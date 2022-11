Řešení největší slabiny elektromobilů dorazilo do EU, prvního nasazení se dočká už příští týden před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nio

Zda se ukáže být funkčním v evropském prostředí, je velkou otázkou, neboť nejde o vůbec nový nápad a pokusy o jeho dřívější aplikaci obvykle skončily dříve, než pořádně začaly. Není ale lepší způsob, jak to ověřit, než je zkouška ohněm. Nio má tu kuráž.

Největší slabinou současných elektrických aut je nepochybně jejich malý dojezd a dlouhá doba dobíjení. Je to kombinace tak vzdálená současným standardům (bavme se v dobrém případě o ekvivalentu třetiny nádrže a beztak 20krát delší době doplnění maxima energie), že ji nedokáže vyléčit ani sebelepší infrastruktura. Většina elektromobilů je tak ve stávající podobě vhodná jen pro kratší přesuny a třebaže se s nimi dá dojet třeba i do Chorvatska k moři, je to v praxi pořádné utrpení i s tím nejlepším a nejrychleji dobíjeným elektromobilem dneška.

V Číně nicméně loni na jaře vdechli život řešení, které se s tímto nedostatkem snaží vypořádat. Nebojte, nic vám neuteklo, Číňané skutečně nezvládli současně násobně zvýšit energetickou hustotu akumulátorů, urychlit jejich dobíjení a zázračně posílit síť. Automobilka Nio místo toho ve spolupráci se společností Sinopec vdechla život nové generaci stanic, ve kterých dochází na výměnu baterií. A nyní dokončuje stavbu první takové v zemích EU, celkově druhé na evropském kontinentu.

Je třeba říci, že nápad to vůbec není nový, poprvé byl použit už v 90. letech 19. století. Skutečně se to stalo už před 130 léty, nespletli jsme si století, širšího použití - natož pak úspěchu - se ale od té doby nedočkal. Také Tesla původně chtěla toto řešení použít, nakonec od něj ale už okolo roku 2013 z nějakého důvodu dala ruce pryč. Nio se toho nezaleklo, v Číně postupně zprovoznilo stovky stanic a už loni se chlubilo miliony provedených výměn akumulátorů. Přinejmenším za velkou zdí se tedy zdá, že si tohle řešení našlo oblibu.

Z našeho pohledu jde o jedinou přijatelnou cestu, jak se s největší slabinou elektroaut vypořádat, tedy alespoň z hlediska jejich praktické použitelnosti. Automobilky podle nás nesmyslně trvají na dobíjení elektromobilů ve stylu tankování aut, což dává smysl v momentě, kdy vám „nateče do nádrže” 1 000 km dojezdu za pár minut, ale ne ve chvíli, kdy jde klidně o desítky kilometrů za hodinu. Akumulátor má nicméně tu výhodu, že se může nabíjet i odděleně od vozu, tak proč toho nevyužít?

Proč se tomu výrobci dosud vyhýbali, nevíme. Obvykle jako hlavní důvod uvádí degradaci akumulátorů, kdy by si majitelé mohli stěžovat, že si včera koupili nové auto s novou baterkou a dnes dostali 4 roky starou s omezenou kapacitou. Zní to logicky, ale popravdě: Koho to zajímá, když s ní ujedete 100 nebo 200 km a zase ji vyměníte za jinou? Nebylo by přece tak těžké přimět zákazníky vnímat situaci způsobem, že si kupují auto nikoli s akumulátorem, ale s právem mít jej plně nabitý kdykoli za pár minut. Však čím je auto s nádrží bez paliva?

Výměna paketu u stanic Nia trvá si 3 minuty, takže jde skutečně o proces srovnatelný s tankováním. Stanice jsou vybaveny 239 senzory a čtyřmi spolupracujícími počítačovými systémy, které zvládnou přehození až 312 baterií za den, pakliže je možnost je takto rychle nabíjet. Aktuální stance zvládají celý proces vmanévrování vozu automaticky, samotnou výměnu baterií pak odstartuje řidič stiskem příslušného tlačítka ve voze.

V zemích EU zatím tato možnost nebyla dostupná, právě Nio se ale pochlubilo tím, že s výměnami akumulátorů začne od 1. prosince letošního roku v Nizozemsku (kde také jinde...), konkrétně v Tilburgu. Na zveřejněných fotkách níže můžete vidět první novou stanici v Unii těsně před dokončením, takže provoz by měl skutečně začít podle plánu. Další detaily o konkrétních možnostech této stanice a cenách výměn pro zákazníky budou teprve upřesněny.

Nio ve spolupráci se Sinopecem otevře první stanici na výměnu baterií v zemích EU. Jak můžete vidět, je skutečně těsně před dokončením, ostrý provoz má začít 1. prosince. Jedno auto má stanice obsloužit během 3 minut, je to tedy jedno z mála možných řešení mizerné praktické použitelnosti elektroaut, s ostatními limity pochopitelně nic nenadělá. Foto: Nio

Zdroj: Nio

Petr Miler

