Škoda je jedním z nejlepších aut Evropy, záda ukázala naprosté většině soupeřů před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pouhých šest aut se z novinek poslední doby může letos rovnat nové generaci Škody Octavia. A i jim nakonec může český vůz ukázat záda, boj o titul je v plném proudu.

Když jsme vám ukazovali 29 finalistů klání o nejlepší auto Evropy roku 2021, tušili jsme, že Škoda Octavia mezi nimi tentokrát není jen do počtu. Přišla s opravdu zajímavým designem, ještě zajímavějším pojetím interiéru, ponechala si své tradiční přednosti a také konvenční techniku, která je normálním lidem bližší než elektrický pohon limitující praktickou využitelnost. A byť vše automobilka okořenila citelně vyššími cenami, v poměru výkonu a ceny je Octavia IV pořád výjimečnou nabídkou.

Že to na zákazníky funguje, není třeba dvakrát zkoumat - i přes zvýšení cen a složitou situaci na trhu panující od loňského března je to hlavně Octavia, která drží prodejní prapor Škody na starém kontinentu a i v závěru roku patřila mezi desítku nejprodávanějších vozů Evropy. A byť něco takového není nutně zárukou úspěchu u odborné veřejnosti, tentokrát se Octavia uznání od novinářů dočkala.

Spolu s další šesticí vozů byla vybrána mezi sedmičku užších finalistů letošního Evropského auta roku (COTY), ze které už vzejde jen vítěz. Může se jím stát Škoda? S ohledem na aktuální elektrické nálady o tom nejsme přesvědčeni, proti řadě ze zbývající konkurentů ale má podle nás navrch.

Nic proti Cupře Formentor a Citroënu C4, vedle Octavie IV jsou to ale po našem soudu nezajímavá auta. Stěží si též představit, že by Octavii zastínila sice zajímavá, ale přece jen velmi úzce zaměřená Toyota Yaris GR nebo drahý Land Rover Defender nové generace. Zbývají VW ID.3 a Fiat 500 - ani ta nám nepřijdou být lepší volbou, ale jsou to elektrická auta a to letos může stačit.

Podívejte se na celou sedmičku finalistů v galerii níže a tipněte si konečné pořadí. My věříme, že Škoda skončí mezi nejlepší trojicí, což by pro ní byl velký a možná i nečekaný úspěch.

Škoda Octavia IV je mezi sedmi nejlepšími auty roku 2021 v Evropě, za sebou nechala 22 konkurentů. Ze soupeřů už ji zbyly jen... Foto: Škod Auto



...nový Citroën C4, ... Foto: Citroën



...Cupra Formentor, ... Foto: Seat



...Fiat 500e, ... Foto: Fiat



...Toyota Yaris GR, ... Foto: Toyota



...a VW ID.3. Zajímavá směsice aut, co říkáte? Foto: Volkswagen

Zdroj: COTY

