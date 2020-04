Propuštěný zaměstnanec aerolinky ukázal, jak to dnes vypadá na letištích a v letadlech včera | Petr Miler

Opatření přijatá proti šíření nejskloňovanější nemoci historie poslala cestovní ruch do kolen. Pokud vám silnice a showroomy přijdou prázdné, podívejte se na letiště a do letadel.

Občas žehráme nad tím, jak moc současná situace dopadá a ještě více dopadne na automobilový průmysl přirozeně trpící s každým větším ekonomickým útlumem, který opatření přijatá proti šíření koronaviru nevyhnutelně přinese. Je tu ale minimálně ještě jeden obor, na který vše dopadne jako kladivo na kovadlinu - cestovní ruch a vše s ním spojené.

Věnujeme se všem formám dopravy, a tak nám není cizí ani ta letecká, která dostala hotovou ránu na solar. Létat dnes v podstatě není kam a nejde jen o to - hned tak ani kam létat nebude. Zmíněná opatření se budou nepochybně rozvolňovat, stejně nepochybně ale omezení dálkového cestovního ruchu padnou jako poslední. A i poté lze očekávat, že spousta lidí si ve strachu z možných následků raději zajede na dovolenou do Tater než do Wu-chanu.

Aerolinky tak zažívají obrovský útlum a nečekají nic dobrého. Přijdou bankroty, kterým se ti silnější ze stáda snaží zabránit maximálním omezením nákladů do doby, než bude alespoň trochu lépe. Propouštění zaměstnanců je toho nevyhnutelnou součástí a jeden z nich, který si říká Tory, mohl ještě před odchodem z blíže neupřesněné aerolinky nafotit, jak to dnes vypadá na letištích a v letadlech, neboť jako jeden z mála mohl vzhledem ke své pozici při přesunu domů využít této dnes skoro zakázané formy dopravy.

Letěl z Chicaga přes Pittsburgh do Baltimoru a byť vše dokumentuje jen čtyřmi obrázky, i z nich je naprosto zjevné, že hovořit o letištích nebo letadlech duchů je skoro nedostatečné. To jsou letiště a letadla nikoho - osobně jsem v životě ani v pozdních nočních hodinách nezažil na letišti takovou prázdnotu. A obří letadlo téměř bez cestujících? To je skutečně nevídané.

Pokud se ptáte, proč aerolinky vůbec nějaká letadla posílají do vzduchu, připomeneme americký bilionový program na jejich podporu, který bůhvíproč vyžaduje, aby zajišťovaly alespoň elementární spojení mezi americkými metropolemi. K čemu je to dobré, nevíme, ale aspoň se Tory dostal rychle domů. Podle všeho si práci ve stejném oboru hned tak nenajde...

Neskutečně zdecimovaný je dnes letecký průmysl na celém světě. Obrázky jednoho z propuštěných zaměstnanců některé z amerických aerolinek to ukazují v plné nahotě

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler