Už se ví, co válka udělala s prodeji aut v Rusku. Škoda trpí skoro nejvíc ze všech, Číňané naopak před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Očekávané se stalo skutkem, po faktické obchodní blokádě Ruska nebylo možné počítat s ničím jiným než poklesem. Dopady na různé značky jsou ale nestejné, Škoda je bohužel nepřekvapivě mezi těmi, které nastalou situací trpí nejvíc.

O dopadech konfliktu na Ukrajině na ruský trh s auty se od jeho vypuknutí zmiňujeme pravidelně. Bylo jasné, že nebude prospěšný, ostatně dopady by měl v každém případě už kvůli dalším ránám pro dodavatelsko-odběratelské řetězce. Horší ale byly sekundární dopady - nejprve sankce západu, pak prudký pokles kursu rublu, následně dobrovolná či pod tlakem okolností iniciovaná omezení aktivit většiny zahraničních automobilek v zemi... Všechno to nemohlo přinést nic než pokles prodejů.

Otázkou bylo, jak velký bude a koho se hlavně dotkne a nyní tu máme první konkrétní čísla. Nejde zatím o tradiční výsledky vzniklé na základě reportování jednotlivých automobilek, ale o předběžné informace, která dal tamní Avtostat dohromady na základě dat o úředních registracích. Ta jsou ovšem obvykle dostatečně přesná na to, aby malovala výmluvný obrázek.

Podle nich tedy ruský trh s auty v březinu meziročně klesl o masivních 43 procent. To je opravdu hodně, nedivili bychom se ale, kdyby mnozí čekali ještě víc. Výsledkem je tak 79 tisíc prodaných aut, což pořád není zanedbatelné číslo, navíc veškerý pokles není dán jen specifickou situací Ruska. Takový britský trh klesl o 14 procent kvůli nedostatku aut a tušíme (na jasnější závěry je brzy), že zbytek Evropy na tom bude podobně. Situace navíc měla tendenci se - alespoň z hlediska celkových čísel - v průběhu měsíce stabilizovat. Prvotní cenový šok do značné míry odezněl, kurs rublu k dolaru se vrátil na velmi podobné hodnoty, jaké měl před měsícem a půl. A i když některých aut na trhu hned tak nepřibude, jiná do země proudí dál.

Z tohoto krátkodobého trendu pochopitelně není možné dělat dalekosáhlé závěry, neboť válka neskončila, sankce neskončily, dovoz aut z většiny zemí neprobíhá a lokální výroba je též značně omezená. Jediná auta, která do Ruska dál vesele proudí v prakticky neomezené míře, navíc s ohledem na opětovné posílení rublu za dobré ceny, jsou ta čínská. A tak opravdu není divu, že Číňané své pozice posilují. Haval je jedinou značkou z nejlepší desítky, která rostla (+10 %), nahoru se dere i relativně nový Exeed, luxusní značka Chery (+102 %). Rostl ale i Citroen, Opel a Jeep (+16 až +31 %), to ale v Rusku nejsou moc významné značky a výsledek byl dán spíše nízkou loňskou statistickou základnou.

Všichni ostatní klesali. Absolutně nejúspěšnějšími značkami zůstaly Lada, Kia, Huyndai, Renault a Toyota, které šly ovšem dolů o 39 až 50 %. Nejvíce ale z větších mainstreamových výrobců situaci odskákaly automobilky Škoda, Subaru a Volkswagen s poklesem o 56, 57 a 59 %. Už v průběhu března jsme zmiňovali, že Škoda na situaci velmi doplatí, a protože do Ruska dál nic nedováží, ani tam nic nevyrábí, může čekat jen větší a větší propady. Ve prospěch Číňanů? Velmi pravděpodobně.

Škoda se v Rusku prodejně nepřekvapivě dramaticky propadla, v březnu odepsala 59 % loňských prodejů. A lépe bude jen těžko. Foto: Škoda Auto



Číňané jsou naopak nahoře, z velkých značek dokázal růst jedině Haval, jistě hlavně díky svému Jolionu - nahoře je o 10 %. Foto: Haval

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.