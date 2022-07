Prodeje aut v Evropě se propadly nejníž od roku 1996, jen hrstka značek je horší než Škoda před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pamatujete si, jak vypadal automobilový svět v roce 1996? Škoda prodávala je Felicii a chystala se odhalit první Octavii. Přesně do těchto časů se nyní vrátily prodeje nových aut v Evropě, klesají už smutných 12 měsíců v řadě.

Jakkoli neuvěřitelně to může znít, Evropa se v uplynulém měsíci vrátila o 26 let zpátky v čase. Na kontinentu bylo prodáno nejméně nových osobních automobilů od roku 1996, a to něco málo přes 1,06 milionu vozů. To představuje již dvanáctý meziroční pokles v řadě, tentokrát o 16,8 %, prodeje některých značek ale klesaly o vysoké desítky procent.

Z dat asociace evropských automobilových výrobců (ACEA) vyplývá, že nejvíce zasaženým velkým výrobcem automobilů byl Volkswagen Group s téměř o čtvrtinu nižšími prodeji než loni v červnu. Mohutně k tomu přispívá i Škoda, která je za celé první pololetí nejvíce klesající značkou koncernu a jednou z nejméně úspěšných značek vůbec. Tento výsledek hlásí přesto, že do dat ACEA nespadají výsledky ruského trhu, který Škoda téměř zcela opustila a který byl jejím druhým největším odbytištěm na celém světě.

Česká automobilka zaznamenala meziroční pokles o 24,6 % a pouze Fiat, Citroën, Smart, Volvo a Jaguar jsou na tom hůře než ona. Zároveň jde tedy o největší takto klesající značku, neboť všichni zmínění konkurenti v uplynulých letech byli - a i letos jsou - v ještě horší situaci pohledem nominálních prodejů.

Už z výše zmíněného je patrné, že mizerně je na tom také koncern Stellantis (v červnu -17 %, za první pololetí i 22,5 %), vůbec nejhůře si ale v uplynulém měsíci vedlo Volvo (-45,7 %), které je na tom prachbídně i za celé pololetí (-27,4 %). Automobilky při snaze vysvětlit své stále horší výsledky obvykle jmenují inflaci, překážky v dodavatelských řetězcích, rostoucí počet případů koronaviru v některých zemích a pokračující nedostatek čipů jako hlavní z problémů.

Všechny čtyři hlavní trhy Evropské unie - Španělsko, Itálie, Německo a Francie - hlásí pokles registrací, Česko je na tom podobně, s výsledkem -16,9 % oproti roku 2021 ale v podstatě kopíruje průměr. Nejrychleji klesajícím trhem v červnu bylo Chorvatsko, za první pololetí tento nepěkný titul připadl Dánsku. Lehce v plusu je jen pár menších trhů (mimochodem včetně Slovenska), to i další detaily vám ale přiblíží grafika citované asociace níže.

Prodeje aut za letošní červen jsou tak mizerné, že už 26 let nebylo hůř. Zlepšení není na obzoru. Grafika: ACEA

Zdroje: ACEA, Reuters

Petr Miler

