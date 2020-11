Renault svolává do servisů stovky Méganů, i když s auty není jediný problém před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Jednu z nejbizarnějších svolávacích akcí historie rozjel francouzský Renault v daleké Austrálii. Do servisu tam musí 824 současných Méganů, i když s auty není vůbec nic a dokonce na nich ani nebude nic vyměněno.

Tzv. svolávací akce jsou dnes v automobilovém světě něčím zcela obvyklým. A dobře tomu tak. Lze se samozřejmě zlobit na výrobce, že do oběhu pouštějí nedokonalá auta, která pak musí vylepšovat, ale pořád je to více vítaný scénář, než kdyby taková auta pouštěli do oběhu stejně (protože chybu může udělat každý) a nic s nimi nedělali.

Přesto se mezi těmi obvyklými najdou i hodně zvláštní „svolávačky”. Kdysi jsme například psali o případu, kdy Rolls-Royce do servisů oficiálně povolal jediné auto, protože problém se při jeho produkci většího množství vozů netýkal a Britové si při své úrovni nedovolili ani v takovém případě obejít standardní mechanismy. Pořád ale šlo o vlastně běžnou svolávací akci, jen extrémně malou. Co dnes máme před sebou, je z jiného ranku.

Kolegové z Motor1 vyštrachali, že australská divize Renaultu povolává do servisu 824 Méganů z roku 2016. Na tom by nebylo nic mimořádného, Francouzi svolávají své vozy stejně jako jiní a Mégane je jedním z jejich bestsellerů, jedna věc ji ale činí velmi bizarní. S autem není žádný problém a firma dokonce nevymění jediný díl, vše spraví černá fixa.

I s takovým časovým odstupem se totiž zjistilo, že v návodu k obsluze prvních 824 prodaných kusů je chybně popsáno fungování elektronického dětského zámku zadních dveří. Ten zamezuje fungování oken, v návodu je ale napsáno „oken a dveří”, jako to mají třeba elektronické dětské zámky Audi. To je potenciálně nebezpečné, a tak celá svolávací akce tak spočívá v opravě manuálu.

Pokud byste si ale mysleli, že Francouzi jej vymění za nový, protože od té doby museli vytisknout desetitisíce správných, mýlíte se. Doba je zlá, a tak oprava bude spočívat v tom, že technik servisu vezme černý fix a v instrukcích zamázne slovo „a dveří”. Vskutku bizarní postup...

Renault svolává 824 Méganů 2016, aby v návodech černou fixou zamazal dvě slova. To je zřejmě nejbizarnější svolávací akce dějin. Foto: Renault

Zdroj: Motor1

Petr Miler