Sankce proti Rusku tvrdě zasáhnou celosvětový automobilový průmysl, není to jednostranné opatření před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

V posledních letech tvrdě zkoušené odvětví má před sebou další tristní vyhlídky. Sám konflikt na Ukrajině bude mít dopady, další přidají sankce proti Rusku. Pokud dojde na jejich eskalaci či odvetná opatření, aut bude ještě méně a jejich ceny vyletí do stratosféry.

V posledních dnech se velmi intenzivně mluví o tom, jak dále postihnout Rusko, aby co nejvíce pocítilo negativní následky svého vpádu na Ukrajinu. S ohledem na aktuální dění je to pochopitelné, přebíjení se v návrzích tvrdých ekonomických opatření vůči zemi by ale nemělo ztratit racionalitu, aby nakonec na jejich strůjce nedopadlo více než na ty, které má trestat.

Často slýchaný narativ ve stylu „na Ukrajině umírají lidé, tak tomu snad můžeme obětovat trochu svého blahobytu” je sice věcně správný, ve všech souvislostech ale poněkud demagogický. Jakékoli opatření bude účinné jen tehdy, když Rusko zasáhne podstatně intenzivněji než zbytek světa a to není automatické jen proto, že i velké Rusko je proti zbytku světa relativně malé. Nemusí se nám to líbit, ale bohužel je to tak.

O možných dopadech současného dění promluvili analytici vyzpovídaní agenturou Reuters, kteří upozorňují na potenciální následky pro automobilový průmysl. Ty přímé jsou zřejmé. Jednak se leccos vyrábí na Ukrajině, problém v tomto ohledu ale pomine, jakmile pomine samotný konflikt. Problematičtější jsou přímé dopady sankcí na aktivity zahraničních firem v Rusku - například Renault ovládá tamní AvtoVAZ, sám tam vyrábí a prodává auta a Rusko je zdrojem 8 % jeho celosvětových obratů. V zemi ale má své aktivity i spousta jiných automobilek včetně Škody, která v Rusku loni prodala přes 90 tisíc aut. To je více jak 10 procent své produkce a jde o její druhý největší trh vůbec. Aktivní je tam ovšem celý koncern VW, BMW, Mercedes... Všem těmto firmám sankce přinejmenším zkomplikují život, pokud se s dalším vývojem nestane jejich další podnikání v Rusku zcela nemožné.

Tohle jsou ale věci, které známe, ví se, že mohou nastat a jsou vědomě pokládány na misky vah při zvažování dalších opatření. Větší problém je jinde - Rusko je v obecné rovině producentem asi čtvrtiny všech klíčových průmyslových komodit na celém světě a nejde zdaleka jen o pravidelně skloňovaný plyn, ropu či nanejvýš ocel. Země je mimo jiné klíčovým zdrojem palladia, platiny, rhodia nebo niklu a bez jejích dodávek se automobilový průmysl neobejde vůbec.

Podle Marka Wakefielda z konzultační firmy AlixPartners je Rusko zdrojem 38 % světových dodávek palladia a pokud by západní sankce postihly jeho dodávky - nebo se Rusko v reakci na ně rozhodlo je samo zastavit - automobilový průmysl to dostane do kolen. „Je těžké si představit globální automobilový průmysl, který nemá palladium dodávané z Ruska,” říká bez okolků Wakefield.

Sam Abuelsamid, šéf automobilových analytiků u Guidehouse Insights, mu přitakává. „Pokud Vladimir Putin zavede odvetné akce a omezí dodávky palladia, automobilky nebudou moci vyrábět auta se spalovacími motory,” říká s tím, že by se pochopitelně museli dívat po alternativních dodavatelích, jenže těch není dost. A nerovnováha nabídky a poptávky by ceny dostupného palladia vystřelila do těžko odhadovatelných výšin a způsobila další zdražení aut přímo i nepřímo jejich ještě omezenější dostupností.

Nejde navíc jen o palladium a spalovací auta, omezení dodávek niklu by zasáhlo i výrobu bateriových vozů. Problém obvykle není bezprostřední, zásoby vzácných kovů existují a podle Wakefielda je třeba palladia dostatek na zhruba šest měsíců, kdy by si svět vystačil i bez Ruska. Proto také jeho ceny na světových trzích nevystřelily bezprostředně výše, investoři zjevně věří tomu, že konflikt nebude trvat tak dlouho nebo nebude dále eskalovat. Ale co když bude?

Firmy J.D. Power a LMC Automotive zatím opatrně umenšují svůj odhad letošní světové výroby aut o 400 tisíc na 85,8 milionu, i toto číslo ale předpokládá relativně rychlé odeznění problémů. „Už tak omezená výroba aut a vysoké ceny napříč světem budou pod dalším tlakem. Vše se odvine od vážnosti a délky trvání konfliktu na Ukrajině,” říká Jeff Schuster, který u LMC odpovídá za globální automobilové prognózy. Jakékoli další sankce západu pochopitelně situaci dále zkomplikují, reakce Ruska jsou pak zcela nevyzpytatelné.

Neradíme nikomu, co má dělat, politici nepochybně nachází ve velmi komplikované situaci, z níž není jednoduché východisko. Jen jsme chtěli přidat chybějící zbytky mozaiky a připomenout, že každý krok je dvousečný a je třeba zvažovat jeho přínosy a ztráty. Maximální zavalení Ruska ekonomickými sankcemi zkrátka nemusí být tak chytrý postup, jak se na první pohled zdá - ne proto, že bychom mu museli obětovat vlastní komfort, ten vem čert. Jde tu o to, že některá opatření mohou zbytku světa snadno ublížit více než samotnému Rusku.

Taková by pochopitelně neměla smysl a v tomto kontextu je třeba vnímat i váhání nad realizací některých z nich. To nutně není projev slabošství - masy touží přístupu „oko za oko”, není ale žádným hrdinstvím obětovat s podobnou revanší i vlastní zuby. Můžeme jen doufat, že se co nejdříve najde cesta ke smírnému řešení, jinak nás čekají další komplikované časy - ať už by šlo o déletrvající konflikt či prohlubující se obchodní válku mezi západem a východem.

I Škoda má své obchodní zájmy v Rusku, v Nižném Novgorodu vyrábí desítky tisíc aut. Negativní následky sankcí proti Rusku na tuto oblast si lze snadno domyslet, případná tvrdší či odvetná opatření ale mohou snadno zruinovat i fungování Škody v Česku, stejně jako zasáhnout všechny ostatní automobilky. Už bez ruského palladia se automobilový svět v dohledné dobé neobejde a není to jediná taková věc. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Reuters, NBC News

Petr Miler

