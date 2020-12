Škoda Octavia Combi TDI už není bazarová modla Česka, více lidé pasou po dvou jiných před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Pokud jste si chtěli koupit nové auto, které po letech nejsnáze a nejdráže prodáte, byla dlouho jistotou Škoda Octavia ve verzi Combi s motorem TDI. Už to neplatí, benzin, Fabie a někdy i Superb udělají lepší službu.

Zmiňovali jsme to mnohokrát a můžeme to jen zopakovat - pro naprostou většinu lidí je hlavním nákladem na provoz auta ztráta jeho hodnoty v průběhu vlastnictví, třebaže zrovna tento náklad je tím, který vnímají nejméně. Výjimky existují, museli byste ale najíždět opravdu velké množství kilometrů, koupit si hodně ojeté auto, které o naprostou většinu hodnoty dávno přišlo (a náklady na servis budou o to vyšší) nebo udělat opravdu geniální „kauf”, abyste během ježdění přicházeli o více peněz na něčem jiném.

Ztrátu hodnoty jednotlivých modelů se tedy vyplatí sledovat, jak připomíná i nejnovější analýza českého trhu od společnosti Cebia. Ta správně připomíná, že právě tento faktor je jedním z důvodů obliby nových aut značky Škoda mezi soukromými a zejména firemními zákazníky, neboť jejich ztráty hodnoty jsou na trhu obvykle nejnižší mezi srovnatelnými auty. A tak se jim provoz škodovek zkrátka vyplatí nejvíce.

Míra poklesu hodnoty různých škodovek v čase pak logicky ukazuje, které jsou na trhu ojetin nejžádanější vzhledem k nabídce, neboť právě ty si drží cenu nejvíce. Na srovnání různých modelů a verzí Škody se pak Cebia čerstvě zaměřila a došla k poměrně pozoruhodným závěrům. Pokud totiž nyní uvažujete o koupi nového auta s prostřelenou slípkou (dobře, prý to není slepice) ve znaku, Octavia Combi TDI už není tou nejlepší volbou.

Nepochybujeme o tom, že má stále spoustu zastánců, její hodnota ale klesá v průměru rychleji než dvěma jiným modelům české značky. Vůbec nejlépe si vede Octavia třetí generace s motory 1,4 resp. 1,5 TSI o výkonu 110 kW, která se po dvou letech prodává v průměru za 73 % ceny nového vozu. To je fantastická hodnota uvážíme-li, kolik se z ceníkové ceny u dealera dá srazit. Konkurence je na tom v průměru o 5 procentních bodů (tedy asi o 7 %, to je opravdu hodně) hůře a horší bilanci má i verze 2,0 TDI s opět 110 kW. Ta je po dvou letech jen na 65 % původní ceny, což je znovu více než činí průměr (o 4 procentní body), ale už to není taková krása.

Podobně markantní je rozdíl mezi oběma verzemi po 7 letech provozu. Varianty TSI jsou na 42 % zůstatkové hodnoty a 5 procentních bodů nad průměrem, TDI pak na 34 % a znovu o 5 procentních bodů nad průměrem. Podle Cebie se o tento stav stará celková situace okolo naftových aut v Evropě, jejich vyšší průměrné nájezdy a také větší nabídka původně firemních aut.

Ještě lépe jsou na tom Škody Fabia profitující z obecně nižších cen malých aut. Po dvou letech je Fabia 1,0 MPI na 73 % ceny nového auta jako Octavie, což je kupodivu stejné číslo jako činí průměr kategorie. S rostoucím stářím ale začíná Fabia vládnout všem - po sedmi letech zůstává její hodnota na 45 % ceníkové ceny při nákupu, což je bezpečně nejvíce na trhu, a logicky tedy i mezi malými vozy.

Zabrousit ještě můžeme k Superbu, který si bez překvapení drží cenu z těchto modelů Škody nejhůře. Po dvou letech je na 66 % ceny bez ohledu na typ motoru pod kapotou, benzin 1,5 TSI je ale po sedmi letech na 37 %, zatímco diesel a 29 %. I tak je to ale stav o 6 procentních bodů nad průměrem.

Jak vidno, všechny klasické modely Škody si drží cenu lépe než průměr trhu, v tomto směru očekávaní výhodnosti jejich koupě platí bez výjimky. Ovšem v případě volby konkrétního modelu a verze platí, že nejvíce štěstí uděláte s Fabií a pak s benzinovou Octavií, ideálně Combi. Dieselové verze se musí spokojit s pozicí třetí nejlepší koupě v případě prodeji po dvou letech, po sedmi si ale relativně lépe drží ceny i dieselové Superby. Doba se zjevně změnila, evidentně i v tomto ohledu v České republice.

Za nejlepší koupi z hlediska udržení hodnoty po léta platila Škoda Octavia Combi TDI. Už to neplatí, nejlépe si dnes z Octavií drží hodnotu trojkový kombík s motory TSI o výkonu 110 kW. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Cebia

