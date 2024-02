Šéf Audi prý chce vyhodit technického ředitele kvůli neshodám okolo elektromobilů, rozhodnutí má padnout už dnes před 2 hodinami | Petr Miler

Také Audi chtělo být za pár let jen elektrické, něčeho takového ale nebylo rozumně možné dosáhnout bez nesmyslných obětí. I tato značka vidí, že věci nejdou podle plánu, a tak se hledají viníci. Pokud ale dojde na odvolání Olivera Hoffmanna, bude to spíš obětní beránek.

„Z trusu bič neupleteš. A když upleteš, tak nezapráskáš,” dovolím si ve vší slušnosti parafrázovat jedno známé rčení. Připomíná jej snaha automobilek udělat z elektrických aut ty jediné vozy ve své nabídce, neboť to skutečně odpovídá pletení biče z velmi nepříhodného materiálu. Elektromobily jsou možná víc než trus, mohou mít své využití, pro tak široké nasazení jsou ale při svých současných technických limitech mimořádně nevhodným základem. Je tak těžké na jejich základě něco takového spřádat, natož pak zkoušet s nimi práskat.

Poznává to v poslední době řada automobilek, které si nesmyslně daly za cíl kompletně elektrifikovat svá portfolia tu k roku 2025, tu k roku 2026, tu k roku 2030, tu k roku 2032. Všechno jsou to nesmysly, jen některé byly větší než jiné. Jeden z těch opravdu velkých zamýšlelo Audi, které chtělo od roku 2026 - už za pouhých 22 měsíců - přicházet jen s elektrickými novinkami. Nestane se to, šéf firmy Gernot Döllner loni v prosinci tenhle plán odpískal s tím, že na takovém postupu nebude Audi trvat, klid do řad čtyř kruhů to ale zřejmě nevneslo.

Bild informuje, že neshody kolem elektrické budoucnosti stojí za tím, že právě Döllner chce z pozice technického ředitele společnosti sesadit Olivera Hoffmanna, který se jí ujal teprve loni v květnu. „Kein Vorsprung durch Technik,” říkají Němci v narážce na známý slogan Audi - firma na poli elektromobilů nemá absolutně co zvláštního nabídnout. A je jen otázkou, zda Hoffmannova vina tkví v tom, že vývoj neposunul dál, nebo v tom, že navzdory tomuto stavu trvá na elektrických řešeních.

Dozorčí rada Audi má o odvolání technického ředitele firmy jednat už dnes a slovo v této věci může mít i vedení koncernu VW. Bild ale zároveň dodává, že i když jej zbytek vedení nepodpoří, Döllner může bez souhlasu dalších hlavounů poslat Hoffmanna „do exilu”, prý má v plánu jej převelet do jiné pozice v rámci společnosti - do nově vytvořeného závodního týmu Formule 1.

Uvidíme, co se reálně bude dít, podobné informace ale Bild nevypouští do éteru jen tak. Sama automobilka se k věci odmítla vyjádřit s tím, že spekulace nekomentuje, takže na oficiální vyjasnění celé věci si musíme ještě počkat.

S technickým šéfem Audi Oliverem Hoffmannem je to prý nahnuté. Vystát jej nemůže generální ředitel Audi, jak jinak než kvůli elektromobilům. Foto: Audi

