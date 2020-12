Prodeje Škody posílá ke dnu nová levná značka VW, říká analytik, pád může trvat roky před 4 hodinami | Petr Miler

Němci se zdají být mistry v tom, jak sedmkrát prodávat totéž a pokaždé tím oslovit trochu jiného zákazníka, s nadsázkou řečeno. V případě Škody a nové značky Jetta v Číně to ale prý nefunguje.

Otřeli jsme se o to už několikrát, nejdetailněji pak minulý měsíc. Škoda celkově nezažívá bůhvíjak skvělý rok, jako ostatně většina automobilek, když jsou její celosvětové prodeje za první tři čtvrtletí meziročně níže o 21 %. Může se to zdát snadno omluvitelné koronavirovými patáliemi, problém je ale v tom, že pro Škodu byl po léta největším trhem ten čínský, který už měsíce neklesá, ale roste. Česká automobilka by tedy mohla být „v pohodě”, jenže není - v Číně naopak klesá vůbec nejvíce, podle jejích vlastních čísel o 35,8 %.

Za první tři kvartály tam tady měla prodat 124 900 aut, když jsme ale její prodeje rozebírali ve zmiňovaném článku minulý měsíc, uváděli jsme hodnotu 96 171 vozů, tedy ještě o dost méně. My jsme přitom vycházeli z čísel analytické firmy JATO Dynamics, která data o prodejích dává dohromady z reálných registrací prodaných vozů v té které zemi. Je tedy otázkou, zda škodovkou uváděná hodnota vůbec reflektuje realitu a prodaných vozů v Číně není ve skutečnosti ještě o 28 tisíc méně.

Rozpor mezi těmito dvěma hodnotami ale nechme stranou, ať už Škoda prodala 96 nebo 124 tisíc aut, je to málo - loni jich za stejné období bylo skoro 200 tisíc a nejsou tak dávno časy, kdy roční odbyt české automobilky za velkou zdí atakoval hranici 400 tisíc vozů ročně. Od té doby přitom její nabídka jen bobtná, modely jsou zajímavější a čínský trh se o tolik nesmrskl, čím to tedy je?

Na to odpovídá ve své analýze Felipe Munoz z JATO Dynamics, podle nějž Škoda doplácí mimo jiné na kanibalizaci uvnitř koncernu VW. Ten loni na čínský trh uvedl novou značku Jetta, jejíž první modely jsou do značné míry tímtéž, co nabízí škodovka, akorát jsou podstatně levnější. A prodejně jsou takovým hitem, že Němci dokonce museli některé zdražit.

JATO konstatuje, že mezi zákazníky obou značek existuje značný překryv a Škoda v jejich souboji tahá za kratší konec provazu. Za dobrou hodnotu za peníze platila po léta v Číně i škodovka, teď ale stěží může vyrovnat nabídku Jetty, která chce za možná trochu jednodušší, technicky ale do značné míry totožné nebo alespoň úzce spřízněné vozy o desítky procent méně peněz. JATO pochopitelně vychází ze svých čísel, podle nichž Škoda přišla letos v Číně za tři kvartály asi o 100 tisíc prodejů. Jetta za stejné období prodala asi o 95 tisíc vozů víc. Náhoda?

Pozoruhodné je, že vyhlídky do budoucna jsou pro Škodu jen černé a nemusí jít o krátkodobý výkyv, na úroveň předchozích let už se prodeje nemusí vrátit nikdy. Analytik JATO v tomto směru připomíná situaci koncernu PSA, pro nějž byla kdysi Čína též největším odbytištěm. Ještě v roce 2014 tam Francouzi prodali 700 tisíc vozů, letos je jich za tři kvartály 31 239 s vyhlídkou na 50 tisíc prodejů za celý rok - ani jedno číslo není překlep. Škoda tak hluboko padnout nemá, že pro Číňany ztrácí přitažlivost, je ale zcela zjevné.

I když někteří v krocích koncernu VW sledovat záměr a snahu přistřihnout Škodě křídla, realita bude nejspíše mnohem prostší - Němci se pro jednou přepočítali. Už léta sice ukazují, jak dobře umí segmentovat své nabídky, když ve stejné třídy nabídnou Audi, Seat, Škodu i VW - a někdy klidně i více aut jedné značky - a přesto prodejně fungují všechny z modelů. Čína je ale jiná a kolem Jetty se mohla vytvořit image „Škody za míň”, která logicky část zákazníků odhání. A bude jich odhánět tím více, čím více modelů Jetta nabídne. Zatím prodává jen tři.

Nové SUV Jetta VS7 je v Číně velkým hitem a podle analytiků bere zákazníky i Škodě, protože nabízí podobné zboží za podstatně nižší ceny. Toto je model velikostně odpovídající Škodě Kodiaq, začínal ale v přepočtu jen na 306 tisících Kč. Později zdražil asi o 20 procent, pořád ale představuje velmi výhodnou nabídku. Foto: FAV-VW

