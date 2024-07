Prodeje elektromobilů v Německu se v červnu zhroutily o pětinu, Tesle nepomohly ani obří slevy. A to nejhorší teprve přijde před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Někteří mají tendenci tato čísla bagatelizovat, ukazují ale hned dva velmi neblahé trendy. Jednak je z německých čísel zjevné, jak moc je odbyt elektrických aut závislý na dotacích. A jednak to, že ani jejich nahrazení ekvivalentními slevami prodeje nezachrání, to už totiž nepůsobí jako „peníze zdarma”.

Další měsíc, další krvavá lázeň pro prodeje elektromobilů v Německu, asi tak lze shrnout čerstvě zveřejněná data německé KBA. Trh s auty jako takový přitom u našich západních západních sousedů nestrádá, pávě naopak. V červnu se prodalo 297 329 osobních aut, což je o 6,1 procenta víc než ve stejném měsíci roku 2023, pozitivní jsou i výsledky za celý první půlrok, neboť 1 471 641 nově prodaných vozů znamená o podobných o 5,4 procenta lepší výsledek než o rok dřív.

Za celý tento růst ale mohou Němci vděčit jen rostoucímu zájmu o benzinová a dieselová auta, prodeje elektrických modelů se doslova hroutí. Propady z předchozích měsíců se v červnu jen prohloubily, když bylo prodáno 43 412 nových osobních vozů s bateriovým elektrickým pohonem. To je o 18,1 procenta, takřka o pětinu méně ve stejném měsíci loňského roku, což dál prohlubuje jejich celkový letošní prodejní kolaps. Za celé první pololetí jsou tedy dole o 16,4 %.

Vzhledem k růstu celého trhu se ještě výrazněji propadá jejich tržní podíl. Šestý letošní měsíc přinesl jejich zastoupení podobě v jen 14,6 procenta, i když loni touto dobou tvořily 18,9 procenta všech nových registrací. Propady prodejů elektrických modelů zaznamenávají téměř všechny významné značky, pozoruhodné ale je, jak mizerně je na tom Tesla. To připomíná, že záplavy neprodaných aut odstavených právě v Německu docela věrně reflektují situaci, v jaké se značka nachází.

Abychom byli konkrétní, odbyt Tesly se v červnu smrskl o 42,2 procenta na pouze 4 648 aut, za celý půlrok je značka s 21 249 prodeji o podobných 41,6 % níže. Je přitom jedním dechem třeba dodat, že zrovna Tesla s poklesem odbytu bojuje a v červnu přišla s obrovskými slevami okolo 150 tisíc Kč na vůz, které prakticky odpovídaly dříve zrušeným německým dotacím. Ani to nepomohlo.

Co to všechno znamená? Jednak je vidět, jak obrovský vliv právě dotace na prodeje mají. Opakovaně jsme konstatovali, že spousta lidí si nekupuje elektromobil, „kupuje” si dotaci, pocit, že dostali něco zadarmo. Bez nich jde najednou o podstatně hůř prodejné zboží a tolik nepomáhají ani slevy výrobců v podobné výši. Protože tam se pocit „peněz zdarma” vytrácí - když automobilka zlevnila, tak asi mohla, snížila svou marži, to přece není žádná výhra. Lidé chtějí „peníze těch druhých” a za ně udělat skvělý „kšeft”, bez toho není jinak finančně ekvivalentní koupě dostatečně uspokojivá.

To je pozoruhodné zjištění, stejně jako masivní poklesy samotné v době, kdy mělo docházet k pravému opaku - však se podívejte, kolik elektrických modelů a s jakou vervou automobilky (nejen v Německu) nabízejí. Přesto je výsledek takový, jaký je. A to nejhorší teprve přijde. Při pohledu na loňská čísla, která byla dotacemi vyšponována až na víc než 86 tisíc vozů prodaných v srpnu 2023, čekejme v letošním osmém měsíci možná i 50procentní propad. Pokud k němu dojde, čísla za celý letošek zřejmě skutečně půjdou meziročně dolů - kdo by ještě nedávno pro rok 2024 něco takového věštil.

Zkazky o neprodejnosti „německých” Tesel se bohužel potvrzují. Prodeje americké značky - a spolu s ní i elektromobilů obecně - se v Německu hroutí i navzdory obřím přímým slevám. Foto: Tesla

Zdroj: KBA

Petr Miler

