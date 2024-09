Prodeje elektrických aut v Evropě kolabují, jsou o 44 % dole. Sázet na ně teď je jako dát si přihlášku do KSČ v říjnu 1989 dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Celoevropský pokles se s koncem léta dal čekat, je ale mnohem větší a mnohem plošnější, než kdokoli reálně očekával. I v zemích, které nezměnily nic na svých dotačních mechanismech a činí koupi spalovacího auta neuvěřitelně drahou, šly prodeje elektrických alternativ výrazně dolů.

Budoucnost je samozřejmě elektrická, protože to všichni říkají, naplánovali si to a někteří si to dokonce uzákonili. Jen se jaksi zapomněli zeptat těch, kteří si ona elektrická auta mají koupit nebo s nimi alespoň mají jezdit, zda je skutečně chtějí. A světe div se, oni je zase tak moc nechtějí.

Mnozí manažeři a politici jsou jistě v šoku, ale upřímně: Kolik inteligence, erudice, empirie, kolik obyčejného zdravého rozumu, smyslu pro realitu či kontaktu s trhem chtělo, abyste tohle věděli ode dne nula? Když nabízíte lidem míň za víc, kupovat to nadšeně nebudou, dokud mají jakoukoli lepší alternativu. A nabídka elektrických aut je dnes tak mizerná, že ani umělé zdražování spalovacích aut na jejich či nad jejich úroveň situaci zase tak moc nemění. Jsme dokonce přesvědčeni, že ani úplný zákaz spalovacích vozů by prodeje zase tak moc nenakopl - existující flotila racionálněji pojatých aut z minulých let bude mnohým ke spokojenosti sloužit klidně dekády.

„Takhle je to prostý,” zapěl by jistý Ivan Varga, přesto to někteří odmítají pochopit. A patrně to nepochopí ani tváří v tvář čerstvým prodejním statistikám asociace evropských výrobců aut (ACEA), která dává elektromobilům za letošní srpen až kruté prodejní vysvědčení: V Evropě se prodalo pouhých 92 627 těchto vozů, o masivních 44 procent míň než loni za stejný měsíc. Není divu, že znovu ACEA ihned po jejich zveřejnění volá po změně cílů EU, neboť se už teď jeví jako likvidační.

Upřímně řečeno se pokles už kvůli současné situaci v Německu dal čekat, postarali by se o něj Němci sami, i kdyby se zbylé země udotovaly k smrti. Pikantní ale je, že to nakonec není zdaleka jen Německo, kdo se o tento sešup postaral. Prodeje elektromobilů šly výrazně dolů i na jejich dalších velkých trzích, jmenovitě Francii (-24,3 %), Itálii (-13,4 %) a Španělsku (-6,5 %). A to je třeba dodat, že na těchto trzích k žádnému rušení dotací nedošlo, Francie zůstala u svých absurdních přerozdělovacích mechanismů současně uměle zvýhodňujících elektrická i znevýhodňujících spalovací auta, přesto je realita taková. V Itálii jsou dokonce nové podpory, ani to ale nepomáhá. Je patrné, že reálný i dotacemi vytvořený trh dochází jisté saturace, aniž by tyto vozy měly na celkovém odbytu byť jen šestinový podíl (14,4 %).

Vládnou tedy benzinová a dieselová auta (včetně těch, kterým dnes ACEA říká trochu zavádějícím způsobem hybridy - nějakou formu elektrické asistence má dnes milion spalovacích modelů a hybridy ve svém původním smyslu slova to nejsou) s podílem 75,6 % na trhu. A i 7,1 % dobíjecích hybridů jsou pořád dominantně spalovací vozy. Pokud je toto výsledek po tolika letech až absurdního protežování elektrických aut na všech frontách, někdy až brutálního umlčování jejich věcných kritiků, nekonečné marketingové podpory těchto vozů nebo nekonečného přerozdělování v jejich prospěch, jak si někdo může malovat, že jde o skutečnou budoucnost čehokoli?

Právě zkáza elektrických aut se spolu s neustálým zdražováním a omezováním dostupnosti žádaných spalovacích vozů postarala o pokles celého trhu o 18,3 % na pouze 643 647 aut. Růst byl zaznamenán pouze v hrstce okrajových odbytišť typu Slovinsko, jinak v pozitivní rovině není o čem mluvit.

Na prakticky všem zmíněném vidíme, kam zejména politika EU tento kontinent vede a je skutečně fascinující, že jsme i tento týden byli svědky prezentací některých automobilek, které si pořád malují ryze elektrickou budoucnost, jako by se nechumelilo. Sázet na ně vše před pár lety bylo hloupé, dělat to teď připomíná strategickou bystrost soudruhů, kteří si v říjnu 1989 podali přihlášku do KSČ, je to už i mizerný oportunismus. Ale bylo to přece na věčné časy a nikdy jinak, ne?

Ani Škoda se svým Enyaqem díru do světa nedělá. V srpnu jich v Česku prodala 84, gratulujeme. Třeba dávno přežitých Karoqů bylo 1 242... Foto: Škoda Auto

Zdroje: ACEA poprvé a podruhé

Petr Miler

