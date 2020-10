Prodeje Lamborghini za září ukazují, co má také za následek letošní pandemie 5.10.2020 | Petr Miler

O koronaviru a opatřením přijímaným proti jeho šíření si můžete myslet cokoli, jedno je ale jisté. Hýbe světem jako máloco před ním a za následek má i další rozevírání nůžek mezi „normálními” a bohatými lidmi.

Vítejte v nouzovém stavu, chce se říci s trochou ironie. Česká republika ode dneška znovu omezuje mnohé lidské aktivity a bez ohledu na ospravedlnitelnost tohoto rozhodnutí to bude mít neblahé ekonomické následky. Jistě ne takové, jako jarní restrikce, projevit se ale musí. Nastavená omezení znemožní lidem některé věci dělat a od jiných je odradí, což se nemůže obejít bez dopadů na ekonomiku. Stačí, abyste nejeli na muzikál a nejenže si nekoupíte lístky na něj, ale ani nesednete do auta, nekoupíte si do něj benzin, neutratíte za večeři či za hotel a všichni ti lidé, kteří by dostali vaše peníze, s nimi opět nebudou dělat to, co by s nimi jinak dělat mohli.

Neříkáme, zda je to tak dobře nebo špatně, konstatujeme fakta. Stejně tak je faktem, že bez ohledu na dění u nás jsme jako silně exportní země beztak svázáni limity platnými jinde. Například letiště v Ruzyni tak za září přepravilo meziročně o více jak 89 procent lidí méně než loni. A tito lidé tady také nejsou, neutrácí a znovu roztáčí výše naznačený ekonomický kolotoč. Stejně tak ze svého okolí vím o problémech firem vyrábějících brýle, okna, autodíly... Že těmito dopady většina lidí nějakým způsobem trpí, je nabíledni, přesto není vše jen černé.

Svědčí o tom poslední tisková zpráva Lamborghini, které se chlubí tím, že firma za září prodala nejvíce aut ve své historii za jediný měsíc. Není to šotek ani loňská tiskovka, je to zkrátka fakt. Italská automobilka poslala do světa za září 738 aut, během uplynulého kvartálu pak 2 083 vozů. Pro srovnání - v roce 2007 prodalo Lambo 789 aut v celé Evropě za celý rok a ještě loni šlo na starém kontinentu o 2 166 vozů. Tahle čísla teď, pravda celosvětově, vyrovnává za měsíc a kvartál.

Zní to skoro absurdně v momentě, kdy z většiny míst světa slyšíme o propadech prodejů a třeba klíčová Velká Británie hlásí nejhorší září za 21 let. Ale tak to zkrátka je. Na jednu stranu je třeba Lamborghini pogratulovat, neboť z dosavadního vývoje vychází jako jasný vítěz. Současně je ale třeba si říci, že to ukazuje na jeden obecně neblahý dopad letošní pandemie - další rozevírání nůžek mezi „obyčejnými” a bohatými lidmi.

Nejsme těmi, kteří by volali po sociální spravedlnosti za každou cenu - některým se zkrátka daří lépe a jiným hůře a nejčastěji to reflektuje jejich předchozí úsilí a schopnosti. Na druhou stranu existuje opravdu jen málo aktivit, kterým by se letos dařilo lépe než loni, přesto prodeje drahých aut míří výše a zdaleka ne jen u Lamborghini. Mnohokrát jsme už zmínili, že takové vozy se nekupují z posledních peněz, takže se ani nevidíme, že si někdo může koupit nové Lambo, i když místo 100 milionů vydělá za tok 60. Ale může koupit a koupí jsou dvě jiné věci. Však kam se poděl nějaký takt? Většina lidí, kteří taková auta kupují, něco dělají, obvykle podnikají a obvykle se jejich firmám nevede lépe. Co pak říkají: „Pro třetinu lidí nemám práci a částečně je platí stát, ale koupil jsem si nový sporťák?”

I zmínění podnikatelé z mého okolí by jistě dále měli na to koupit si nové auto, třebaže se jim nedaří jako dříve, ale nedělají to už z tohoto důvodu - omezili firemní investice a omezili i ty své. Něco takového se ale zjevně nosí stále méně, jakkoli předpokládáme, že částečný vliv na výsledek Lamba budou mít předchozí omezení a nashromážděné objednávky. Rekordní prodeje to ale samo o sobě neospravedlní - tento faktor hrál svou roli u všech výrobců a historicky rekordní odbyt povětšinou přesto neevidují.

Hlavně přetrvávající zájem o model Urus se stará o stále rostoucí prodeje Lamborghini. I v této době je tak velký, že firma za září eviduje absolutně nejvyšší prodeje ve své historii. Foto: Lamborghini

