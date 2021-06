Rodinný zázrak Renaultu pro 7 za 154 tisíc je nejen levný, ale i překvapivě bezpečný před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Global NCAP

Když se objeví podobné auto, může být praktické a třeba i pohledné jakkoli, každý ale dodá: „Co bezpečnost?” Je to zcela jistě správná obava, v tomto případě je ale stejně evidentně nemístná.

Byla o něm u nás řeč už několikrát, naposledy pak předminulý měsíc, když jsme probírali jeho aktuální prodeje. Řeč je o Renaultu Triber, skutečně jakémsi rodinném zázraku z Francie, který do čtyřmetrového auta pěchuje sedm použitelných sedadel a vyhýbá se tak vyššímu daňovému pásmu v Indii, kde se primárně prodává. Stojí i díky tomu v přepočtu pouhých 154 tisíc Kč, což je suma, za kterou u nás nedostanete z nových aut nic. A budete potřebovat několikanásobek, abyste dostali cokoli srovnatelného.

Pochopitelně, za nejnižší možnou cenu nelze počítat s žádnou technickou ani výbavovou excelencí, ale posuďte sami, jak moc vám dále zmíněné pasuje k ceně. O pohon vozu se stará kompaktní litrový atmosférický tříválec naladěný na 72 koní, což zejména se sedmi lidmi na palubě bude tak tak stačit na rozumnou jízdu, je ale třeba dodat, že auto váží jen 957 kg. A když na palubu vezmete maximálně pět lidí, do zavazadelníku se vejde až 625 litrů harampádí.

Výbava přitom není úplně „oholená”. Standardem jsou dva čelní airbagy či ABS a EBD. Standardem je i klimatizace nebo parkovací senzory, jenž jsou u vyšších výbav ještě doplněny zpětnou kamerou a dalšími dvěma airbagy. Ani vrcholná verze s maximální výbavou, automatem a dvoubarevnou karoserií pak nestojí v přepočtu více než 227 tisíc korun. Nebudeme věřit nikomu, kdo bude tvrdit, že tohle by si tu nenašlo své kupce.

Po výčtu podobných předností se obvykle ozve poznámka, že takové auto může být v lecčem dobré, nízká cena ale bude znát na bezpečnosti. Už mnohokrát se v minulosti ukázalo, že levná auta při nárazu mnoho nevydrží, což jejich atraktivitu citelně snižuje - můžete jezdit jakkoli bezpečně, ale na silnici se může stát cokoli a někdy vám zachrání krk jen odolnost auta samého. A riskovat zdraví pro peníze? To rozumně nezní. Jenže Triber není nebezpečný.

Do poněkud nevybíravé péče si jej čerstvě vzal bruselský Euro NCAP, který pod hlavičkou Global NCAL testuje auta určená pro jiné než evropsko-unijní trhy. A tlačí tak nepřímo na jejich vyšší bezpečnost. U Triberu musel čekat problémy (jinak by ho asi ani netestoval), ale žádné tragédie se nedočkal. Auto jen se zmíněnými dvěma airbagy uspokojivě odolalo obvyklým nárazům a získalo čtyři hvězdy za ochranu dospělé a tři za ochranu dětské posádky. Zázrak to není, i komisaři NCAPu ale konstatují uspokojení a Renault chválí za posun správným směrem i u tak obyčejných aut. Nakonec, ve stejných testech jsou zvyklí spíše na úplné nuly.

Je tedy skutečné jen škoda, že zejména regulace EU nutící do aut to či ono činí podobné vozy v Evropě neprodejnými. Přitom, jak vidno, i bez podobného úředního tlaku a bez vynucených obezliček neznamenajících při nehodě stejně nic může vzniknout relativně bezpečný vůz za cenu sady zimních kol na dražší Audi nebo BMW. Za nás klobouk dolů.

Komisaři Global NCAPu jistě čekali další auto, které se při nárazu do překážek pomalu rozpadne na dva kusy, Renault Triber ale není z takových. Nárazům odolal velmi slušně - nikoli perfektně, ale na auto za 154 tisíc v základu a 227 tisíc v plné polní? Foto: Global NCAP

Zdroj: Global NCAP

