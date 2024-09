Šéf Mercedesu definitivně kapituloval. „Nemůžeme dál ignorovat přání zákazníků,” říká a chce zrušit emisní cíle EU pro rok 2025 před 8 hodinami | Petr Miler

Ze snů o výrobě jen a pouze elektrických aut se ještě nikdo nenajedl, pochopil to už i Mercedes. Po zrušení plánu prodávat jen elektrická auta za pár let hlásá jeho šéf znovu oddanost zákazníkům. A místo jejich přetváření chce změnu nesmyslných pravidel EU.

Po všech těch letech se můžeme ptát už jen na jedno: Proč to muselo zajít až sem? Proč se automobilky musely roky budovatelsky bít v prsa, že ony to přece dokážou, že sníží flotilové emise na technicky nemožnou úroveň, že prodají na trhu neuplatnitelné množství elektrických aut, že... Byla toho spousta a celou tu dobu jsme to den za dnem označovali za nesplnitelné. Bavili jsme se s lidmi, bavili jsme se s dealery, počítali jsme, racionálně jsme argumentovali a říkali, že stejně automobilkám nezbude, než nesmyslné plány dříve nebo později odvolat. Byli jsme ale jen dokola umlčováni.

Je tedy až surreální dnes vidět třeba Mercedes, který byl roky posedlý tím, že budoucnost bude taková a maková bez ohledu na cokoli a nikdo na tom nic nezmění, jak postupně všechno mění. Přišlo prvních pár zadrhnutí a plán prodávat do roku 2030 jen elektromobily vyletěl komínem. Automobilka znovu začala mohutně investovat do spalovacích motorů a šéf značky pod tíhou okolností dokonce přijal za svou taktiku Toyoty. Přišel tedy s tím, že pokud lidé rychle nezačnou kupovat elektromobily, třícípá hvězda už je nebude zákazníkům vnucovat a raději investuje do „emisních povolenek”.

A oni je kupovat nezačali.

Mercedes tedy stojí tváří v tvář tomu, že bude muset pokleknout před vlastními klienty a doslova je odprosit s tím, že raději bude dělat to, co chtějí, než aby se dokola ohýbal zejména před požadavky EU. A přesně to hodlá dělat: „Nemůžeme dál ignorovat přání zákazníků,” řekl znovu šéf automobilky Ola Källenius v rozhovoru pro Handelsblatt, ve kterém se obšírně zabýval situací automobilky i německého automobilového průmyslu jako takového.

Dobré zprávy pro sebe opět neměl, z pohledu zákazníků se ale věci vyvíjí v podstatě správným směrem. Znovu potvrdil, že se nechce dál zaměřovat jen na elektrická auta, ale také na spalovací motory. „Zároveň jsme si uvědomili, že elektrifikovaný high-tech spalovací motor zůstane pro mnoho zákazníků v luxusní třídě relevantní po dlouhou dobu. Tuto poptávku uspokojíme,” říká už bez vytáček.

Källenius tak definitivně kapituloval a přidal se k prakticky všem významným evropským automobilkám (Carlos Tavares se posadí) sdruženým v ACEA, za které nedávno šéf této asociace i skupiny Renault Luca de Meo prohlásil, že EU musí zrušit požadavek na snížení flotilových emisí automobilek pro příští rok, jinak to bude znamenat pokuty až 376 miliard Kč, popř. „nevýrobu” 2,5 milionu aut. I pro Källenia a „jeho” Mercedes je totiž nakonec lepší, když požadavek EU padne, pak nebude muset kupovat ani ony povolenky.

„Musíme mluvit o regulacích CO2 v Evropě,” řekl Källenius pro Handelsblatt s tím, že „odhady Evropské komise byly příliš optimistické, jak nyní vidíme”. Automobilka je podle něj připravena dál pokračovat dekarbonizaci, ale bez zákazníků na palubě už to prostě nepůjde. Jsme tedy zvědavi, jestli cíle EU zůstanou nezměněny - pokud po zrušení absurdního flotilového cíle necelých 95 gramů CO2 na km na každé prodané auto volá Volkswagen, Mercedes (BMW bylo vždy proti) či Renault, obří firmy dvou největších ekonomik EU (a v případě Renaultu dokonce státem spoluvlastněné firmy), jaká síla by to mohla zastavit?

Bez zajímavosti ale není ani Källeniovo vyjádření k potížím s odbytem drahých aut, které Mercedes zažívá též. Tam celkem logicky nechce uhnout: „Co by bylo alternativou? Vyrábět pouze modely třídy A a rozšiřovat portfolio v nižším cenovém segmentu? To by nám růst zisků nepřineslo. Právě naopak,” říká nejvyšší manažer třícípé hvězdy. Přesto se mu donedávna otloukánek v podobě třídy A možná ještě bude hodit. Na rozdíl od většiny ostatních modelů se totiž dál prodává po kvantech a vedle SUV GLC je po masivním úpadku zpackané třídy C největším bestsellerem značky.

Mimochodem vzpomínáte, jak se kdysi Mercedes bil v prsa, že už nic než drahá auta nebude prodávat a ceny si bude diktovat? „Budeme vědomě udržovat nabídku pod úrovní poptávky a současně budeme posouvat naši nabídku k vyšším, luxusnějším třídám,” řekl tehdy finanční šéf Mercedesu. To první se nedaří a to druhé nevychází. Bylo to ostatně nesmírně naivní a podle toho jsme to komentovali. Kde jsme dnes, vidíte sami. Jde to shrnout slovy „nohama zpátky na zemi”?

Sázka Mercedesu na elektrické modely EQ zaváněla fiaskem od začátku, teď jím je. Automobilka tak během sedmi měsíců změnila prakticky úplně všechno, co roky označovala za neměnné, teď už by dokonce byla ráda, kdyby své cíle odpískala i EU. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Miler

