Šéf Audi nepřeháněl, firma v problémech zastavila výrobu téměř všech konvenčních modelů

V obchodě je lepší nikomu nevěřit - někteří malují realitu narůžovo, aby neztratili přízeň investorů, jiní zase načerno, aby si důrazně řekli třeba o vládní podporu. Šéf Audi zjevně nepřeháněl žádným směrem.

Šéf Audi Markus Duesmann se minulý týden nechal slyšet, že firma je ve velkých problémech a situaci řeší ze dne na den. Podle jeho slov ji naplno dostihl nedostatek čipů, se kterým se ještě do třetího letošního kvartálu dokázala prát celkem obstojně. Tyhle časy ale prý skončily a generální ředitel čtyř kruhů varoval, že konec roku bude pro firmu velmi problematický.

Taková prohlášení nelze brát na lehkou váhu, také jim ale nelze nikdy stoprocentně věřit. Mást konkurenty, věšet bulíky na nos politikům či vytvářet si prostor pro argumentaci před odbory, to vše patří k práci manažera a Duesmann mohl přehánět. Podle všeho ale nepřeháněl, neboť Audi už oficiálně oznámilo podobný krok, k jakému se nedávno uchýlila Škoda.

Ta pro letošek zastavila výrobu prakticky všech modelů a byť čtyři kruhy zatím nezašly tak daleko, v problémech jsou zjevně až po uši. Produkce modelů A3, A4, A5, A6, A7 a Q2 byla zastavena a většina dalších se vyrábí v omezeném režimu. Nejvíce to platí v případě A8, naopak typy R8 a e-tron GT se mají dále vyrábět bez omezení.

Zaměstnanci skončili na kurzarbeitu a v tuto chvíli neexistuje konkrétní termín, kdy by se na tom mohlo něco změnit. Už s ohledem na to lze předpokládat, že se to hned tak nezmění a při pohledu na dění ve škodovce je docela dobře možné, že půjde o týdny či měsíce trvající problém.

Neztrácejme naději - pokud Audi situaci ze dne na den řeší, může ji také kdykoli vyřešit. Soudě podle vyjádření dalších automobilek a šíře problémů jednotlivých značek koncernu VW to ovšem spíše vypadá, že problémy neskončí ani s posledním letošním prosincovým dnem.

