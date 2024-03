Sbohem VW, sbohem Teslo. Žebříček nejprodávanějších aut v Evropě jasně ovládla nejlevnější Dacia, skóruje i Škoda před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Nedá se říci, že by se tu dva prali a třetí se smál, neboť tohle auto už nějakou chvíli o nejlepší pozici bojovalo. Letos má zatím dobře našlápnuto k celkovému vítězství, překvapivě vysoko je ale také Škoda.

Výjimky potvrzující pravidlo se jistě najdou, jako společnost jsme ale v posledních letech určitě nezbohatli. A na autech je to vidět tak dobře jako na máločem jiném. Shodou okolností jsem se před pár dny dostal k ceníku Dacie Duster starému osm let, který ukázal jednu pozoruhodnou věc - i vrcholné provedení vozu s motorem 1,5 dCi, 4x4 a nabušenou výbavou Celebration, ke které se nedalo dokoupit už skoro nic, vyšlo levněji než dnešní úplně základní verze Expression s tříválcem 1,0 a pohonem předních, ve kterém pro změnu skoro nic nedostanete ve standardu.

To je obrovský, skoro stoprocentní posun, který není reflektován ani specificky českým růstem průměrných příjmů lidí, natož pak obdobným vývojem na západ od nás (třeba Němci se během té doby neposunuli s příjmy prakticky nikam). Jde přitom o úplně ten samý vůz jen ve verzích před a po faceliftu - až k nám dorazí úplně nový Duster, nůžky se dál rozevřou, a to i tím směrem, že novinka nemá v základu už opravdu vůbec nic.

I když to tedy na celkových prodejích aut není zase tak znát, třebaže už nejsou tak vysoko jako koncem minulé dekády, struktura prodejů se zásadně mění. Nechci si hrát na sociologa, ale vše působí dojmem, jako by existovala ne úplně malá vrstva lidí, kterých jako by se to nedotklo a dál si kupují drahá či ještě dražší auta. Pak jako by přibylo těch, kteří si nemohou koupit vůbec nic. A ti, kteří pořád nová auta kupují, zamířili s nároky níž.

Když se podíváme na nejprodávanější auta roku 2016 v Evropě, vidíme na vrcholu VW Golf a za ním obdobné vozy značek jako Renault, Ford nebo Nissan. Nic vyloženě levného, naopak v té době se do nejlepší desítky ještě zvládl dostat VW Passat. Že by se mezi nejžádanější vozy dostala Dacia, bylo nemyslitelné, i když onen Duster tehdy stál od dnes nepředstavitelných 249 900 Kč s motorem 1,6. V posledních letech ale Rumuni stále více vystrkují růžky a letos už rohem prorazili střechu.

Máme před sebou desítku nejžádanějších modelů aut v Evropě za první dva měsíce letošního roku od Data Force a je to jasné vítězství Dacie, která se svým Sanderem - na většině míst nejlevnějším vozem v prodeji - poráží i druhé nejlepší auto v pořadí o víc jak 20 procent. Kupodivu se vysoko znovu dostal i VW Golf, který je opět druhý, jinak jsou to ale až na dvě výjimky samá malá auta či malá SUV. Oněmi výjimkami jsou Tesla Model Y, dítě elektrické doby, které nejvíc profituje ze všech ohnutí trhu ve prospěch elektromobilů. A Škoda Octavia, která se - znovu docela překvapivě - vrátila na šestou pozici.

Kompletní desítka i s konkrétními prodejními čísly následuje.

10 nejprodávanějších aut v Evropě za leden až únor 2024 podle Data Force

(pořadí - model - počet prodaných vozů)

1. Dacia Sandero - 45 312

2. VW Golf - 37 577

3. Peugeot 208 - 34 052

4. Toyota Yaris Cross - 32 390

5. Citroën C3 - 32 236

6. Škoda Octavia - 32 167

7. Tesla Model Y - 31 699

8. Renault Clio - 28 370

9. VW T-Roc - 28 208

10. Peugeot 2008 - 27 962

Není nakonec nejlepší ukázkou toho, jak moc jedna část Evropy zchudla (a jak moc jiná žije z dotací a jiných forem přerozdělování), že nejprodávanějším autem je to úplně nejlevnější? A že o pomyslný trůn se pere s elektromobilem za 1,1 a víc milionu korun? Posuďte sami, na každý pád je to zajímavý vývoj.

Není bez zajímavosti, že Sandero u nás až takovým hitem není, prodejně jej výrazně překonává Duster. Napříč Evropou je to ale letos jasné číslo 1. Foto: Dacia

Zdroje: Data Force, Dacia

Petr Miler

