidět níže, tento Mercedes EQE vzplál v garáži zákaznice loni. Ani tenkrát auto nebylo nabíjeno, i tenkrát požár ohrozil celou nemovitost, šlo ale „jen” o rodinný dům. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroje: Japan Times, Reuters, Korea Now

