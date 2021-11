Škoda dosáhla dalšího smutného „prvenství”, kolaps jejích prodejů v Itálii nemá obdoby před 4 hodinami | Petr Miler

Foto: Škoda Auto

Ať už mezi důvody propadu prodejů Škoda patří cokoli, jedno je jisté - české automobilce slunce nad hlavou nesvítí a se současnou situací se vypořádává daleko nejhůře ze všech. Jasně patrné je to i v Itálii.

Pokud jste nestrávili posledních pár měsíců v izolaci, patrně vás nepřekvapíme konstatováním, že automobilový svět trápí nedostatek čipů a dalších komponentů potřebných k výrobě nových vozů. Je to nepochybně dominantní důvod nevídaného propadu odbytu téměř všech aut, jedním dechem je ale třeba dodat, že jistě není jediný. A především to, že situace nezasahuje každého stejně.

Asi bychom si této věci příliš nevšímali, kdyby na smutném piedestalu nevíce zasažených automobilek nestála česká Škoda. Registrujeme to už několik měsíců v řadě na spoustě trhů světa a platí to i v celoevropském kontextu. V takovém září se prodeje aut v Evropě propadly nejníže za 26 let, Škoda ale byla mezi třemi nejhoršími značkami a byla tou nejhorší mainstreamovou. A v říjnu, kdy se odbyt propadl dokonce nejníže v historii měření, na tom škodovka byla nejhůř ze všech.

Nyní jsme se ponořili do čerstvé detailní analýzy prodejů nových aut v Itálii, který vydala tamní asociace ANFIA, a musíme znovu říci, že Škoda prostě dělá něco špatně. Buď dobu nedostatku dílů zvládá daleko nejhůře, nebo zkrátka není schopna prodávat to, co má. A lidé chtějí to, co nemá. Jinak si nelze vysvětlit, že na ní situace v Itálii dopadá jednoznačně nejhůře ze všech automobilek, ještě mnohem hůře než v evropském měřítku.

Za letošní říjen tak v zemi pizzy, fotbalu a nadužívání klaksonu sice šly prodeje aut dolů o 35,7 %, Škoda ale padla - podržte se - o 68,3 %, skoro dvakrát víc. Neexistuje skutečně žádná automobilka, která by se škodovce v tomto byť jen blížila. Ford klesá o 56,3 % a to je tak všechno, většina velkých značek jde přibližně s celým trhem. A i mateřský VW je dole „jen” o 40,1 %.

Stejně jako v Evropě pak některým situace svědčí - takové Hyundai je nahoře o 7,1 %, to je fascinující. V absolutních čísle to znamená 4 362 aut, což Korejce posouvá na hranici první pětky značek, Škoda na tom bývala podobně. Teď je ale s pouhými 868 auty skoro na nule, horší než Mini nebo Land Rover, okrajoví výrobci drahých vozů. Pozoruhodný a pro celou českou ekonomiku vpravdě nepříjemný stav, bohužel.

Foto: Škoda Auto

