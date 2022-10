Šéf F1 Mercedesu si naběhl na vidle, jeho stáj prý bude podvádět, pokud Red Bull nebude přísně potrestán před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Eric Alonso, Getty Images

Na jednu stranu to zní logicky, na tu druhou to ale ukazuje, že si pořádně nepřečetl pravidla, jejichž dodržování se dnes domáhá. Pokud takto bude postupovat, hrozí mu drastické tresty až po vlastní zákaz činnosti.

Loňské sezóně Formule 1 jako by nebylo dovoleno klidně spát. Její velmi dramatický závěr vyústil v první mistrovský titul Maxe Verstappena, který byl z mnoha úhlů pohledu probírán ještě měsíce poté. Red Bull a jeho zlatý hoch jako by letos chtěli setřást stín pochybnosti, a tak letošní sezónu jasně ovládli, Verstappen je mistrem už podruhé. Hned poté, co se tak stalo, se ale provalil problém, který nás opět vrací do loňského roku.

Mezinárodní automobilové federaci (FIA) až do pondělí 10. října trvalo, než prověřila dodržování nákladového stropu pro rok 2021, který činil 145 milionů dolarů. A až v ten den zveřejnila, že se několik stájí dopustilo jistých prohřešků, mezi nimi i Red Bull. Právě ten se měl dopustit „menšího” překročení rozpočtového stropu, tedy utratit až o 5 % víc, než pravidla dovolují. To dává prostor k překročení až o 7,25 milionu dolarů, což není málo peněz, různé zdroje ale hovoří o překročení o stovky tisíc až po nízké jednotky milionů USD.

Zatím nevíme, o kolik peněz přesně šlo, ani to, jak na věc zareaguje Red Bull. Ten k věci zatím řekl jen tolik, že je překvapen a zklamán, závěry šetření ostatně může i rozporovat. Situace se pochopitelně nemá tak, že stáj FIA předala faktury na víc, než mohla, a doufala, že si toho nikdo nevšimne. Problém nemá být v tom, že by utratila víc kupříkladu za vývoj auta, dle neoficiálních zpráv měla chybně nezapočítat obědy zdarma pro své zaměstnance a špatně účtovat o nákladech souvisejících s nemocenskou.

Pochopitelně můžeme jen spekulovat, zda to bylo skutečně nedopatření, nebo šlo o úmysl. Stejně tak je nutné dodat, že peníze jsou zaměnitelné a to, co Red Bull ušetřil takto, mohl utratit jinde. Současně je ale třeba říci, že jde o ono menší porušení, za které jsou stanovené menší tresty - dá se počítat s něčím jako pokutou (hovoří se o 10 milionech dolarů), omezením testování, zmenšením rozpočtu pro rok 2024 apod. Šance, že by menší překročení vedlo ke změně výsledků šampionátu, je minimální.

To se ale pochopitelně nelíbí loni poraženým, zejména pak Mercedesu. Jeho šéf (celkem pochopitelně) velmi lobbuje za maximální potrestání Red Bullu, nakonec je to pořád jeden z úhlavních soupeřů. Svým posledním krokem ale jednoznačně překročil linii, neboť vyhrožuje tím, že když Red Bull nebude pořádně potrestán, udělá to samé a rozpočet bude překračovat též.

Zní to jako logický konstrukt, takhle snadné to ale není. Počínání Red Bullu vypadá skutečně jako nedopatření, minimálně se stáj může věrohodně tvářit, že takto jednala v dobré víře. Wolff ale předem avizuje úmyslné překročení pravidel, za což tatáž pravidla stanovují úplně jiné tresty. Regule FIA praví, že pokud rozpočet bude překročen úmyslně, ve špatné víře, záměrným zatajováním informací, podvodem či opakováním stejných chyb, nespoluprací s FIA a jejich procesy, vyšetřováním či jimi jmenovanými auditoři, budou následovat mnohem přísnější tresty vedoucí až k doživotnímu zákazu činnosti odpovědných osob ve Formuli 1.

Wolff si tedy svou „diplomacií” jen naběhl na vidle. Chápeme ho, ale kdyby mlčel, mohl by příští rok po (velmi pravděpodobně) mírném trestu pro Red Bull skutečně překročit rozpočet „omylem” a volat po precedentu. Teď předem říká, že tak hodlá učinit úmyslně. To nebylo chytré, Toto.

Doby, kdy se Toto Wolff mohl jen radovat z úspěchů, jsou pryč. Teď jako poražený bojuje trochu jinými prostředky, ten poslední zvolený je ale velmi nešťastný. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroje: Formula Passion, FIA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.