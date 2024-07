Prodeje elektrických Mercedesů padají volným pádem. Vlajkový EQS ztrácí polovinu kupců v USA i v Evropě, EQE mu sekunduje dnes | Petr Miler

Mercedes se doslova během pár měsíců z živelného zastánce elektrické mobility změnil ve značku, která najednou slibuje zachovat v prodeji spalovací modely tak dlouho, jak to jen půjde. Důvod? Podívejte se na jeho letošní prodeje.

Mnohokrát jsme řekli, že pokud automobilkám neotevře oči pochopení současné technické reality, pak jim budou násilně otevřeny realitou ekonomickou. Přijde na to každý, kdo výlučně na elektrická auta vsadil na bez ohledu na jejich technické limity i nezájem značné části zákazníků o ně. A přijde na to tím dřív, čím absurdnější časové cíle s nimi spojil.

V tomto kontextu se nelze divit tomu, v jaké pozici se dnes nachází Mercedes. Německá automobilka byla jednou z těch, které za elektromobily kopaly od rána do večera a po hlavě braly každého, kdo si dovolil zvednout ruku a byť jen pokládat „hloupé” otázky. S takovým dogmatismem lze jedině pojít, naštěstí ale i u třícípé hvězdy funguje něco jako pud sebezáchovy.

Ačkoli si tedy ve Stuttgartu plánovali, že do roku 2030 začnou nabízet jen elektrická auta a začali i tradičním třídám C, E a S (popřípadě alespoň od nich odvozených SUV) vymýšlet pouze elektrické nástupce, před nedávnem mohutně otočili s tím, že kdyby takto pokračovali dát, už v roce 2027 nebo 2028 by byli ve velké bryndě. A najednou slibují ohromnou oddanost spalovacím motorům, do kterých znovu začali investovat miliardy.

Příznivci elektřiny to považují za hysterickou reakci, pohled na prodejní čísla značky ale ukazuje, že hysterická byla spíš sázka na opak. Kolegové Carscoops si nyní na základě čísel zveřejněných samotnou automobilkou všímají námi jinak jen okrajově vnímané zkázy elektrických Mercedesů v USA, kde za letošní první pololetí - a ještě více za druhý letošní kvartál - přišly tamní klíčové modely téměř o polovinu kupců.

Největší je úpadek vrcholného EQS, který se za pololetí prodejně propadl o 57 %, později do nabídky zařazený EQE už za druhý letošní kvartál ztrácí 47 % kupců. To jsou obrovské poklesy během tam krátké doby, na svém zůstává pouze menší EQB, který za první pololetí oslovil o 4 % kupců víc, ale jednak je i tak absolutně nejméně prodávaným elektrickým vozem z tohoto tria. A jednak se zdá, že se u něj zopakuje stejný příběh - přijde na trh, rychle osloví určité množství zákazníků a pak se bude marně snažit uchvátit další.

Kdo by pod tíhou takových výsledků dál sázel všechno na elektřinu? Podobné propady prodejů jsou v portfoliu automobilky výjimečné, pouze generačně střídané (a obecně okrajové) SL letos relativně ztrácí víc.

Pro zajímavost jsme se podívali i na evropská čísla dle dat http://www.jato.com/ JATO Dynamics] a je to velmi podobná tragédie. Pouze modely EQA a EQB prodejně rostou a dosahují nějak zajímavějších čísel (ovšem ani tak jediný nevyrovná prodeje klasické třídy E, natož pak levnějších bestsellerů jako třída A, C, GLA nebo GLC), téměř všechno ostatní je větší nebo menší tragédie. EQC už vyklidilo pole, a tak je letos dole o 79 %, EQE za poslední evidovaný měsíc ztrácí 33 %, EQS je meziročně 47 až 55 procent v minusu, až se podíváme na jakákoli čísla, aktuálně ztrácí i EQS SUV (-41 %). Nový EQT paběrkuje (letos 401 aut) a nahoru jde - logicky - jen loni neprodávané EQE SUV. O co se vsadíme, že výhledově dopadne jako všechno ostatní?

Mercedes tak neprozřel, byl jen donucen masivním nezájmem publika k tomu, aby změnil své uvažování. Ale aspoň že tak, u nás letos automobilka podle dat SDA prodala 159 elektromobilů (meziročně -13 %) vedle třeba 2 401 dieselů, a to v podstatě nepropaguje nic jiného a její prezentační materiály elektrické typy EQ v podstatě okupují. Přesto tušíme, že si teď někdo z českého zastoupení pořád maluje elektrickou budoucnost za pár let nejen navzdory nám či vlastním zákazníkům, ale teď už i navzdory vedení samotné automobilky. Tak to u nás bohužel chodí, nejen u Mercedesu.

Elektromobily Mercedesu se dobře neprodávají, zejména modely EQS a EQE (na fotkách) jsou na tom hodně mizerně. Kdo se pak může divit tomu, že automobilka s krásnou elektrickou budoucností za pár let najednou už nepočítá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Carscoops, JATO Dynamics, Mercedes-Benz, SDA

Petr Miler

