Prodeje aut v Evropě válcuje značka, o které jste nejspíš nikdy neslyšeli, je to maskovaný Číňan

/ Foto: DR Automobiles

Číňané nejsou hloupí a ví, že když přijdu na trh s modelem Šaolin Velká zeď, lidé od něj už kvůli předsudkům dají ruce pryč. A tak na to jdou chytřeji, zjevně s velkými úspěchy.

Nedávno jsme vám ukazovali nejprodávanější čínské auto Evropy. Jde o i u nás dobře známý model značky MG, která má sice britské kořeny, ve skutečnosti ale jde o čínský vůz. Jiný model téže automobilky je čerstvě dokonce jedničkou na trhu ve Velké Británii, čímž jen dokazuje, že lidem čínský původ aut jako takových nevadí, pakliže tak nepůsobí navenek.

Této myšlenky se nechopil jen koncern SAIC, který za MG stojí, ale i další velké čínské automobilky. A ty pro změnu dokazují, že ani nepotřebujete slavnou britskou značku s dekády starou historií, abyste uspěli, stačí si vycucat z prstu v podstatě cokoli. Tak vznikla značka DR Automobiles, se kterou začíná Evropu válcovat automobilka Chery.

Ve statistikách JATO Dynamics vidíme, že jde o jednu z nejrychleji rostoucích značek v celé Evropě, i když jste o ní nejspíše nikdy neslyšeli. Zatím působí jen v Itálii, přesto třeba modelu DR 4.0 prodala loni 12 142 kusů, což je meziročně o neskutečných 651 % víc. Přátelé, kdo z vás to dnes má?

Humor stranou, tohle auto není žádná novinka vytřepaná z ničeho, ale SUV Chery z řady Tiggo, které je na různých místech světa známo pod různými jmény, přičemž nejčastěji se prodává pod označením Tiggo 5x. Do Evropy dorazilo jako DR 4.0, je to ale pořád ten samý vůz.

K dispozici je tedy s atmosféricky plněným motorem 1,5 a o 116 koních výkonu a 136 Nm točivého momentu. Lze s ním jen pětistupňovou manuální převodovku, k dispozici je ale také provozně levnější varianta spalující LPG. Veškerý výkon míří na přední kola, čtyřkolka k dispozici není. Hodnotu akcelerace neznáme (při hmotnosti 1 360 kg ale nebude nutně úplně marná), maximální rychlost ale činí 175 km/h.

Z „palety” motorů se může zdát, že jde o malé auto, ale není to úplně pravda - jedná se o SUV velikosti velikosti Škody Karoq. DR 4.0 měří na délku 4 318 milimetrů na délku (Karoq +64 mm), 1 831 mm na šířku (+10 mm) a 1 662 mm na výšku (-39 mm). Rozvor měří 2 610 milimetrů, což je o 20 milimetrů menší hodnota než u Škody. Pohonnými jednotkami má k českému zástupci blízko jen v základu, ovšem i tehdy ho ho dalece překonává výbavou a cenou.

Již základ počítá třeba se 16palcovými litými koly, parkovacími senzory nebo vyhřívanými sedadly, tedy výbavou, za kterou se u evropských značek obvykle připlácí. Za tohle se platí v Itálii 19 990 Eur, tedy asi 474 tisíc Kč. Není to vyloženě láce, oproti Karoqu je to ale hodně málo. Bavíme se tu o autě s bohatou výbavě v souvislosti s cenou, která je o statisíce nižší než u srovnatelné specifikace českého SUV. A tak se ani obchodnímu úspěchu nelze divit, však co si dnes koupíte za SUV za takové peníze? A že DR skoro nikdo nezná? Co už, hlavně že to nezní čínsky...

DR Automobiles DR 4.0 je u nás naprosto neznámé auto, které ale v Evropě prodejně roste jako z vody. Je to přeznačované Chery Tiggo 5x v jeho poslední evoluci, interiér vám můžeme ukázat jen přímo z Chery. Auto nabízí muziky za slušné peníze a lidé jej kupují. Foto: DR Automobiles/Chery

Zdroje: DR Automobiles, Chery, JATO Dynamics

Petr Miler

